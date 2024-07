Los cuartos de final hacen hueco a los grandes favoritos en Pozoblanco

Egor Gerasimov, segundo cabeza de serie, será el rival de Miguel Damas, único español presente por la parte baja del cuadro en los cuartos de final del Open Ciudad de Pozoblanco Memorial Fabián Dorado 2024, torneo ATP Challenger de tenis que se disputa hasta el 21 de julio en esta localidad cordobesa.

El tenista bielorruso, ex Top-100, remontó cuando más difícil lo tenía un partido que se le había complicado mucho para acabar venciendo por 4-6, 6-3 y 6-4 al joven búlgaro Alexander Donski.

El duelo empezó mal para un Gerasimov que perdió su saque en un juego que parecía tener controlado y que, a la postre, le costó el primer set. Tanto uno como otro se mostraban muy firmes con su saque y ese pequeño desliz, en un juego el que el favorito no estuvo fino con su primer servicio, fue suficiente para marcar diferencias.

Un duelo espectacular

Todo pudo ir a peor para él en la segunda manga. Con 2-2, Donski tuvo un 15-40 a favor para haber puesto contra las cuerdas a su rival. No sólo logró neutralizar la desventaja Gerasimov, sino que, a continuación, se hizo con el servicio de su rival en blanco. Si en la primera manga un 'break' había sido suficiente, en la segunda ya nadie dio más opciones y se pasó a una tercera en la que las fuerzas no eran las mismas y hubo mucha más emoción y alternativas.

En ella, Alexander Donski sorprendió de inicio con un nuevo 'break' a la primera oportunidad que tuvo. Con 3-0 a favor y saque de Gerasimov, el búlgaro se puso de nuevo 30-40 para haber dejado el duelo casi sentenciado. Lo que pudo ser el finiquito para el segundo favorito dio paso a una espectacular remontada, en la que, primero, igualó la desventaja y, con 4-4, Gerasimov rompió el saque de su rival para cerrar el partido y asegurar los cuartos de final. Allí ya le esperaba un Miguel Damas que está mostrando un gran nivel en este arranque de torneo.

Holmgren espera un resto. / CÓRDOBA

August Holmgren se cita con Dan Added

El otro duelo de cuartos de final por la parte baja del cuadro lo disputarán el tercer favorito, el danés August Holmgren, y el francés Dan Added, quien también se había asegurado previamente su presencia tras derrotar al italiano Andaloro. Al igual que hiciera el día anterior ante el joven español Daniel Mérida, Holmgren mostró ante el británico Stuart Parker una seguridad con su saque que ya de partida le dio mucha ventaja y que, tras romper en el primer juego de encuentro, también le valió para resolver la primera manga a su favor.

El danés seguía con un porcentaje alto de primeros y un 80 % de puntos con su saque, lo que prácticamente le garantizaba ganar sus juegos con solvencia. Parker resistió tras ese desliz inicial y equilibró el partido, especialmente en el inicio de un segundo set en el que no sufrió en exceso. No obstante, Holmgren esperó su oportunidad y ésta le llegó en el quinto juego, cuando dispuso de una nueva bola de 'break' que no desaprovechó. Aún cerraría el duelo al resto para poner un 6-3 y 6-1 final que fue más contundente que la igualdad que hubo sobre la pista.

Lugarteniente habitual de Holger Rune en el equipo danés de Copa Davis, Holmgren se enfrentará ahora a un Dan Added que tiene como tope los cuartos de final en el Open Ciudad de Pozoblanco.

Resultados de octavos de final

[2] E. Gerasimov a [Q] A. Donski (BUL) 4-6, 6-3 y 6-4

[3] A. Holmgren (DEN) a S. Parker (GBR) 6-3 y 6-1