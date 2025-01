Inicio imperial de Alcaraz... con aviso

Estreno triunfal de Carlos Alcaraz en camino a conquistar el único de los cuatro Grand Slam que todavía no lucen en sus vitrinas. El murciano superó con mucha contundencia al kazajo Alexander Shevchenko (6-1, 7-5 y 6-1) en menos de dos horas de partido.

Sin jugar un partido oficial desde el pasado mes de noviembre, la falta de ritmo podía pasar una mala jugada al murciano en su estreno en Melbourne, aunque no fue en el inicio. Tras un primer juego fácil para el kazajo con su servicio, Carlitos sacó la apisonadora y se apuntó el primer set en tan solo 29 minutos, sumando seis juegos consecutivos.

No entendía nada el bueno de Shevchenko que no desplegó mal nivel de juego, pero que en un abrir y cerrar de ojos se vio con un set en contra. Empezó algo parecido la segunda manga, con Alcaraz consiguiendo la ventaja tras un trabajado cuarto juego.

Era un guion parecido, pero el murciano se descontroló. Entró en un bache con falta de ritmo y sin control alguno y el kazajo se supo aprovechar, llevando el marcador hasta el 5-3 a su favor, acariciando el set.

Alcaraz trató de reaccionar y volviendo al guion de partido pudo superar la situación, sumando de nuevo un gran parcial a su favor con cuatro juegos seguidos que pasaron del 3-5 al 7-5, apuntándose el set. Los nervios causaron esta vez sí estragos en el kazajo que cuando más cerca estuvo, menos acertado jugó.

Superado el mal momento y con la lección aprendida, Alcaraz no quiso emplear más tiempo y puso la directa en un tercer set en el que Shevchenko ya bajó los brazos. Idéntico guion que en el primer set. 1-1 inicial y a partir de entonces, cinco juegos seguidos para que el de El Palmar ponga rumbo a segunda ronda.

Carlos Alcaraz durante su partido de primera ronda / AP

"No hay ningún secreto. Es un trabajo duro. Intento dar lo mejor de mí cada día. Cada día que me despierto intento ser mejor persona y mejor jugador" aseguró Alcaraz sobre la pista de la Margaret Court, al ser preguntado por el ex tenista John Millman si era un extraterrestre por mostrar tan alto nivel tras meses sin competir.

Trabajo, esfuerzo y 100% de efectividad en primeras rondas de Grand Slam que le llevan a medirse al japonés Nishioka en segunda ronda. El japonés superó en cuatro sets a Dougaz y se medirá al español el próximo miércoles. "Es un jugador muy sólido. Tengo que llevar el partido a mi terreno. Estoy contento con el nivel en mi vuelta a la competición. Espero disfrutar igual mi partido contra él y mostrar un buen tenis como hoy" analizó de manera inmediata Alcaraz.