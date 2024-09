Martín de la Puente, a la vendetta de 'Nadalcaraz' en París

En la pista 14 de Roland Garros, con las gradas llenas de sus seres queridos y de la delegación española, entre ellos, la reina Letizia, Martín de la Puente empezó su andadura por los Juegos Paralímpicos de París. Y lo hizo de forma aplastante, sin titubeos y demostrando porque llega a la cita paralímpica como uno de los grandes favoritos para hacerse con una medalla.

Tras los diplomas conseguidos en Río y en Tokio, Martín aterriza a la capital francesa con la voluntad de tocar metal. No solo lo va a intentar en individuales, sino que también en dobles intentará lo que todo el mundo esperaba en los Juegos Olímpicos, ver la bandera de España en lo más alto de la Philippe Chartier, el templo del tenis francés y de quien sino, Rafa Nadal.

6-2 y 6-0 en apenas una hora de juego en un inicio apabullante en la calurosa mañana de París, que tuvo también un segundo plato victorioso junto a su compañero Daniel Caverzaschi para meterse en cuartos de final en el cuadro de dobles. Martín despega en París con la meta de cerrar el círculo de toda una vida llena de sufrimiento, pero también de optimismo.

Una vida de muchos capítulos

Martín, nacido en Vigo hace 25 años, soñaba con jugar algún día al fútbol defendiendo la camiseta de su querido Celta. Con 8 años, le diagnosticaron una enfermedad congénita rara que le deformaba los huesos, el llamado Síndrome de Proteus y tras más de 15 operaciones, le amputaron el pie izquierdo.

“Cuando desperté de la anestesia sentía aún el pie, pero era el síndrome del miembro fantasma, levanté la sábana y cuando vi que ya no estaba, me puse a llorar. Fue una etapa dura, me miraba al espejo y me rallaba, dejé incluso de ir a la playa porque me miraban y eso me afectaba. Pero acabé enfrentándome a ello con humor y positivismo. No pasa nada por ser distinto, si la vida te pone obstáculos, hay que buscar soluciones y sonreírle” relata recordando ese momento.

El español Martín de la Puente durante su partido de segunda ronda disputado ante el argentino Ezequiel Carrasco, de los Juegos Paralímpicos París 2024, este domingo en la capital francesa. / EFE

Allí empezó una nueva aventura de su vida, que poco a poco aprendió a asimilar. Se subía a regañadientes en una silla de ruedas adaptada y empujado por su hermano se decidió a coger la raqueta, algo inimaginable para el gallego, que siempre se miró al espejo sin complejos, con una sonrisa cautivadora, solo con la pena de no poder celebrar goles en Balaídos.

Con tan solo 14 años se coronó como campeón de España absoluto, demostrando la valía y el nivel de un niño prodigio en el que se pusieron todas las expectativas habidas y por haber. Una presión que en su momento fue dura de asumir, pero que ahora, diez años después, parece haber dejado atrás con su gran lema de vida: "El esfuerzo, la confianza y el trabajo nos ayudan a superar retos que parecen imposibles".

Con un título de Grand Slam en dobles en su palmarés y dos diplomas olímpicos, llega a París con la intención de dar el gran salto en su carrera y sobre todo, en su vida.

Sin miedo a nada

Número tres del mundo desde hace apenas unos meses, después de conseguir ser el primer español en llegar a una final de Grand Slam, en Wimbledon, Martín asegura llegar a París con hambre. "Me veo preparado para lograr mi primera medalla paralímpica, he currado mucho para optar a ella, el que quiera ganarme tendrá que sudar" aseguraba antes de partir hacía París.

El neerlandés Scheffers será su próximo obstáculo en su camino hacía el oro, un camino que tendrá en semifinales su teórico rival más difícil, el británico y número uno del mundo, Alfie Hewett, precisamente su verdugo en la hierba de Londres el pasado mes de julio.

Martín ya brilla en París con el claro objetivo de buscar subirse en lo más alto del podio el próximo día 7.