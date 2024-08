El Museo de la Almendra Francisco Morales apuesta por mantener su bloque

La dirección técnica del Museo de la Almendra Francisco Morales Priego de tenis de mesa ha decidido mantener el bloque de su primera plantilla de cara a la próxima temporada, en la que añadirá la participación en la Champions a los retos de la Liga y la Copa. De esta forma, el equipo volverá a contar con Marija Galonja, Tatiana Garnova, Jiaqi Meng, Patrícia Santos y Kinga Stefanska. Además, volverá a contar con la base del equipo filial y jugadoras que se forman en el Centro de Tecnificación de Priego.

La decisión de la dirección técnica obedece a los resultados obtenidos el curso pasado y que se puede considerar como el mejor en la todavía corta historia del Priego Mujer y Progreso. Pese a no rezar en el palmarés por no conquistar títulos, el representativo de la Subbética cordobesa alcanzó la final de la Copa de Europa, en la que cayó ante el Budaorsi, así como los subcampeonatos de Liga y Copa. Esos resultados le permitirán abrir la temporada disputando la preliminar de la fase de grupos de la Liga de Campeones en Berlín en los primeros días del mes de septiembre. El club no da por cerrada la plantilla de cara al próximo ejercicio, por lo que podría haber algún anuncio antes de que comience la competición.

Marija Galonja

La jugadora de origen serbio se ha convertido en la piedra angular del club y va mucho más allá de lo deportivo. Además, juega con pasaporte español. La pasada temporada disputó 33 partidos en la Liga, ganando 22.

Jiaqi Meng

La palista china se convirtió en una de las sensaciones de la temporada, ratificando la línea que ya describió en el Tramuntana. En números, dejó en Liga un balance de 24 victorias sobre 26 partidos y actuaciones sobresalientes en Europa

Tatiana Garnova

La jugadora rusa dejó más de un 50 por ciento de victorias en la campaña anterior, adjudicándose muchos puntos decisivos. Afrontará su tercera campaña en el Priego Mujer y Progreso.

Patrícia Santos

La portuguesa es una apuesta de futuro. La pasada temporada maduró en su juego gracias a la participación en el equipo de la Copa de Europa. En la competición doméstica disputó cuatro partidos con un balance de 2 victorias y 2 derrotas.

Kinga Stefanska

La experimentada polaca tuvo un proceso lento de adaptación al tenis de mesa español. Sin embargo, el Museo de la Almendra Francisco Morales vuelve a contar con ella de cara al próximo ejercicio.