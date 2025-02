El Real Cajasur Priego masculino mantiene el liderato con triunfo en Linares

El Real Cajasur Priego de tenis de mesa continúa su andadura en la Superdivisión masculina con paso firme. Así siguió en su visita al Tecnigen Linares, frente al ue el conjunto priguense logró llevarse el gato al agua por un claro 0-4, que le permite sumar otra victoria para afianzarse como líder de la tabla y, además, conservar la distinta con el Alicante TM, todavía segundo clasificado.

Pegada prieguense

El duelo arrancó con una exigente prueba para Alberto Lillo, quien tuvo que superar un arranque algo errático frente a Wang Chen You. De menos a más fue el jugador del club prieguense, que logró poner un primer trabajado punto en la jornada. Seguidamente, fue Diogo Carvalho el que amplió la ventaja, entonces con una actuación sólida ante Carlos Caballero, al que superó con contundencia.

La pugna más enconada de la jornada llegó en el tercer partido, donde Andreas Soderlund se vio obligado a remontar tras ceder los dos primeros sets ante Piotr Chodorski. No cambió el resultado, eso sí, con el prieguense remontando el careo para colocar el 0-3 en el marcador, que también implicó, como mínimo, el premio de un empate en caso de devacle en territorio linarense.

No fue así, no obstante, puesto que en la última manga le tocó de nuevo el turno a Diogo Carvalho, de vuelta a la mesa para medirse a Wang Chen You. Casi que por la vía rápida saldó también el compromiso el palista portugués, con el triunfo para sellar un 0-4 que ya supone un guarismo nada desdeñable esta temporada: ya son 23 los puntos sumados esta temporada en 13 jornadas.