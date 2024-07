El título de dobles del Challenger de Pozoblanco se va a Francia

El cuadro de dobles del Open Ciudad de Pozoblanco de tenis ya tiene campeón. La pareja francesa formada por Dan Added y Arthur Reymond logró el título al imponerse en la final a los británicos Liam Hignett y James Mackinlay por 6-2 y 6-4. El encuentro, de poco más de una hora de duración, lo controló siempre el dúo vencedor.

Este domingo a partir de las 21.00 horas concluirá el Challenger ATP pozoalbense con la celebración de la final individual. El partido más esperado lo jugarán los ganadores del duelo francés entre Antoine Escoffier y Robin Bertrand y del choque August Holmgren (Dinamarca)-Egor Gerasimov (Rusia).

Un primer set rápido

Media hora duró un primer set en el que sólo hubo una pareja sobre la pista, la francesa, y en la que los británicos tan sólo fueron capaces de ganar un juego con su saque, el primero del partido.

Added y Raymond no tuvieron que apretar para sacar adelante esta manga. Incluso se premitieron un mal juego con servicio del primero, que fue el segundo que lograron los ingleses. Estos, muy erráticos, no mostraron todas las buenas cualidades de días anteriores y se lo pusieron muy fácil a sus contricantes.

El dúo francés celebra el triunfo en la final. / RAFA SÁNCHEZ

Llegan las roturas de saque

Tras dos primeros juegos de tanteo, Added y Raymond lograron su primer 'break' en su primera oportunidad. Liam Hignett y James Mackinlay lo recuperaron a continuación en un turno de saque en el que Added estuvo especialmente desacertado, jugó siempre con segundos y facilitó la tarea de sus rivales.

No lo acusaron porque, a continuación, los británico les devolvieron el favor y entregaron su juego después de un 0-40 que no pudieron levantar. Added y Raymond consolidaron y volvieron a romper ante el nerviosismo de una pareja que no partía entre las favoritas del torneo y que ahora estaba notando la presión. El 6-2 fue clarividente.

La sorpresa no llega en la segunda manga

La segunda manga comenzó con los mismos síntomas y tras dos juegos tranquilos, el dúo galo rompía de nuevo con comodidad. La poca contundencia con un saque de Liam Hignett y James Mackinlay, que no pasaba del 40 % de primeros entre los dos, ayudaba lo suyo y permitía a sus rivales presionar y jugar con ventaja.

Con 3-1 y servicio de Liam Hignett aún tendrían los galos otra nueva opción de ruptura en un juego que parecía cómodo para los británicos. Eso pudo ser un punto de inflexión porque, a continuación, Arthur Reymond perdió su saque y el segundo set se equilibró (3-3).

Pero Mackinlay y Hignett siguieron muy erráticos y no sólo con su saque; y sólo fueron capaces de ganar uno de los nueve puntos siguientes. Con 5-3 pudieron acortar distancias, pero acabaron cediendo por 6-4 el segundo set.