El Córdoba Futsal abre el mercado: Pablo Del Moral vuelve a casa

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad ha abierto el mercado de fichajes para su plantilla con una incorporación de impacto. Vuelve Pablo Del Moral, uno de los referentes del club en sus cuatro primeros años en la Primera División, en lo que supone una operación de importancia capital para la construcción del equipo que competirá en el curso 24-25 por sexta campaña consecutiva en la élite del fútbol sala español.

"No lo dudé ni un segundo"

Pablo del Moral (Móstoles, 1992) jugó la pasada temporada en el Jaén FS Paraíso Interior, con el que intervino en 29 partidos y marcó tres goles. La posibilidad de retornar a casa se le abrió y, según ha declarado a través de los canales oficiales del club, no tuvo dudas "ni un segundo". "Estoy muy feliz por volver a casa, porque durante todo el año he echado mucho de menos tanto a la ciudad como al club, que lo siento como algo propio, como mi hogar, Me siento medio cordobés", ha expresado el futbolista, que en su momento fue una de las primeras incorporaciones del club cordobesista en su ingreso en Primera División, en 2019.

Pablo Del Moral recoge el trofeo por su temporada en el Córdoba Futsal. / CÓRDOBA FUTSAL

"Desde que me llamó el presidente no lo dudé ni un segundo. Estoy ilusionado con el proyecto, con Ema, el nuevo entrenador, y deseando ya que llegue el momento de poder volver a jugar con el Córdoba en Vista Alegre con nuestra afición. Va a ser un año muy bonito", augura Del Moral, que fue un jugador clave en la consolidación del Córdoba en la división más alta y se convirtió en una pieza codiciada en el mercado.

La felicidad de Ema Santoro

El argentino Santoro ha expresado su satisfacción por el primer refuerzo para la plantilla del club, que ha tenido bajas de hondo calado con las salidas de hombres como Zequi, Lucas Perin o Antoniazzi, que precisamente tendrá como destino el Jaén, club del que proviene Del Moral. "El regreso de Pablo Del Moral es importantísimo para el club. Es una de las grandes apuestas de esta temporada", declara el técnico, quien recuerda su convivencia con él durante una etapa anterior. "Tuve la suerte de coincidir con él en mi primera temporada en Córdoba, la 21-22, y sin duda es un jugador que tanto dentro como fuera de la pista es líder y motor de equipo", apunta.

Las cualidades de Del Moral serán una guía para el Córdoba Futsal en la próxima campaña. "Es un cierre que hace jugar, que defiende, que va muy bien en la anticipación con los pívots. Quiere el balón, nunca le va a quemar, va a proponer y el año que no estuvo aquí sentimos su pérdida", dice el argentino, quien espera a un jugador aún más curtido y eficiente. "Su paso por Jaén le habrá potenciado su amplio repertorio, Aquí estará en Córdoba, con su gente, y todo el equipo está esperando para recibirlo con los brazos abiertos. Estoy contento con su regreso. No le faltaban ofertas de otros equipos y él confía en este proyecto", asegura.