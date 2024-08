El Barça de Flick busca el 12 de 12

El Valladolid es el obstáculo que separa al Barça de Hansi Flick de la perfección: 12 puntos de 12. La perfección propia de las tres victorias se ve revalorizada por los dos tropezones ajenos de los rivales.

El imparable Real Madrid ha empatado en plazas (Mallorca y Las Palmas) donde debería haber arrasado con su formidable arsenal y el Atlético no ha superado a Villarreal y Espanyol mostrando algunos déficits en ataque. Al grupo se puede sumar el Girona, equipo de Champions, que despertó en la tercera jornada. La visita del Valladolid brinda al Barça la posibilidad de escaparse aún más, con una brecha de 7 puntos antes de que salieran a jugar sus adversarios.

Hansi Flick, en la sala de prensa de Sant Joan Despí. / Javi Ferrándiz

Flick reclama más atención

Rueda el Barça fluido con los resultados pero no anda sobrado. El equipo ha repetido el marcador en los tres partidos: un ajustado 2-1. En los dos partidos de forastero (Valencia y Rayo) debió remontar, y el Athletic, en Montjuïc, empató en el descanso. Los tres goles se encajaron en el primer tiempo; cuatro de los seis marcados se anotaron en el segundo. Un dato que abona la teoría del buen tono físico del equipo. Flick, autocrítico, se impone corregir los defectos y elevar las prestaciones del equipo enel arranque de la competición.

"Lo que les digo a los jugadores es que hay que estar muy metido en el partido desde el pitido inicial del árbitro, y no esperar diez minutos a ponernos las pilas. Tenemos confianza desde el primer minuto, y también en las segundas partes, pero hay que estar al cien por cien desde que suena el silbido. No al 80%, sino al cien por cien. Eso es lo que espero, porque es básico, forma parte del núcleo duro de nuestra idea", compartió Flick, contentísimo con la plantilla que tiene: "La calidad es fantástica".

"Hay que estar muy metido en el partido desde el pitido inicial del árbitro, y no esperar diez minutos a ponernos las pilas. Al 100% desde que suena el silbido; no al 80%, sino al 100%" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Olmo, Iñigo, ERic, Andrés Cuenca y Casadó escuchan instrucciones de los técnicos. / Javi Ferrándiz

Ni fichaje ni traspaso

No esperaba, ni lo reclamaba, un fichaje de última hora que compensara la grave baja de Marc Bernal. Grave por el impensable brillo del futbolista de 17 años, a quien cubrió de elogios el entrenador, y grave por ser una pérdida estratégica. Por el contrario, no sufrió más fugas, como la de Eric Garcia, que pretendía volver al Girona. El recuento de efectivos disponibles para recibir al Valladolid era de 17 jugadores del primer equipo.

A media pretemporada Flick renunció a un refuerzo en la posición de mediocentro porque se daba por satisfecho con los elementos que tenía. Contaba con Bernal y Casadó, pensaba en Andreas Christensen y confiaba en recuperar pronto a Frenkie de Jong. Los dos extranjeros son lesionados de larga duración, confirmada la del holandés (no juega desde el 21 de abril, cuando cayó en el Bernabéu) y temida la del danés, sin plazos para su tendinopatía.

La plantilla azulgrana, en la última sesión preparatoria. / Javi Ferrándiz

Sólo está disponible Casadó, así que Eric Garcia ha de transformase en mediocentro. Entre los dos cubrirán el enorme vacío de Bernal, que apuntaba a ser "un Busquets", el modelo ideal del pivote en el Barça. La necesidad cerró la puerta de la salida de Eric.

"Sé que la posición natural de Eric es la de defensa central, pero puede jugar de centrocampista; lo hemos visto en los entrenamientos y lo hace muy bien". Lo pudo ver, además, sano. El martes no esta disponible para Vallecas porque tenía una fascitis plantar en el pie izquierdo, informó el club. Tres días después había sanado. Ansu Fati, el pobre, arrastra esadolencia desde hace un mes.

Lamine Yamal, en acción durante el entrenamiento. / Javi Ferrándiz

¿Mejorar? No podemos esperar 10 minutos a ponernos las pilas. Hay que estar al 100% desde el silbido del árbitro, no al 80% Hansi Flick — Entrenador del Barça

La necesidad obliga a Eric a permanecer en el Barça y a batallar por un sitio que no es el suyo, sin poder volver a Girona, donde fue titular todo el curso. El zaguero está predispuesto a abordar su reconversión y complació a Flick por sentir escuchadas una de las máximas que intenta inculcar al grupo: "Lo que importa es el equipo, no el individuo".

Mentalidad de unión

"Me encanta la mentalidad en general que veo, porque solo ganaremos con esta mentalidad de equipo, de unión, de ir todos al unísono", explicó, sin deseos de alardear de los cuatro puntos de ventaja que ha arrancado el Barça respecto a los candidatos al título. "Será una temporada larga y no me importa demasiado la situación actual. Me centro en mi equipo, en mi trabajo, en lo que puedo controlar", djo Flick, alertando de la buena capacidad defensiva del Valladolid. Aguantó con el 1-0 en Madrid hasta los instantes finales. Acabó perdiendo por 3-0. Paulo Pezzolano, el técnico, comentó que el plan del equipo en Montjuïc sería "similar" al del Bernabéu.