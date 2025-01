El cordobés Guillermo del Pino jugará en Munich la Euroliga júnior

El júnior cordobés Guillermo del Pino (Coto Córdoba de Baloncesto) disfrutará los días 17 al 19 de enero de una nueva experiencia que le permitirá medirse a los mejores talentos de baloncesto de Europa. El cordobés ha sido convocado para jugar en la fase de Munich del Next Gen Euroleague, la competición que cada año organiza la Euroliga para equipos de categoría júnior. La convocatoria le impedirá participar en el duelo de la Segunda FEB que los blanquiverdes jugarán el día 19 a las 12.00 horas en Vista Alegre con el Archena como rival. Del Pino está en estos días recuperándose del golpe que sufrió en una rodilla en el duelo Coto Córdoba-Ciudad de Huelva del pasado 4 de enero, lo que provocará que sea duda en el duelo Rioverde Clavijo de este este fin de semana, si bien todo parece indicar que no le impedirá jugar en Munich.

El jugador del Coto Córdoba formará parte de la plantilla del U18 Next Gen Team Munich, un plantel compuesto por talentos europeos que militan en equipos que no van a disputar esta competición. Del Pino será uno de los dos españoles de este bloque junto al pívot onubense del Unicaja Alfonso Rodríguez.

Del Pino va a viajar a Munich. Allí jugará en la fase de grupos con el U18 Next Gen Team Munich para enfrentarse el día 17 a la Virtus de Bolonia (15.45 horas) y un día más tarde al Derby Podgorica (11.15 horas) y al Real Madrid (20.15 horas). Bayern de Munich, Olimpia Ljubiana, Valencia Basket y Aris Tessaloniki estarán en el otro grupo de la ronda de Munich. El día 19 se jugarán los cruces finales. Los campeones de cada grupo se enfrentarán entre sí y así sucesivamente hasta medirse los cuartos de cada grupo entre ellos.

Guille del Pino recibe de manos de Berni Rodríguez el galardón al mejor jugador del Basketball Without Borders. / CÓRDOBA

El sistema de competición

La recientemente rebautizada Adidas Next Gen EuroLeague -antes conocida como Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament- va a reunir esta temporada a 32 conjuntos de 12 países en su 23ª edición. Quince equipos pertenecen a clubes de la Euroliga, nueve a clubes de la Eurocup, cuatro son equipos invitados por la organización y otros cuatro equipos Next Generation, uno por cada sede de la primera fase.

La fase clasificatoria de la Next Generation EuroLeague comenzó en Estambul con un torneo celebrado del 29 de noviembre al 1 de diciembre. La primera ronda de la Euroliga júnior continuará en Munich del 17 al 19 de enero. Posteriormente seguirá en Ulm (7 al 9 de febrero) y Belgrado (7 al 9 de marzo). Los mejores equipos de la competición disputarán la ronda final del 23 al 25 de mayo en Abu Dhabi coincidiendo con la Final a 4 de la Euroliga absoluta.

Gran Canaria, Valencia Basket, Real Madrid, FC Barcelona y Joventut de Badalona son los conjuntos españoles participantes en esta competición continental de baloncesto.

Un cordobés en la élite internacional

Del Pino ya compartió vestuario el pasado verano con los mejores talentos europeos y estadounidenses de su edad. En julio disputó el Mundial sub 17 en Estambul, una cita en la que España ocupó la séptima plaza. También fue elegido el MVP del Basketball Without Borders, un campus para júniors europeos de primer nivel que se celebró en los primeros días del mes de junio en Fuengirola y que organizaron de manera conjunta la NBA, la Federación Española, la FIBA y la empresa The Embassy. Por Fuengirola pasaron algunos entrenadores vinculados a la NBA. Del Pino recibió el galardón de mejor jugador de manos del exjugador del Unicaja Berni Rodríguez. En agosto, viajó a Nueva York para jugar en Brooklyn en el partido denominado Élite 24. Allí estuvo junto a los mejores jugadores en edad de instituto de Estados Unidos y las mejores promesas europeas. El MVP y campeón del Europa sub 16 del 2023 sigue asentándose en la élite mundial, el paso previo a su marcha el próximo verano a Estados Unidos para competir en la primera división del baloncesto universitario.