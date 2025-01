¿Qué hizo el Córdoba Futsal en la Copa del Rey en Primera?

No ha resultado especialmente fructífera la participación del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad en la Copa del Rey durante su etapa en Primera División. Alejado de modo permanente de la Copa de España -reservada a los ocho primeros en la tabla al final de la primera vuelta-, fantaseó siempre con llegar lejos en el otro torneo, espoleado por ejemplos cercanos como los títulos conseguidos por el UMA Antequera -estando en Segunda- o el Real Betis -que descendió el curso pasado a la división de plata-. Por unas u otras razones, nunca llegó a conseguir la notoriedad que ansiaba. De hecho, su recuerdo más poderoso data del periodo en el que el club que preside José García Román aún estaba en Segunda División y le tocó emparejarse con ElPozo Murcia. El Palacio Vista Alegre vibró como pocas veces, con más de tres mil espectadores para ver... una derrota digna. A día de hoy, el Córdoba Futsal es vecino de los más grandes, pero no ha sido capaz de dar del paso de meterse en una Final Four. ¿Lo logrará en 2025?

El colombiano Felipe "El Churro" Echavarría, autor del primer gol del Córdoba en El Ejido. / Ejido Futsal

La trayectoria del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad en la Copa del Rey no es muy distinta a la de mayor parte de clubs de clase media en el panorama profesional. Algunas alegrías puntuales, derrotas honorables... Básicamente, el libro está todavía con pocos apuntes, casi en blanco.

Los primeros años en Primera y la "bestia" Mengíbar

El nombre del Mengíbar está ligado a la historia del Córdoba Futsal. En su pista ascendió a la élite. El destino quiso que le tocara en suerte en la primera aparición en el torneo copero como equipo de Primera División, en la 19-20. Y los blanquiverdes fueron apeados en una suerte de "vendetta" de los jiennenses en un duelo disputado a partido único y en el mismo pabellón, el Sebastián Moya Lorca, en el que fueron extremadamente felices. El choque terminó con 2-2, con goles de Pablo Del Moral y Koseky para el equipo entonces entrenado por Maca. En los lanzamientos de penalti, un error del cordobesista Giasson marcó el desenlace (4-3).

Peor lo pasó en la temporada 20-21, en la que tuvo que enfrentarse al mismo rival. En esta ocasión, el Mengíbar -en Segunda- pasó por encima de los cordobeses y les eliminó con un doloroso 5-0.

Tocando techo en la 21-22

Con Josan González en el banquillo, el Córdoba logró su camino más largo en la Copa en la 21-22. Superó en la primera ronda al Hospitalet Bellsport por un rotundo 0-5 y en la siguiente eliminatoria tuvo que visitar al Noia Portus Apostoli, por entonces líder en Segunda, al que doblegó por un ajustado 2-3 (Del Moral, Lucas Perin y Álex Viana) en el pabellón Agustín Mouris.

El cruce de cuartos, con el premio ya muy cerca de la fase final, emparejó al Córdoba con el Industrias Santa Coloma. Era a partido único y el casa. Vista Alegre vivió uno de sus encuentros más vibrantes, aunque las ilusiones terminaron frustradas tras un 6-7 para los catalanes. Marcaron Del Moral, Viana (2) y Lucas Perin (3) ante un Santa Coloma en el que decidió con un triplete el internacional eslovaco Thomas Drahovsky.

El japonés Shimizu ante el argentino Corso en el partido de Copa entre Córdoba y Santa Coloma. / A.J. González

Las últimas experiencias

En la 22-23, el Córdoba Futsal no llegó muy lejos. En la primera ronda le tocó el África Ceutí, de Segunda, al que derrotó por 3-6 en el pabellón Guillermo Molina Ríos con dobletes de Ismael López (2), Pablo Del Moral (2) y Lucas Bolo (2).

El siguiente escollo fue el Noia Portus Apostoli, en Vista Alegre, y los blanquiverdes no fueron capaces de superarlo (2-3). Viana y Miguelín marcaron por parte local, con Allison Neves, Marcelo y Douglas Silva para contrarrestar. Por entonces, el equipo cordobés estaba en plena crisis de resultados en Liga -con la permanencia en juego- y su papel en la Copa no fue más que el reflejo de un estado de postración que le llevó a salvar el pellejo a ultimísima hora.

Los futbolistas del Córdoba Patrimonio de la Humanidad celebran un tanto ante el Manzanares. / A.J. GONZÁLEZ

En la campaña pasada, la 23-24, la añeja aspiración de optar a las rondas finales quedó de nuevo cercenada. El primer obstáculo fue El Ejido Futsal, al que superó por un claro 3-6 para meterse en los octavos de final. Le tocó en suerte el Manzanares, a partido único en el Palacio de Deportes Vista Alegre. Pelearon los de Josan González hasta el límite, pero ni siquiera el factor cancha les sirvió para apear a los manchegos, que se llevaron la eliminatoria con un triunfo por 2-3. Pulinho y Antoniazzi pusieron a los siete minutos un esperanzador 2-0, pero el Manzanares logró remontar con goles de Javi Alonso, Cortés y Antoñito, a falta de dos minutos. Una nueva ración de amargura copera.