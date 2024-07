Escoffier y Holmgren decidirán el campeón del Challenger de Pozoblanco

El francés Antoine Escoffier y el danés August Holmgren se jugarán el título en la gran final del ATP Challenger Ciudad de Pozoblanco, Memorial Fabián Dorado, después de derrotar al también galo Robin Bertrand y al bielorruso Egor Gerasimov, respectivamente.

Una victoria convincente

Antoine Escoffier, el gran favorito del torneo, tendrá la oportunidad de hacerse con el título tras barrer a su compatriota Robin Bertrand por 6-1 y 6-1 en 57 minutos de juego.

El primer cabeza de serie, que sufrió en exceso en los primeros partidos, ha ido de menos a más durante el torneo y ofreció su mejor versión en una semifinal que dominó con una claridad no esperada.

Robin Bertrand había demostrado en sus tres primeros partidos una superioridad desde el fondo de pista y un dominio al que sólo le pudo hacer frente, en cuartos de final, su compatriota Laurent Lokoli. Y perdió...

Pero esta vez parecía otro jugador, un tenista perdido, dominado y que, ante la seguridad que transmitía su rival, empezó a arriesgar y a fallar.

Escoffier hace el partido perfecto

Antoine Escoffier no tuvo ni que forzar. No sacó bien y ganó todos sus servicios menos uno; aprovechó seis de las nueve bolas de ruptura que tuvo; y ganó 54 de los 79 puntos disputados, es decir, sólo cedió 25.

Escoffier ya apuntó sus intenciones con un rápido 'break' inicial. Por primera vez obligaba a su rival a remontar y no era él el que tenía que hacerlo. El de Le Pont-de-Beauvoisin consolidó a continuación ante un Bertrand al que ya se veía nervioso.

El de Nimes redujo distancias (2-1) y dio esperanzas de ver un partido disputado y largo, en el que tuviera opciones con su agresividad de contrarrestar la veteranía de Escoffier. Ahí mismo acabaron porque el gran favorito no le dio opción al resto en ningún momento. Con un Bertrand cada vez más acelerado y errático, llegaron dos nuevos 'breaks' que cerraron el primer set en apenas 25 minutos.

Ocho juegos consecutivos para Escoffier

El descanso no varió un ápice el panorama. De hecho, se podría decir que le perjudicó más a un Bertrand que se las jugaba todas que a un Escoffier que parecía levitar en pista y le bastaba con aguantar a su rival y acelerar cuando hacía falta para llevarse un punto tan otro.

Un 'break' en el segundo juego hundió a Bertrand, otro en el cuarto acabó con sus esperanzas y ni siquiera el único juego al resto del de Nimes le animó, porque rápidamente perdió de nuevo su saque tras encajar un 0-40. Ahí ya bajó los brazos y concedió la victoria a un Escoffier que apunta al título.

Escoffier, durante su encuentro de semifinales. / CÓRDOBA

Holmgren levanta un partido complicado

Antes, August Holmgren se había convertido en el primer finalista de esta 29ª edición del Open Ciudad de Pozoblanco. El tenista danés, tercer cabeza de serie, superó al segundo favorito, el bielorruso Egor Gerasimov tras remontar y ganar por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-1 en 2 horas y 21 minutos de juego.

Holmgren no fue el mismo tenista dominador de días anteriores o su rival no le dejó. Tuvo que arriesgar de más, tanto con el saque como con su derecha dominante, y eso le llevó a cometer errores no forzados que le pusieron el partido cuesta arriba.

Egor Gerasimov estuvo a dos bolas de llevarse el duelo, pero erró con una doble falta cuando podía tener bola de 'match' y, a partir de ahí, ya siempre fue a remolque. Con el paso de los minutos, el físico hizo mella en el tenista del Este y el danés lo supo aprovechar.

Un set igualado

Sin embargo, hasta llegar hasta ahí, la victoria apuntaba más a Gerasimov que a Holmgren. En un primer set igualado, el bielorruso demostró por qué no hace demasiado estaba el 65 del mundo y se codeaba con los más grandes. El de Minsk parece ser casi mejor a la contra que cuando tenía que tomar la iniciativa ante un rival muy agresivo, que cometió errores no habituales ante la defensa con la que se encontraba.

Tranquilo, sin cometer errores y aprovechando las prisas de su rival, Gerasimov pronto tuvo las primeras ventajas y, en el octavo juego, ganó el saque de su rival en blanco. Aún tuvo que defender en juego definitivo una desventaja similar (0-40), pero lo logró para hacerse con el primer set por 6-3.

Holmgren eleva el nivel y evita el descalabro

Holmgren mejoró en la segunda manga, a menos, con su servicio. El danés se mostró más seguro, elevó el nivel y sacó adelante casi sin problemas sus saques ante un Gerasimov que sí sufría con los suyos. Hasta cuatro puntos de 'break' salvó el de Minsk, lo que, sumados a los tres del primer set, hacía un total de siete. Holmgren se desesperaba ante las numerosas ocasiones desperdiciadas.

Ante esto, el set estaba abocado al 'tie break', un desempate en el que viendo la seguridad de Gerasimov en los momentos clave, Holmgren se podía esperar lo peor. Ambos fueron manteniendo la igualdad en los primeros puntos, hasta el 5-5. Con saque de Gerasimov para tener un 'match point' a favor, éste cometió una doble falta y Holmgren, ya con su servicio, no lo desaprovechó.

Llega la manga definitiva

Lo que no había logrado en los dos primeros sets lo consiguió el nórdico en el arranque de la tercera manga: romper el servicio de su rival. No obstante, Gerasimov aún salvó una bola de ruptura antes de que llegase el 'break'.

Esa ventaja dio pie a cuatro juegos locos que decidieron el partido. En todos hubo bolas de ruptura, una para Gerasimov en el segundo, tres para Holmgren en el tercero, otra para el bielorruso en el cuarto y un 0-40 para Holmgren en el quinto... en el que Gerasimov logró levantar dos, pero no la tercera. El tenista del Este ya había levantado situaciones parecidas en el tercer set, en los dos anteriores partidos, aunque siempre fue con un solo 'break' y, aunque tuvo opciones, no llegó a perder un segundo. Esta vez la desventaja era muy grande. Holmgren, además, con ella, se mostró muy tranquilo con su saque y lo solventó sin problemas. Con 5-1, Gerasimov quiso al menos despedirse con un juego a favor, pero su rival no le dio opción y cerró el partido al resto con una derecha cruzada.

Resultados de las semifinales

[1] Antonie Escoffier (FRA) d [4] RobinBertrand (FRA) 6-1 y 6-1.

[3] August Holmgren (DEN) d [2] Egor Gerasimov 3-6, 7-6 (7-5) y 6-1.