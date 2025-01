Más de 750 karatecas participan en la Liga Nacional de Palma del Río

Palma del Río se convirtió en el epicentro del kárate nacional con la celebración de la 1ª Ronda de la Liga Nacional, en la que participaron más de 750 karatecas de toda España. Un evento que dejó momentos inolvidables, destacando la actuación de los clubes cordobeses, que sumaron tres medallas para la provincia.

Las hermanas palmeñas Claudia y Abril Blanco, del Club Kimé, brillaron al conquistar la medalla de plata en kumite sub 21 y la de bronce en kumite júnior (-59 kilos), respectivamente. Ambas fueron ovacionadas por el público local, que no dejó de apoyarlas en ningún momento. Por su parte, Isabel Garrido, del Club Shotokan Villoslada, demostró que la pasión por el kárate no entiende de edades al conseguir la medalla de bronce en kumite veteranos (41-50 años).

El Naranja Arena fue testigo de un fin de semana lleno de espectacularidad, con los mejores karatecas del país disputándose las medallas más prestigiosas en las categorías junior, sub-21 y veteranos. El evento también incluyó la emocionante participación de deportistas de parakárate, quienes añadieron un valor especial a esta jornada única para el kárate español.

Dos medallistas en la competición palmeña. / CÓRDOBA

El respaldo institucional

El evento contó con el respaldo institucional de la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, del delegado de Deportes de la Diputación, Antonio Martín, y representantes de la Junta de Andalucía, como el delegado de Agricultura, Francisco Acosta. También asistieron miembros de la corporación municipal de Palma del Río, mostrando su apoyo a esta importante iniciativa.

Entre las personalidades destacadas, estuvieron presentes el presidente de la Real Federación Española de Kárate, Antonio Moreno, y el presidente de la Federación Andaluza de Kárate, Luis García.

El delegado provincial de la Federación Andaluza de Kárate, César Martínez, felicitó a los clubes cordobeses por su destacado papel, mencionando especialmente al Shotokan Villoslada, al Atama y al Club Kimé. También agradeció el apoyo de entidades como la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Palma del Río y la Real Federación Española de Kárate, cuyo esfuerzo conjunto ha hecho posible esta cita deportiva de primer nivel.