Muere Denis Law, el último integrante de la 'santísima trinidad' del Manchester United

Ha fallecido a los 84 años Denis Law, mítico futbolista escocés, Balón de Oro en 1964, jugador más caro del mundo en su momento y miembro de la llamada 'santísima trinidad' del Manchester United, que formó junto a George Best y Bobby Charlton.

Nacido en Aberdeen, internacional por Escocia, Law empezó su carrera en el Huddersfield, y tras un breve paso por el Torino (cuando los jugadores británicos raramente abandonaban las islas) y el City, firmó por el Manchester United en 1962. Su salto del Huddersfield al City se cifró en 55.000 libras, récord de la época. A lo largo de su carrera, volvería a ser el fichaje más caro del mundo en un par de ocasiones más.

Fue con la camiseta roja con la que viviría sus mejores días: Balón de Oro en 1964 y campeón de Europa en 1968 -aunque una lesión le impidió jugar la final-, se entendió tan bien con dos de sus compañeros de generación, Bobby Charlton y George Best que la prensa los bautizó como la 'santísima trinidad' del United. Una estatua en Old Trafford los inmortaliza desde entonces.

La 'santísima trinidad' del United / EP

En 1973, concluido su contrato con el United, Law cambió de camiseta, pero no de ciudad.

Firmó por el City y protagonizó uno de los momentos más tristes de la historia del United cuando en 1974, concretamente en la última jornada de la Liga 1973-74, el City ganó 1-0 al United. Ese resultado supuso el descenso a Segunda del United, y lo que es peor, el autor del gol fue precisamente Law, que no celebró el tanto. Su imagen con la cabeza gacha caminando hacia el centro del campo tras marcar el gol es una de las más recordadas por los aficionados más veteranos al fútbol el Inglaterra.

"Después de 19 años dándolo todo para marcar goles, ese es el único que casi hubiera deseado que no hubiese entrado", recordó Law 38 años después. La realidad, sin embargo, fue más prosaica, y sirvió de alivio para Law: lo cierto es que el United ya estaba descendido en ese momento, porque la combinación de otros resultados (el Birmingham City había ganado al Norwich) lo enviaba sin remedio a segunda división.

Pese a ello, su recuerdo es imborrable en Old Trafford, donde fue apodado 'The King' por su elegancia a la hora de jugar. Sus once temporadas en el United le permitieron jugar 404 partidos y firmar 237 goles. Solo Wayne Rooney y Bobby Charlton han jugado más partidos con la camiseta roja.

Con su selección también rindió a gran nivel: jugó el Mundial de 1974 y en sus 55 partidos con Escocia firmó 30 goles, lo que le convierte junto a Kenny Dalglish en el máximo goleador de la historia de la selección escocesa. Su nombre aparece en el Salón de la Fama de fútbol escocés.

En 2021 había sido diagnosticado de Alzheimer.