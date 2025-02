El Fenerbahçe de Jasikevicius saca el rodillo ante un pobre Madrid

El Real Madrid sumó la 13ª derrota de la temporada en Euroliga, la cuarta en los últimos cinco partidos, al caer ante Fenerbahçe por un contundente 78-67 en uno de los peores partidos de los blancos en Europa en lo que va de curso, con muy poco acierto en ataque, y con una versión muy laxa en defensa que le puso el triunfo en bandeja al cuadro de Sarunas Jasikevicius. Los turcos estuvieron liderados en la primera parte por Errick McCollum y en la segunda por un Nigel Hayes-Davis que fueron una pesadilla para el equipo madrileño.

Los primeros minutos de partido no crearán nuevos aficionados al baloncesto. Tanto 'Fener' como Madrid encadenaron un error tras otro que imposibilitó que el marcador se moviese hasta no transcurrieron casi cuatro minutos en el primer cuarto.

Fue el exazulgrana Nigel Hayes-Davis quien anotó la canasta inicial del duelo, pero el protagonista de los primeros 10 minutos fue Errick McCollum. Llegado al conjunto de Estambul con la temporada arrancada para reforzar a un equipo castigado por las lesiones, el exterior estadounidense exhibió esa versión que le convirtió en un jugador dominante en Euroliga una década atrás.

Titularidad para los nuevos fichajes blancos

Canastas de todas las formas posibles, aprovechando un pobre desempeño de los de Chus Mateo detrás, en el que la mejor noticia fue la aportación ofensiva de un Dennis Smith Jr. que fue titular junto al nuevo rostro blanco, Bruno Fernando.

Tras el 16-16 con el que se cerró el primer cuarto, la igualdad se mantuvo también durante los minutos iniciales del segundo. Un aro pasado de Usman Garuba equilibró el electrónico a 28, pero todavía quedaban dos minutos y medio para que los equipos marchasen a descansar a vestuarios. Y el Madrid se marchó antes, tal y como explica el parcial de 12-0 infligido por los de Sarunas Jasikevicius gracias al acierto de un inteligente Dyshawn Pierre y una canasta final de McCollum con la que culminó su brillante primera parte (40-28, 15 puntos).

Era una anotación pírrica, la lograda por los blancos en los primeros 20 minutos de encuentro, explicada también por un dos de 14 en triples, si bien es cierto que ganaban la lucha por el rebote cómodamente (15-23).

Hayes-Davis despierta

Sergio Llull volvió a aparecer para echarse el equipo a las espaldas. Con dos triples seguidos, el conjunto blanco se volvió a meter en el duelo (44-39), pero esos arreones ofensivos no eran correspondidos en defensa. Hayes-Davis empezó a ser importante para los turcos tras una discreta primera parte, y 'Fener' volvía a disponer de una renta muy cómoda en el marcador (56-44).

El 58-47 con el que se entró al último asalto mostraba que el duelo no era una oda al baloncesto ofensivo. Echó de menos el Real Madrid la aportación ofensiva tanto de Mario Hezonja (sancionado) como de Dzanan Musa (lesionado). Pero las ausencias no eran excusa para seguir poniéndole la alfombra roja a Fenerbahçe, algo que Hayes-Davis no desaprovechó desde el 6,75 completamente liberado (64-52).

Se puso las botas el exazulgrana, y colocó el +15 (69-54) tras desaprovechar el enésimo desajuste defensivo rival. Tuvo que parar el partido Chus Mateo para ordenar al equipo y tratar de encontrar esa reacción para no cerrar la gira turca con doble tropiezo.

Defensa frágil de los de Mateo

Lejos de llegar la activación, el Real Madrid siguió siendo un agujero negro en defensa, y tras otro triple, esta vez de Marko Guduric, una acción de Tarik Biberovic situó el +20 local (76-56) a falta de cuatro minutos que dejó el encuentro listo para sentencia.

Los blancos maquillaron algo la diferencia final (78-67), pero el equipo queda equilibrado con las mismas victorias y derrotas (13) y podría acabar la jornada fuera incluso de posiciones de Play-In.