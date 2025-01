Xabi Alonso: "¿El Madrid? No puedo decir nada, estamos en medio de una temporada. Pero el lazo es muy fuerte"

Xabi Alonso, técnico del Bayer Leverkusen, está ahora mismo en el foco del Real Madrid, ya que el tolosarra será el técnico blanco la próxima temporada, como adelantó El Periódico de España el pasado 14 de enero. El técnico compareció en el Metropolitano para analizar la actualidad de su equipo en los prolegómenos del partido que medirá al Bayer Leverkusen con el Atlético este martes en el partido de Champions.

La primera pregunta fue sobre su futuro en el Real Madrid y el tolosarra quiso centrar la intervención en el partido ante el Atlético: "¿El Madrid? No puedo decir nada, estamos en medio de una temporada y todos los clubes tenemos grandes objetivos. El Atlético los tiene, el Madrid también y estoy pensando en conseguirlos. El partido es muy importante para los dos y estoy enfocado en eso". Aún así advirtió sobre las preguntas de su futuro y el Madrid que "ni me he preparado, ni me molesta, ni me sorprende. Estoy pensando sólo en el Atlético, es lo que me he preparado y tengo suficiente".

Lazo muy fuerte con el Madrid

Aún así, Xabi habló del cariño que siente hacia el conjunto blanco: "Con los años pasa el tiempo, pero el cariño perdura y esa relación es inolvidable. Se agradece, el lazo es muy fuerte, fue una etapa muy bonita como jugador. Fueron años intensos, nos costó conseguir lo que queríamos, pero cuando lo logramos va a perdurar".

Xabi fue preguntado por Florian Wirtz, uno de los nombres que han sonado para el futuro en el Real Madrid: "En Inglaterra se hablará de Salah, aquí de otros y nosotros hablamos de Florian. Tenemos que ayudarle para que dé el mejor nivel. Grimaldo debe funcionar bien, Piero, Aleix... Es un jugador con un buen presente y un gran futuro. El año pasado logramos algo increíble, pero queremos darle continuidad. Venimos con un objetivo claro para estar en el Top 8 y en Bundesliga tener éxito. Es la mayor motivación para todos los jugadores y cuando sienten eso el equipo da un paso más. Queremos dar un paso más adelante.

Elogios para el Atlético

Alonso tuvo palabras de elogio para Simeone y sus logros en el Atlético durante esta exitosa etapa del Cholo en el club rojiblanco: "Tengo mucho respeto y alabanzas para Simeone por lo que ha conseguido en el Atlético. Lleva 13 temporadas en este club y tiene una gran influencia en el club. Este equipo quizá sea el mejor que ha tenido, mis felicitaciones al Atlético. Están rindiendo muy bien en Liga y en Copa. Tienen muchos jugadores en la plantilla, pueden rotar y son ambiciosos esta temporada". Sobre la polémica de los arbitrajes, el donostiarra también prefirió sortear el asunto apuntando: "Vengo de Alemania, no voy a entrar en el debate, no entro en la polémica. Lo dejo para los implicados".

Sobre las expectativas del Bayer Leverkusen esta temporada, Xabi declaró lo siguiente: "Esta temporada teníamos otros retos. Veníamos de una temporada en la que estábamos compitiendo en Bundesliga y Europa League, pero ahora venimos a disputar la Champions. Debíamos aprender a leer los partidos, competir. Estamos en la fase de grupos aún y si queremos seguir pasando rondas, venir al Metropolitano es importante. Vamos entendiendo mejor como resolver los problemas, pero la preparación y el proceso es muy importante".

Y terminó analizando la situación de su rival, el Atlético, en las distintas competiciones: "Han pasado dos años desde que vinimos y para nosotros han cambiado muchas cosas. Pero para el Atlético también. Ese momento fue complicado para el Atlético y duro. Ahora el momento del Atlético ves muchas razones por las que es muy positivo. Puede ser la mejor plantilla del Atlético en los últimos diez años, son capaces de rotar en las tres competiciones y el equipo sigue funcionando. Están preparados para conseguir grandes ambiciones. En Liga pelearán hasta el final, en Copa están en cuartos y mañana será un partido diferente respecto al de hace dos años".