El Coto Córdoba espera al Archena mientras trabaja para salir de su mala racha

La Segunda FEB de baloncesto ha entrado esta semana en una fase importante de la temporada, metida ya de lleno en la segunda vuelta. Las victorias irán cobrando cada vez más importancia con el paso de las semanas. Todos los equipos lo darán todo para cumplir con los objetivos planteados en el inicio de la temporada.

El Coto Córdoba de Baloncesto encara este domingo su encuentro de la 15ª jornada de la Segunda FEB. El equipo que entrena Alfredo Gálvez recibirá a La Salud Archena a partir de las 12.00 horas en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Javier Villanueva y Juan Antonio Molina dirigirán el choque.

La escuadra cordobesa llega con dudas a un partido crucial para mantenerse en la zona templada de la tabla. Las cinco derrotas que ha encajado en los últimos seis partidos le ha llevado a situarse en la octava plaza con 7 victorias y 7 derrotas, por tanto cerrando la zona con derecho a jugar por el ascenso. La parte roja de la tabla, que abre el Caja87, la tiene a un solo triunfo, pues la escuadra sevillana ha acumulado 6 victorias y 8 derrotas hasta el momento.

Un duelo ante un rival directo

Ahora recibe a La Salud Archena, el conjunto que precisamente precede en la tabla a los cordobeses con sus mismos guarismos en la clasificación (7-7). Se trata de un partido ante un rival directo, al que derrotó el Coto en la primera vuelta por 45-54.

Los de Alfredo Gálvez se encuentran en su momento más discreto de la temporada por juego y resultados. La racha de derrotas actual ha coincidido con una fase de cambios de jugadores que todavía no ha terminado, pues el tercer refuerzo invernal, el alero estadounidense John Egbuta, no ha podido todavía debutar. La entidad que preside José Palacios lleva más de una semana trabajando para tramitar la documentación del alero y darle de esta forma de alta en la Federación.

Además, los blanquiverdes no podrán disponer ante el Archena del base júnior Guillermo del Pino, ya que se encuentra este fin de semana en Munich disputando uno de los grupos de la primera fase de la Euroliga júnior. Del Pino formará parte del U18 Next Gen Team Munich, un bloque compuesto por jugadores de equipos que no participan en esta competición.

Isaac Mushila lanza un pase. / VÍCTOR CASTRO

Una mejora necesaria

La plantilla blanquiverde tendrá que esmerarse para mejorar su rendimiento en ataque con respecto a los últimos choques. Le cuesta mucho anotar en ataque estático a un bloque que depende mucho de su defensa de anticipación, lo que le permite recuperar balones pero también le condena a cargarse con más faltas de la cuenta. Sobre todo es el Coto un equipo débil desde la línea de tres puntos, lo que le facilita la defensa a sus rivales.

Pese a las derrotas encajadas en los dos últimos meses, el Coto Córdoba sigue fuera de la zona de descenso, por lo que ha cumplido hasta el momento el objetivo lógico de un debutante que no es otro que la permanencia en la categoría. Todos en el seno del club saben que la permanencia es un objetivo a su alcance, al igual que jugar por el ascenso. Sin embargo, también son conscientes de que el nivel del juego mostrado en los últimos siete partidos deberá mejorar para no sufrir más de la cuenta en el tramo final de la campaña.