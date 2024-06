Miguel Márquez: "Posadas ha sido cuna de futbolistas de Primera División"

Es un amante del fútbol desde niño, hábil recopilador de historias del balón, seguidor y peñista del FC Barcelona, siempre cordobesista y, por encima de todo, impulsor del buen nombre de su pueblo, Posadas, que ha sido históricamente una plataforma de lanzamiento de futbolistas de calidad. De hecho, un buen puñado ha llegado hasta la Primera División y, en algunos casos, a conseguir títulos y la internacionalidad absoluta. De todo ello y más habla Miguel Márquez en su libro 'Historia del Posadas CF. Dos mitos malenos: Víctor Méndez y Sebastián Alabanda', que presenta el día 29 en su localidad natal. Será en el el Teatro Cine Liceo de Posadas a partir de las 9 de la noche y por allí desfilarán jugadores de distintas s épocas y de primer nivel. El acto será presentado por Rafael Pérez de la Concha Camacho, amigo del autor, que es jefe de la Unidad de Turismo en el Ayuntamiento de Córdoba y secretario regional para Europa del Sur y Mediterráneo de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad.

P. ¿Cómo surgió la idea de recopilar en un libro la historia del fútbol en Posadas?

R. Fue en una tertulia deportiva, con mi amigo Manuel Fernández Adame, en noviembre de 2011. Le comenté que tenía en mente escribir la Historia del Posadas CF dados los muchos y buenos jugadores que ha dado la localidad. Él me animó a hacerlo y hablamos de inmortalizar la misma para que abuelos, padres, hijos y nietos puedan consultar en este libro la solera de un club modesto como el Posadas CF, cuna de grandes futbolistas y afición. Lo mas importante y lo que le da sentido a este libro es homenajear y reconocer el trabajo de todas aquellas personas que de un modo u otro han estado vinculadas al fútbol de Posadas. Presidentes, entrenadores, aficionados y futbolistas.

El libro sobre la historia del fútbol en Posadas. / CÓRDOBA

P. ¿Ha encontrado colaboración?¿De dónde surge el material?

R. En un principio te encuentras muy desamparado, pues ni la Federación Cordobesa de Fútbol tiene un archivo para los investigadores donde podamos consultar datos y extraer documentos, sólo la ayuda de Pepe Santiago Murillo, el cual nos proporcionó unos cuantos datos sobre la fundación del club. Ni la Federación Andaluza te revela ningún dato. Por lo tanto, recurres a diarios como La Voz, un diario republicano de la época (1920-1936), a la Hemeroteca de la Biblioteca Central de Córdoba, donde una muy eficiente Ana que atiende a los investigadores te da acceso a un material fotofilmado del Diario CORDOBA (1941-1975) que luego hay que escanear. A partir de 1975 y hasta la fecha están todos los diarios físicos archivados. También a servicios de documentación de algunas cadenas nacionales, como la SER, para contrastar algunos datos.

Cinco futbolistas de Primera División

P. Este pueblo ha sido cuna de grandes jugadores, algunos de los cuales han llegado a las máximas categorías profesionales.

R. Posadas es el único pueblo de la provincia de Córdoba que ha dado cinco futbolistas, todos ellos malenos, en Primera División. José Muñoz Cansinos "Morenito", en la temporada 1930-31 en el Español y 1941-42 en el Granada; Manolín Jiménez Muñoz, en la temporada 1961-62 en el Tenerife, además de ser jugador fundador del Córdoba CF con la fusión con el San Álvaro, y también llegó a ser capitán del Córdoba CF. Tenemos también a Francisco Pradas Caraballo "García Pradas", en las temporadas 1964-65 y la 1965-66 con el Córdoba CF. También destacan Sebastián Alabanda Fernández con el Betis 1974-78 y 1979-80 y 1980-81 con el Murcia, y Antonio García Navajas, en el Burgos 1976-79, Real Madrid 1979-1982 y Valladolid 1982-1986. Una estadística impresionante la del fútbol maleno con un pueblo que tiene 7.200 habitantes. Pero es que con la selección española absoluta han debutado 9 cordobeses y también da la coincidencia que 2 son de Posadas, como son Sebastián Alabanda y García Pradas.

P.¿Qué vinculación tiene Posadas con el Córdoba CF?

R. Qué mejor vinculación que tener la peña decana del Córdoba CF, que se fundó en 1975, cuenta con varias decenas de socios y por lo tanto abonados del club, y es una de las peñas oficiales más activas. Es un bastión importante en el cordobesismo de la provincia.

P. ¿Algún descubrimiento especial a la hora de hacer el libro? ¿Alguna anécdota?

R. Pues sí, descubrí que en Posadas ya se jugaba al fútbol antes de que hubiese un reglamente oficial en España, y corría el año 1925, el mes de mayo, cuando una sección deportiva del Ateneo Popular republicano jugaba un partido contra el Betis Balompié de Córdoba, lo que hace que en mayo del año que viene se cumplan 100 años de fútbol en Posadas que tenga contrastados. Porque casi con toda probabilidad se comenzaran a dar las primeras patadas a un balón en Posadas entre 1900 y 1919, ya que el ingeniero jefe de las Minas de Calamón de Posadas, el inglés John Power, se afinca en el Jardín de los Ingleses, en los Menestrales, hoy Colegio Yucatal. Venía de Linares, donde también había colaborado con el fútbol de aquella ciudad, y casi con toda certeza sería el que introdujo el fútbol y el tenis en Posadas a principio del siglo XX. Muy similar a lo ocurrido en las Minas de Riotinto con el decano del futbol español, el Recreativo de Huelva.

Otra de las anécdotas es que en 1932 ya había dos equipos de fútbol en Posadas, el "Athletic Club" en honor al Athletic de Bilbao, que lo formaban, según un libro de la época, "gente de medio pelo para arriba", y la Agrupación Deportiva Posadas, equipo de "los trabajadores". Lo más importante por aquella época en la feria eran las carreras de burros en el Paseo Pedro Vargas, y el enfrentamiento entre los dos Posadas, por la rivalidad que había y donde venían aficionados de los pueblos de los alrededores. Y desde 1933 hasta 1936 el equipo se llamó Betis Balompié de Posadas, por lo que decir "Los Leones", "Athletic" o "Betis" era sinónimo de fútbol en la localidad.

P. ¿Qué destaca del libro?

R. El libro se titula "Historia del Posadas CF - Dos mitos malenos: Víctor Méndez y Sebastián Alabanda", y tiene 7 partes bien diferenciadas. Una la historia propiamente dicha, una segunda de los que considero dos mitos malenos, Víctor Méndez, la persona que lleva el nombre del actual campo de fútbol de Posadas , y otro jugador que se nos fue como Sebastián Alabanda, un mito futbolístico para los malenos. La tercera, otros jugadores que marcaron una época, donde hablamos de 17 jugadores que destacaron en la localidad. La cuarta parte está dedicada a los 21 presidentes en competición oficial que han pasado por el club y a los entrenadores y aficionados. Una quinta dedicada a la Historia del Fútbol Femenino, una sexta dedicada al Himno del Posadas CF y una séptima acerca de equipos de la cantera. El valor del libro para mí es sentimental, para mí no tiene precio. Son 11 años de investigación y trabajo arduo, pero he decidido que todos los donativos y beneficios que genere este libro sean para al club, no cobro nada por el libro y se lo regalo al club y al pueblo de Posadas para que siempre tengan presente la historia de un club modesto con mucha solera, cuna de grandes jugadores.