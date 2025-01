Guillermo del Pino jugará la Final a 4 de la Euroliga júnior

El base cordobés Guillermo del Pino firmó una nueva gesta en su carrera al ganarse el derecho a jugar la Final a 4 del Next Gen Euroleague, la competición que la Euroliga de baloncesto organiza para los jugadores en categoría júnior. Del Pino venció en la fase previa de Munich como uno de los componentes de la plantilla del U18 Next Gen Team Munich, un conjunto compuesto por jugadores de equipos que no participan en esta competición.

El U18 Next Gen Team Munich se ganó su presencia en la final de Munich derrotando en su grupo de la ronda inicial al Virtus Segafredo Bolonia (101-43), al Derby Podgorica (91-61) y al Real Madrid (62-58). La victoria decisiva la consiguió sobre el conjunto merengue, que es todavía el vigente campeón de la Euroliga júnior.

El encuentro decisivo

El Valencia Basket fue el oponente del U18 Next Gen Team Munich en la final muniquesa. El equipo de Guillermo del Pino se impuso por 100-88 en un partido espectacular que casi siempre dominó el conjunto ganador. Del Pino acabó su presencia en Alemania con un excelente promedio de 10,5 puntos y 3,5 asistencias en sus cuatro partidos.

La Final a 4 de la Euroliga júnior de baloncesto tendrá lugar del 23 al 25 de mayo en Abu Dhabi, de manera paralela a la Final a 4 de la Euroliga absoluta. Por el momento se han clasificado los ganadores de las fases de Estambul (Mega Mis Belgrado) y Munich (U18 Next Gen Team Munich). También jugarán por la corona continental los vencedores de las fases que se jugarán del 7 al 9 de febrero en Ulm y del 7 al 9 de marzo en Belgrado.