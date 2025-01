La surrealista sanción de la FIFA a un club manchego de regional: un correo en 'spam', "además en inglés", y un fichaje que nunca pisó España

Ellos lo sabían desde hace meses, pero todo se mantenía en la intimidad de su entorno. Cosas de pueblo, aunque en el lío estuviera implicada la mismísima FIFA. En La Solana, una localidad de 15.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real, eran conscientes de que su club, que juega en la Preferente de Castilla-La Mancha, estaba sancionado desde julio sin poder fichar jugadores y que el castigo comprendía una deuda impagada de 10.500 euros. Un disgusto privado, trapos sucios que había que lavar en casa, hasta que este lunes comenzó a circular en Twitter un pantallazo sobre las sanciones sin poder fichar al Rayo y al Mallorca... y al Club de Fútbol La Solana.

Tras el impacto por el castigo a los dos clubes de Primera División, que ambos achacan a cuestiones administrativas puntuales que serán subsanadas en breve, el foco se fue hacia este modesto club de Castilla-La Mancha. El lunes por la tarde, en conversación con este periódico, simplemente reconocían ser conscientes de que existía un problema y que estaban en trámites de arreglarlo. El martes, ante el revuelo montado, decidieron abrirse y contarle al mundo los detalles de una sanción surrealista tras el fichaje de un futbolista que nunca llegó a pisar España.

Todo arranca en el verano de 2023. "Jugábamos en Tercera División [ahora lo hacen en Preferente] y teníamos que hacer un equipo prácticamente nuevo, porque teníamos muchos jugadores veteranos. El que era nuestro entrenador nos recomienda varios futbolistas extranjeros. Entonces nos fijamos en este jugador", explica la vicepresidente del CF La Solana, Mari Paz Galindo, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Miller Moreno y su visado de trabajo

El jugador al que se refiere la directiva manchega es Miller Moreno, un colombiano de 33 años que, según recoge el portal Transfermarkt, lleva desde 2011 jugando en equipos argentinos, a excepción de una temporada en su país de nacimiento. "Es un centrocampista que comenzó jugando en su pueblo natal, en concreto en la Escuela Zamorano Semillero del Futuro. Con apenas 17 años se marchó a Argentina con el sueño de jugar algún día en Boca Juniors, sin éxito. De ahí cruzó a Brasil, donde fichó por el Atlético Paranaense. Volvió a Argentina, donde ha pasado gran parte de su carrera como futbolista", explicaba 'La Tribuna de Ciudad Real' en el anuncio de su fichaje.

Alcanzado el acuerdo con el jugador, dada su condición de extracomunitario, el CF La Solana inicia los trámites con Extranjería para conseguir un visado de trabajo para él. Y ahí comienzan los problemas. El trámite se dilata, Moreno no puede ni siquiera viajar a España (nunca llegó a hacerlo, jamás pisó Castilla-La Mancha), y finalmente en enero de 2024, casi medio año después del acuerdo, la solicitud de visado es denegada y el fichaje queda definitivamente frustrado.

Un correo no deseado

"Desde el entorno del futbolista sí que nos dicen que, bueno, que es posible que efectúen una denuncia contra nosotros, pero pensamos que esto no se va a producir", explica Galindo sobre lo ocurrido hace un año, el último momento en el que tienen contacto con Miller o con su agencia de representación, Q22 Sport Management. Este periódico se ha puesto en contacto con el futbolista y con la empresa para recoger su versión de los hechos, sin haber obtenido respuesta.

La denuncia por impagos ante la FIFA se acaba produciendo, sin que el club sea avisado por el futbolista, que obviamente no tenía por qué hacerlo. Quien debía notificar dicha denuncia al CF La Solana era la FIFA y en efecto lo hace. Sin embargo... Según explican desde el club, la notificación llega por correo electrónico y cae directamente al buzón de no deseados, de 'spam'. "En el club entran al día un montón de correos de publicidad, de historias, de contraseñas...", justifica la vicepresidenta. "FIFA inició la comunicación mediante avisos de notificaciones que, además, llegaron redactados en inglés", añadía el club en un comunicado en sus redes sociales.

El CF La Solana, dicen, no llega a ser consciente de la denuncia hasta que, una vez finalizado el plazo para presentar recursos, la RFEF le notifica en verano, "esta vez en castellano", la resolución de la UEFA con su sanción: tres ventanas de mercado sin fichar y el pago de los 10.500 euros que reclamaba Moreno por los meses en los que estuvo bajo contrato pero sin poder entrar ni siquiera en España. Alarmado, el club trata de arreglar la situación en contacto con la RFEF y la UEFA. Sin éxito. "El club ya estaba condenado sin posibilidad de defensa alguna", alegan.

La sanción de 10.500 euros

Por el camino, el equipo descendió a Preferente manchega, la sexta categoría del fútbol español, con la consiguiente merma de ingresos. Un palo duro para una directiva totalmente amateur. "Somos un club modesto, gestionado por gente humilde que tenemos nuestra y nuestros trabajos. No nos podemos dedicar a esto al cien por cien y hay un montón de gestiones que quizá no estamos preparados para asumir", resume su vicepresidenta.

Según informó el club, en la temporada 2023/24 presupuestó unos ingresos de 323.000 euros. Es decir, la sanción de 10.500 euros de la FIFA se come un 3% de su último presupuesto anual, aunque entonces jugaba en una categoría superior. No es una cantidad desproporcionada, pero el club está llevando a cabo iniciativas como rifas para acumular el importe de esa deuda con la que no están de acuerdo pero que asumen que tendrán que abonar a Miller Moreno: "Intentaremos informarnos de alguna manera sobre qué podemos hacer para poder defender nuestro nombre, pero lo primero es pagar. Sabemos que tenemos que efectuar el pago, lo haremos poco a poco y ya está".

"Todo lo que hemos hecho es legal", defendía el club este martes, con la sensación de que no han tenido capacidad para defenderse. De un lado la FIFA, la organización más poderosa del mundo; del otro, un club de la regional manchega. Y todo por un correo que entró en 'spam' y "además en inglés". Las historias surrealistas que tiene el fútbol.