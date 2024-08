Rafa Lozano Jr. “El segundo asalto y el tercero no creo que los haya perdido”

El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr., se quedó a las puertas de la medalla en el peso de -51 kilos de los Juegos Olímpicos de París. El púgil de 19 años perdió en los cuartos de final por 2-3 ante el dominicano Yunior Alcántara en un igualado combate que se resolvió con una discutida decisión arbitral.

El cordobés declaró a la conclusión del combate que “estoy bastante triste por el resultado, al final a nadie le gusta perder, pero bueno, hay que mirar los fallos".

La posibilidad de conquistar la medalla de oro "si Dios quiere, pues para los siguientes Juegos Olímpicos", apuntó.

El criterio arbitral

Con todo, Lozano Jr. señaló que no cree que haya perdido y fijó ese criterio después de verse la repetición del combate junto a su entrenador y padre, Rafa Lozano, nada más abandonar el cuadrilátero y antes de su intervención con la prensa.

"Yo pierdo el primer asalto, pero el segundo asalto y el tercero no creo que los haya perdido", comentó. Es más, detalló 'El balín', "no sé ni por qué no lo amonestaban (a Alcántara) por no querer boxear".

Rafa Lozano Serrano se defiende de Yunior Alcantara Reyes. / EFE / Miguel Gutiérrez

Rafa Lozano Sr. "El combate no es a quién más defienda"

En esa misma línea, su padre apuntó que "lo único a lo que se ha dedicado el boxeador dominicano es a moverse, a moverse, a moverse y a no confrontar", pero "el combate no es a quién más defienda".

Sobre su trabajo, Lozano solo pudo desear al debutante olímpico "que esté tranquilo y que esté feliz, que esté orgulloso de lo que ha hecho" porque "ser quinto del mundo ahora mismo no lo es todo el mundo" y "todavía le queda mucho camino. El sabor amargo de la derrota confió en que se le pase cuando vuelva a su Córdoba natal”.

Agradecido de su paso por París y orgulloso por todo lo que ha luchado por estar aquí, Lozano Jr. reconoció que esta es una de las derrotas "más duras" que ha sufrido, aunque se mostró optimista de cara al Mundial del próximo año.