"Es una situación estresante para Dani, pero el Barça es la primera y última opción", dice el agente de Olmo

Se viven las horas finales para saber el desenlace de Dani Olmo, quien ahora mismo está desinscrito por LaLiga, al igual que Pau Víctor, comprometiendo, al mismo tiempo, la credibilidad de Joan Laporta. El jugador, según ha explicado Andy Bara, su agente, al periodista Fabrizio Romano, está viviendo "una situación estresante como lo sería para cualquier otro futbolista".

Pese a todo, ha querido dejar claro que él no está negociando con cualquier otro club ya que los grandes equipos de Europa están atentos al desenlace de este caso. "El Barça es la primera y la última opción. Dani, su padre, la familia y yo no pensamos en otras opciones", ha explicado el agente del exjugador del Leipzig. En caso de que no pueda ser inscrito, Olmo quedaría libre para negociar su contrato con quien deseara.

"Nunca hemos tomado una decisión profesional por dinero”, ha precisado Andy Bara, recordando que “Dani hizo un esfuerzo enorme para estar en el Barcelona", ha dicho Bara intentanto proyectar una imagen de absoluta confianza en la gestión que está haciendo el club azugrana para volver a inscribir al futbolista. "Está intentando estar tranquilo. Dani ama jugar, no estar viendo los partidos", ha reconocido luego el agente del delantero.

Acabada la Eurocopa que ganó España, donde fue una de las claves del triunfo, Manchester City, Manchester United, Bayern Múnich y Paris SG, entre otros grandes clubs, se acercaron para ficharle. Pero Olmo decidió volver a casa, una década después de haberse ido a Croacia en busca de construir su carrera deportiva.

"Respetamos al presidente Laporta y a Deco. Puede resultar extraño, pero creo en ellos y en que van a encontrar una solución para Dani. Es un club enorme" Andy Bara — Agente de Dani Olmo

Luego, acabó en Alemania, donde también lo quería el Bayern Múnich, aunque, al final, optó por el paso del Leipzig, paso previo a su llegada al Barça. "El Bayern ofreció más dinero, la parte de marketing también fue mayor. Pero le dimos nuestra palabra al Leipzig. Se trata del proyecto deportivo. El dinero no lo es todo en la vida y en el fútbol", ha recordado el agente del fichaje estrella azulgrana del pasado verano.

"Respetamos al presidente Laporta y a Deco. Puede resultar extraño, pero creo en ellos y en que van a encontrar una solución para Dani. Es un club enorme", ha dicho Bara confiado en que "La Liga debería ayudarles en lugar de que haya noticias de que Dani no va estar disponible para la selección. Estoy seguro de que va a estar muchos años en el Barça. Está feliz allí y Dani tiene ganas de estar allí".