Ancelotti: "Cuando se habla de la provocación de Vinicius me parece injusto. Se desvía el tiro de los insultos que recibe él"

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del estadio King Abdullah Sports City con más de 50 minutos de retraso debido al atasco en el que se vio envuelto el autobús del Real Madrid en el tráfico de Yedda, la ciudad saudí donde se disputará la Supercopa de España. El italiano habló en los prolegómenos del partido que medirá a los blancos con el Mallorca, subcampeón de la pasada Copa del Rey, y del que saldrá el finalista que se medirá al que gane el partido de esta noche entre el Barcelona y el Athletic, vigente campeón de Copa.

El entrenador arrancó hablando del rival, el Mallorca al que dedicó encendidos elogios, como a su técnico, Jagoba Arrasate. "Conocemos la fuerza del rival porque nos ha creado problemas en el primer partido. Es un equipo que tenemos que respetar al máximo, hacer nuestro trabajo. El Mallorca es un equipo bien organizado, defiende muy bien y el entrenador aprovecha con balón las características de los jugadores que tiene. Para mí eso es lo que tiene que hacer un entrenador".

Defensa de Vinicius

Ancelotti también se pronunció sobre la sanción de dos partidos para Vinicius tras la expulsión en Mestalla. "Yo como Vinicius oigo todo lo que de dice y lo que se pasa en el campo. Es difícil ser Vinicius en el campo, lo sigo pensando. Creo que la sanción de dos partidos no es correcta. Estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos. Sobre esto, cada uno opina lo que quiere. Cuando se habla de la provocación de Vinicius me parece injusto. Se desvía el tiro de los insultos que recibe él"

Carletto confirmó que verá el Barça-Athletic "porque va a ser un partido entretenido que voy a mirar con gusto como aficionado al fútbol. Sobre Olmo y Pau Víctor no comento porque son temas de los que no quiero hablar". Sí habló, sin embargo, del cambio de formato con resolución de los partidos en tandas de penaltis sin prórroga: "El formato no cambia mucho porque cada equipo piensa en jugar bien y ganar. Y si no lo ganas, hay penaltis. No cambia mucho. Nos evita una prórroga que en estos momentos de temporada es difícil de gestionar".

El técnico habló de la situación en la que llega el equipo al partido y la motivación. "A veces pensamos que somos los más guapos, no solo los jugadores, todos. Pero creo que este equipo ha encarrilado una buena dinámica tras un momento de dificultad y ahora sabe qué hacer. Es una competición importante porque es la primera del año y cuando la ganamos en 2022 y 2024 nos ha traído mucha motivación. Al equipo lo veo mucho mejor, pero cada partido tiene sus dificultades. Estoy tranquilo porque este tipo de partidos la plantilla los prepara muy bien. Hay compromiso y hay una dinámica buena en el último mes. Hay un título en juego y cuando eso ocurre este grupo mantiene el foco y la concentración muy alta. Hemos tenido una semana de descanso y los jugadores han aprovechado para descansar y volver bien".

Y por último quiso dejar unas palabras de agradecimientos a los hinchas locales del Madrid en Yeda: "Siempre recibimos mucho cariño aquí en Arabia. Tener el fútbol aquí es bueno porque así los aficionados tienen la oportunidad de ver al equipo de cerca".