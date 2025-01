El Coto Córdoba entra en crisis con una frustrante derrota ante el Archena

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue sin salir de la crisis de juego y resultados en que se encuentra desde hace dos meses. El conjunto cordobés perdió por 89-99 frente a La Salud Archena, lo que le llevó a encajar su sexta derrota en los últimos siete partidos. Este revés le acercará a la zona roja de la tabla en la Segunda FEB.

Los cordobeses contaron por primera vez con su último fichaje, el alero estadounidense John Egbuta, que destacó al ser el máximo anotador de su equipo, además sin apenas fallos en los lanzamientos. Sin embargo no saltaron la cancha Fernando Bello, lesionado con una luxación de hombro, y Guillermo del Pino, en Munich disputando la Euroliga júnior.

El encuentro comenzó con la novedad de ver en el cinco inicial al último fichaje del Coto, el alero estadounidense John Egbuta, que de esta forma debutaba con su nuevo equipo. Los cordobeses salieron fríos a la cancha, sobre todo despistados en defensa. Por 2-12 caían los cordobeses en el minuto 3. La sangría continuó para dispararse la diferencia adversa hasta los 15 puntos (9-24). Alfredo Gálvez pidió un tiempo muerto al comprobar que se le podía ir el partido muy pronto. El toque de atención del técnico local sirvió para que sus jugadores subieran un punto el nivel de intensidad, lo que les valió para reducir el hueco en el marcador hasta los ocho puntos (22-30). Al descanso perdían los cordobeses por once puntos (22-33).

Paco del Águila protesta una decisión arbitral. / MANUEL MURILLO

Dos cordobeses mejoran el nivel del Coto

Los blanquiverdes buscaron acercarse a su rival en el segundo cuarto a base de rotar al quinteto en pista, para así mantener un nivel alto de intensidad. La apuesta de jugar con dos bases, los cordobeses Lucas Muñoz y Gonzalo Orozco, le salió bien a Alfredo Gálvez. Egbuta empezó a dejar patente entonces su calidad anotando con penetraciones y lanzamientos desde la línea de tres puntos. Precisamente, un triple del neoyorquino acercó al Coto a tres puntos (35-38). La remontada no la acababa de culminar el Coto por sus ganas de conseguirlo cuanto antes, lo que le llevaba a precipitarse. Un triple de Del Águila situó a los locales a un punto (43-44). La ausencia de Muñoz y Orozco en los minutos finales la notó un equipo que pasó a quedarse sin ideas en ataque hasta encajar un parcial de 0-9 hasta el descanso (43-53).

Siete puntos seguidos de un inspirado Egbuta acercaron de nuevo al Coto en el tercer cuarto (52-57). Los cordobeses no se acercaban más porque no eran capaces de defender bien. Un parcial de 0-7 cortó la reacción local y dejó otra vez a los de Alfredo Gálvez en una situación comprometida (52-64). Mientras, Egbuta ya era en el minuto 27 el máximo anotador de su equipo con 15 puntos, anotando además sin fallo (5 de 5). Buscar al nuevo fichaje del CCB se había convertido ya por entonces en el principal recurso de un equipo espeso en ataque. Los cordobeses no paraban de protestar las decisiones de unos colegiados cuyo arbitraje no convencía a nadie. A diez puntos del Archena se encontraba el Coto a la conclusión del tercer cuarto (62-72).

Los minutos pasaban y la remontada no llegaba, lo que conllevaba más nervios y continuas imprecisiones en la escuadra local. Los de Alfredo Gálvez no conseguían acercarse lo suficiente al rival, por lo que su rival jugaba cómodo sobre la cancha.

Gonzalo Orozco controla el balón. / MANUEL MURILLO

El Archena sentencia el choque

El entrenador manchego pidió entonces un tiempo al comprobar que la sexta derrota en los últimos siete partidos se encontraba cada vez más cerca. Los puntos de Egbuta no le bastaban a un bloque que acusaba la falta de aportación ofensiva de Nixon y Fadal, dos de los jugadores llamados a liderar el juego exterior de los blanquiverdes.

El encuentro quedó sentenciado al alcanzar el Archena su máxima diferencia del partido en el minuto 36 (74-91). La impotencia era notoria en un equipo en crisis, víctima de la frustración que le provocaba verse incapaz de ganar el partido ante su afición.

El Coto Córdoba de Baloncesto contará ahora con una semana de descanso para corregir sus errores y convertirse de nuevo en un equipo competitivo. Para entonces volverá a contar probablemente con Bello y Del Pino, los dos ausentes contra el Archena. Los blanquiverdes regresarán a la liga el próximo 1 de febrero para visitar la cancha del Clínica Ponferrada SDP.