Rafa Lozano Jr.: “Voy a París a quedar campeón olímpico”

Rafael Lozano Jr. se encontraba en una nube tras conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de París: “He sentido un orgullo inmenso. Estoy muy agradecido a los entrenadores y a mi padre por confiar en mí y darme esta oportunidad. También estoy muy agradecido conmigo mismo porque el año pasado lo pasé fatal al romperme dos veces el tendón del bíceps. Gracias a Dios he podido clasificarme en la última oportunidad y vamos a intentar sacar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París”.

El joven boxeador de 19 años reconoció que durante el combate que le dio el billete olímpico “me sentí bastante bien, fuerte y rápido. Habíamos preparado una buena táctica, pues conocíamos al rival, y al final ha salido todo como lo teníamos pensado”.

Participar en los Juegos Olímpicos supone para Lozano Jr. “hacer realidad mi sueño desde pequeño y lograrlo junto a mi padre es un sueño todavía mucho mejor. Me enorgullece vivir estas cosas con mi padre, pues verlo ahora feliz me pone a mí mucho más feliz”.

Rafa Lozano padre, a la derecha, ayuda a su hijo durante un combate. / CÓRDOBA

Lozano Jr: "Entreno todos los días para ser campeón olímpico"

El pequeño de la saga de los Lozano aspira en París “a quedar en primer lugar, no voy a ir allí a hacer amigos, voy a París a disfrutar de la experiencia y a quedar campeón olímpico, que para eso me he clasificado, para eso me esfuerzo y entreno todos los días, para ser campeón olímpico”.

Lozano Sr: "El objetivo era clasificarse y es lo que ha hecho"

Rafael Lozano padre sintió, al ver a su hijo clasificado para los Juegos Olímpicos, “orgullo, feliz y contento del trabajo que ha hecho y de todos los combates que ha hecho, unos mejores que otros, pero el objetivo era clasificarse y es lo que ha hecho. Ahora estaremos unos días tranquilos, porque el próximo día 10 empezaremos de nuevo a entrenar al 200 por cien para llegar en las mejores condiciones a los Juegos de París”.