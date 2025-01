La Supercopa, una oportunidad más allá del fútbol para los españoles en Arabia Saudí

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se reunió recientemente con un grupo de entrenadores españoles que han encontrado en Arabia Saudí una plataforma para desarrollar sus carreras en un entorno lleno de posibilidades: “Sois los mejores embajadores de nuestro país y una gran referencia de España en el mundo”, dijo el máximo mandatario de la federación.

Sin embargo, el impacto de la Supercopa de España en el país asiático trasciende al balón en lo que se refiere a creación de oportunidades, ya que el evento se ha convertido en una vía laboral durante la semana de su celebración, con un impacto que trasciende a estos días.

La logística generada alrededor del torneo es inmensa. La llegada de jugadores, técnicos, directivos, aficionados y medios de comunicación ha impulsado actividades relacionadas con la hostelería, la restauración, el turismo y los servicios de traducción. Esta movilización de recursos ha brindado nuevas oportunidades a muchos residentes extranjeros en Arabia Saudí, entre ellos españoles, que encuentran en este tipo de eventos un trampolín para sus carreras.

Es el caso de Dalia, una española que lleva cinco meses viviendo en Arabia, primero en Riad y ahora en Yeda. Su día a día como traductora y profesora se ha visto enriquecido gracias a su participación en la organización de la Supercopa, ayudando a los medios de comunicación en sus traslados y en su día a día en la ciudad. “Me abre muchas puertas y también me da la oportunidad de hacer muchos contactos. A nivel profesional, puedes conocer a mucha gente y establecer relaciones que no es algo muy común. Esto es una gran oportunidad para mí, porque eventos como este me permiten ayudar, traducir y participar de manera activa”, explica.

Además, Dalia destaca la pasión que los saudíes sienten por el fútbol, algo que amplifica en estos días. “Aquí la gente adora todo lo que tiene que ver con el fútbol. Yo creo que están obsesionados y les encanta. La gente está muy emocionada por este tipo de eventos y siente mucho orgullo porque el país está cambiando mucho y se está abriendo mucho más”, añade.

Por su parte, Maria (no es su nombre real), una catalana que ha encontrado su lugar en el sector hotelero, se nos acerca fugazmente en una de nuestras guardias cuando reconoce el logo de SPORT en el micrófono. Trabaja en uno de los hoteles cercanos a las instalaciones en la que se aloja el Barcelona e intercambiamos cuatro palabras, aunque lo verdaderamente sorprendente de su testimonio es la diferencia de concepción con la que se ve a Arabia desde occidente con lo que ella vive aquí cada día: “Arabia es un lugar distinto. Son muy tradicionales, eso es cierto, y lo que no podemos hacer es venir aquí e intentar cambiarles. Las mujeres occidentales, aquí, nos movemos con libertad”, comenta Maria, rompiendo clichés.

La Supercopa, por tanto, no solo es un evento deportivo, sino una vía de conexión y crecimiento para muchos, también para gente de nuestro país. Un recordatorio de que el fútbol tiene la capacidad de abrir puertas más allá del terreno de juego