Linda Klimovicova se apunta el Open Generali Ciudad de Palma del Río

La jugadora checa Linda Klimovicova se proclamó flamante campeona de la 28ª edición del Open Generali Ciudad de Palma del Río, el mejor torneo WTA de tenis de Andalucía, con 40.000 dólares en premios, tras vencer a la suiza Leonie Kung en la gran final.

Pese a imponerse en dos sets, no le resultó fácil llevarse el título a una Klimovicova que tuvo problemas con el saque desde el primer juego, aunque tiraba de buenos servicios puntuales para ir sumando juegos. Kung, más firme, se mostró ambiciosa hasta que en el quinto luego logró romperle el saque tras generar tres bolas de 'break' y aprovechar la segunda.

La cabeza de serie número 6 del torneo mantuvo su saque con holgura en el sexto y el octavo juegos, pero en el tenis siempre cuesta cerrar los sets. En el décimo perdonó hasta tres bolas para ponerse liderando en el encuentro y Klimovicova, a la tercera bola de ruptura, logró el 5-5. Luego mantuvo el saque y trasladó toda la presión a Kung, a la que tembló el brazo y entregó el set por 7-5 en casi una hora de juego (59 minutos).

Un partido con alternativas

Pero la helvética estaba decidida a darle guerra a la segunda favorita en Palma del Río. Pese a perder la opción de tener a su favor el primer set, rompió el saque de la rival en el primer juego del segundo y se colocó con 3-1 a su favor. Incluso cuando Klimavicova logró colocar el 3-3, con una ruptura en un larguísimo juego, contestó con un contra-break para seguir mandando.

Sin embargo, como en la primera manga, a Kung le pudo la presión, ésa fue la sensación. Klimavicova, más sólida, repitió el esquema. Logró romper de nuevo el servicio y mantener el suyo con cierta holgura para trasladar la presión a su rival. La checa se puso con 0-40 y aunque Kung pudo prolongar el duelo hasta el 30-40, a la tercera bola de partido se llevó el torneo por 7-5 y 6-4 en 1 hora y 42 minutos de batalla.

Klimovicova golpea una bola. / CÓRDOBA

Klimovicova: "Me encanta el público y el calor"

"Estoy muy feliz de lograr el título. Me encanta el público y el calor que he recibido durante toda la semana. Felicitar a Leonie por la final y su torneo. Y dar las gracias a mi entrenador, sin su trabajo no hubiese sido posible nada", comentaba la ganadora tras la victoria.

Fue el final a una gran edición del Open Generali, respaldada en la recién renombrada Pista Central con el nombre del mítico Manolo Santana con una excelente entrada de público, al que no le importó la coincidencia con otros acontecimientos deportivos para valorar el excelente espectáculo año a año en Palma del Río.