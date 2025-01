Córdoba Futsal-Barça: el partido de partidos en el Palacio Vista Alegre

Quiere convertir la frustración de su eliminación en la Copa del Rey a manos del Jaén en gasolina emocional para abordar el partido que todos los aficionados subrayan en la agenda en cuando sale el calendario. Llega el Barça. Este sábado (19.00 horas, FEF TV), el Palacio de Deportes Vista Alegre acogerá una cita que transmite vibraciones muy especiales a la afición del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que vive como nunca su sensación de pertenencia cuando se mide en competición oficial de la máxima categoría a un escudo de peso extraordinario en el deporte mundial.

El Córdoba-Barça llega en un momento singular en ambas escuadras. Los de Emanuel Santoro han visto cómo en el espacio de pocas horas se esfumaban sus pretensiones de futuro en dos competiciones: la Copa de España -reservada a los ocho primeros al final de la primera vuelta- y la Copa del Rey, tras caer en casa a manos de su máximo rival andaluz. En el lado culé no corren buenos tiempos: van quintos, con cinco derrotas -solo una más que el Córdoba- y su peor racha histórica en la élite con tres encuentros saldados sin puntuar. Perdieron además la final de la Copa Catalunya con el Industrias Santa Coloma (2-5) el mes pasado y la palabra crisis se pronuncia sin recato. Que es un adversario vulnerable lo dicen los datos. Que sea posible hincarle el diente lo tendrá que demostrar en la cancha un Córdoba enrabietado.

Córdoba Futsal-Jaén Paraíso Interior | El partido de Copa del Rey, en imágenes / Víctor Castro

Aires de reivindicación

Uno y otro arrastran una inquietud: les bulle dentro la idea de tener cuentas pendientes que resolver. No contra nadie, sino más bien consigo mismos. Que el Barça no es el de siempre es algo evidente. Su rutilante roster de estrellas no termina de trasladar a las pistas el potencial que se les supone por historial y poderío financiero. Que el Córdoba anda escocido es una percepción clara después de su doble duelo con el Jaén, que estableció límites entre ambos y certificó que a día de hoy se encuentra en un escalón superior. "No se trata de merecimientos ni de ganas sino de contundencia", reconoció Emanuel Santoro al final del choque de la Copa del Rey, que dejó en el ambiente preguntas que requieren respuesta y taras que precisan una urgente reparación.

"Nos penalizaron dos errores grandes que no debemos de volver a cometer si queremos seguir creciendo, porque fueron de falta de tensión competitiva y de disciplina deportiva", apuntó el bonaerense, que recordó que "no es la primera vez que nos pasa" y subrayó la necesidad de "ser autocríticos". "No podemos conformarnos con decir que jugamos bien, que estuvimos a la altura o que por momentos dominamos a un rival a priori favorito", expresó, lanzando al mismo tiempo una clave válida para la visita del Barcelona, que figura entre la aristocracia de la Primera División y del fútbol sala europeo.

"Tenemos que cambiar el chip y si realmente queremos seguir avanzando como proyecto tenemos que competir de otra manera esta clase de partidos", reclamó Santoro, quien ve que su equipo "tiene un montón de cosas buenas" pero "le falta ese plus en momentos competitivos". ¿Lo encontrará ante el Barcelona? Parece claro que lo buscará por todos los medios. "Siento que estamos en deuda con la afición porque el apoyo que nos dieron no pudimos devolvérselo", manifesta Santoro en las vísperas de un partido que suele deparar entradas superiores a las dos mil almas en el pabellón en los últimos años.

Los precedentes, para el Barça

La de este sábado será la sexta visita del Barça a Vista Alegre. El saldo de marcadores favorece a los azulgranas, que vencieron en tres ocasiones: 2-6 en la temporada 19-20, 2-5 en la 22-23 y 3-4 en la 23-24, la pasada, en la que rindieron visita a Córdoba en la última jornada de la fase regular. Para los anfitriones significó el cierre del curso en el mes de mayo, con una salvación que no les dio plaza en el play off por el título. Ahí sí estuvieron los culés, sin fortuna. Cedieron su corona de vigentes campeones y al final se la llevó el Jimbee Cartagena. El precedente más cercano deparó un duelo de banquillos entre Josan González -fue su despedida tras un ciclo de cinco años; ahora ejerce en Tailandia y esta semana estuvo en el palco viendo a sus ex ante el Jaén- y Jesús Velasco, en la actualidad flamante seleccionador nacional español.

Zequi, Jesulito y Prieto celebran un gol ante el Barcelona en Vista Alegre. / CHENCHO MARTÍNEZ

El Córdoba puntuó ante el Barça en dos ocasiones. En la Liga 21-22 sacó un empate (2-2) ante un rival que venía de proclamarse campeón de Europa. Álex Viana y Shimizu fueron los autores de los goles. Lo mejor lo vivió Vista Alegre en la Liga 20-21. Fue un espectáculo para una selecta minoría. El equipo de Josan González, el 17 de octubre de 2020, en la jornada cuarta del campeonato y con solo 400 espectadores en las gradas -no se permitían más por las medidas sanitarias debido a la pandemia del covid-, se impuso por 3-1 a los azulgranas, sellando uno de los triunfos más prestigiosos en el expediente del club.

Shimizu celebra su espectacular gol en la victoria ante el Barça (17-10-2020). / A.J. GONZÁLEZ

Hubo dos minutos en los que se produjo una catarsis en Vista Alegre. Alberto Saura, en un momento espectacular, batió a Feixas en el minuto 22. Dos después, Kazuya Shimizu dibujó una acción que quedó marcada en la historia de la entidad en la de la propia competición. El japonés cazó en pleno vuelo un envío largo del portero Prieto y con un remate en escorzo llevó el delirio a la grada. Este tanto fue elegido por la Liga como el mejor de la temporada.

El portugués Esquerdinha acortó distancias para un equipo que llegaba estrenando su recién conseguido título de campeón de Europa, pero a falta de tres minutos Ricardo Mayor estableció el definitivo 3-1. Aquel partido lo jugaron por el Córdoba Futsal Prieto, Zequi, Saura, Jesulito, Cordero -equipo inicial-, Boyos, Jesús Rodríguez, Koseky, Shimizu, Pablo del Moral, Ricardo y Manu Leal. De aquel día solo queda Del Moral. Qué tiempos aquellos.