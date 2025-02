Directo | Jenni Hermoso: "Me sentí poco respetada. Me mancharon uno de los momentos más felices de mi vida"

La jugadora Jenni Hermoso ha lamentado ante el juez de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y sus más íntimos colaboradores que el beso que le propinó el primero en la celebración del mundial le "había robado" el momento más feliz y esperado de su carrera. "Me sentí poco respetada. Me mancharon uno de los momentos más felices de mi vida", aseguró. Rubiales se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de coacciones, mientras que el exentrenador de la seleccion femenina Jorge Vilda y los otros dos acusados, Albert Luque y Rubén Rivera, a año y medio solo por el último.

La futbolista, primera testigo en declarar ante el juez central de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, en relación con los delitos de agresión sexual y coacciones por los que se juzga a Rubiales, aseguró que decidió denunciar lo que había ocurrido "desde el primer día", en cuanto habló con su familia y su agencia, porque le "estaba besando" su jefe y eso "no es normal en ningún momento", con independencia de la denuncia que acabó presentando la fiscalía por lo ocurrido. Nada más bajar del estrado donde recogió la medalla, explicó que ya le comentó con sus compañeras Alexia Putellas e Irene Paredes que le había dado un beso en la boca.

El juicio del caso Rubiales por el beso a Jenni Hermoso, en imágenes / José Luis Roca

A preguntas de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, Hermoso señaló que en el vestuario se mostró alegre y sonriendo porque estaba "celebrando en modo campeona del mundo" con sus "compañeras, alegre, muy alegre, sonriendo, porque es el mayor logro" que puede conseguir en su vida". "No me entraba en al cabeza estar llorando por las esquinas del vestuario, por mí y por mis compañeras, porque no había tenido nada que ver y llevábamos mucho tiempo preparándono para ser campeonas del mundo y yo quise que todo el mundo pusieee celebrar ser campeonas", explicó.

La jugadora señaló que tenía "sentimientos encontrados". "Estaba en una situación que no elegí, que nunca habría elegido, en el mejor momento de mi carrera, en un momento que nunca había pensado". Una situación que asegura que le sigue pasando hasta el día de hoy, como si su vida hubiera "estado en stand by" desde entonces.

Durante todo su interrogatoria, la teniente fiscal fue muy incisiva, lo que le valió que el magistrado le vetara alguna pregunta. Incluso se interesó si alguien de la federación le había preguntado en algún momento por cómo estaba. Hermoso fue tajante: "Nadie es nadie. [El entonces entrenador de la selección femenina, Jorgue] Ni Vilda, que tanta confianza tenía, con tantos años que llevábamos juntos.... Me sentí desprotegidísima por parte de la federación. Era jugadora de fútbol de su país, de su selección y nadie vino", aseguró.

Añadió que solo lo hicieron para "salvar la reputación" de Rubiales, que en el avión de vuelta a España recurrió a sus hijas, que estaba llorando, y a su novia, a la que no le había molestado el beso, que entendió propio de la euforia del momento, e incluso le añadió el comentario de "si a los dos nos gusta lo mismo", explicó la jugadora.