Inicio de la Louis Vuitton Cup de la Copa América de vela: llega la hora de la verdad

Ha sido la última vez que estaban los seis sobre el estrado. La próxima comparecencia de los equipos de la Copa América de vela ya solo habrá cuatro, para las semifinales. Los timoneles del defensor del título, Peter Burling (Emirates Team New Zealand), y de los cinco aspirantes a arrebatarles la Jarra de las Cien Guineas: sir Ben Ainslie (Ineos Britannia), Jimmy Spithill (Luna Rossa Prada Pirelli), Maxime Bachelin (Alinghi Red Bull Racing), Quentin Delapierre (Orient Express Racing Team) y Tom Slingsby (American Magic) han explicado sus sensaciones después de los cuatro primeros días de la regata preliminar y, sobre todo, han avisado de que, ahora sí, llega la hora de la verdad.

Este jueves empieza la Louis Vuitton Cup, la prueba más exigente de todas, la que decidirá quien va la final de octubre contra los neozelandeses. Son las Round Robin, en las que todos los equipos se enfrentarán entre ellos dos veces. De estos primeros días de las regatas en Barcelona, ha analizado Burling, "se ha visto algunos de los puntos fuertes y débiles de los barcos, pero queda todavía mucho", ha advertido.

Los seis timoneles de la Copa América de vela, junto al trofeo de la Louis Vuitton Cup, tras la rueda de prensa de presentación del inicio de la nueva fase, el 28 de agosto. / Zowy Voeten

"Todo se pone serio"

Junto a él, el patrón británico, sir Ben Ainslie (el único de los seis que iba sin reloj en la muñeca tras el altercado que sufrió el lunes en la Barceloneta) lo confirmaba asegurando que "ahora es cuando todo se pone serio" mientras que el patrón italiano Spithill subrayaba que "esto ya no son prácticas, solo cuenta ir sumando puntos".

Con tres días de reserva por si la meteorología impide disputar algún enfrentamiento, esta siguiente fase de la Copa América culmina el 8 de septiembre. Ese día caerá uno de los seis. A los franceses, los últimos que llegaron y que menos han entrenado a bordo del AC75, se les atribuye el peor papel, aunque su representante ha rechazado ese lugar. "No me frustra que se nos considere menos favoritos. En la preregata hemos aprendido mucho y me siento muy confiado en el reto que tenemos, muchos regatistas han mejorado habilidades", ha defendido Quentin Delapierre.

Otro de los equipos que todavía no han despuntado han sido los suizos. Alinghi Red Bull Racing ha quedado en última posición con cuatro derrotas y una victoria, por lo que Arnaud Psarophagis ha afirmado que tienen que "pasar el corte y ganar el máximo de carreras para seguir avanzando. Los pocos errores que cometimos nos penalizaron mucho", ha opinado.

Ventaja kiwi

Italianos y norteamericanos han sido, de momento, los sindicatos que han demostrado más en el agua. Tom Slingsby ha esquivado el papel de favorito y ha recordado que Emirates Team New Zealand tendrá un mes entero para hacer mejoras en su barco, mientras los otros cinco se pelean para lograr una plaza de la Louis Vuitton America's Cup del 12 de octubre.

Los seis timoneles de los equipos de la Copa América de vela comparecen en la rueda de prensa previa a la Louis Vuitton Cup, el 28 de agosto. / Zowy Voeten

"Nosotros solo podemos ir mejorando la tripulación pero no el AC75", ha recordado el timonel de American Magic mientras Peter Burling, siempre diplomático, ha insistido en que "será una competición de primer nivel, sea cual sea el aspirante hay que prepararse y ser el mejor equipo para la final".

Junto a los seis deportistas estaba el siguiente trofeo a lograr, que será para uno de los cinco aspirantes, reluciente y bien colocado en la maleta correspondiente. Este jueves acaban las buenas palabras y arranca una competición en la que solo sirve quedar el primero.