Quini, de Fernán Núñez a la gloria europea: "Cuando pitó el árbitro sentí liberación y felicidad"

El jugador de Fernán Núñez Joaquín Marín Ruz, conocido futbolísticamente con el apelativo de Quini, se encuentra a sus 34 años "en una nube". Este miércoles logró su mayor éxito deportivo desde que inició su carrera como futbolista profesional. Una trayectoria que le llevó muy joven al Real Madrid, que se fijó en su talento, y que le ha permitido jugar también el Rayo Vallecano y en el Granada. Con el Olympiacos de José Luis Mendilibar, en el que milita el de Fernán Núñez desde hace un año, se proclamó campeón de la Conference League tras vencer a la Fiorentina en la prórroga por 1-0. Se trata, según destaca Quini, de la primera vez que un club griego ha conseguido un título europeo, lo que da más mérito aún a lo que ha conseguido este defensa cordobés. Quini ya es historia del fútbol en el país heleno.

“En El Pireo de Atenas había unas 200.000 personas celebrando con nosotros el título. No he podido dormir apenas porque nos acostamos tarde y no paran de llegar mensajes. Todo esto es muy emocionante”, señala un Quini que estuvo acompañado en el terreno de juego por su mujer y por su hijo Álvaro, de 4 años, además de por sus padres, suegros, hermanos y otros familiares y seres queridos.

“Mi hijo aún no entiende mucho lo que ha conseguido mi equipo, pero se le veía la cara de felicidad, al igual que la de todos los seguidores que nos acompañaban en el campo y que han disfrutado”, ha indicado Quini. “Cuando parecía que el partido estaba condenado a terminar en los penaltis, como ocurrió en la semifinal en la que ganamos al Aston Villa, mi compañero Ayoub El Kaabi metió un gol en el minuto 115 y ya todo fue mucho sufrimiento, parar balones y cerrar espacios para mantener el resultado ya que dieron 5 minutos más de añadido por el tiempo que se perdió mientras se revisaba el gol”, ha declarado Quini.

Quini, en la fila de detrás a la izquierda, celebra el primer título de Conference League para el Olympiacos. / CÓRDOBA

Decisivo en la prórroga

El defensa de Fernán Núñez fue decisivo en esta final en los 35 minutos de la prórroga que jugó, después de haber disputado prácticamente toda la semifinal que les dio el pase a poder optar y ganar este primer título europeo. “Cuando el árbitro pitó el final, todo fue una sensación de liberación, de alegría y felicidad”, expresa un emocionado Quini, que aún no conoce qué le deparará el futuro, si continuará la próxima temporada en el Olympiacos o no, aunque a él no le importaría seguir otro año más en este club que tantas alegrías le está reportando en la madurez de su carrera. O quién sabe, lo mismo el Córdoba CF, si asciende, se plantea contar con él, pues en este club no le importaría recalar en algún momento de su vida deportiva.

Quini, con la copa de la Conference League. / CÓRDOBA

Merecido descanso

Ahora le esperan unas semanas de descanso, pues aún no podrá viajar a Fernán Núñez para celebrar este éxito con sus paisanos. “El Olympiacos ha ganado muchos títulos nacionales, pero nunca antes uno europeo, por lo que el motivo de celebración anoche era enorme y cuando conseguimos la victoria, todo fue felicidad. alegría y euforia. Primero jugadores, cuerpo técnico y aficionados lo celebramos en el césped. Luego hubo también una pequeña fiesta en el vestuario, para a continuación montarnos en un autobús descapotable que nos llevó hasta El Pireo, para poder compartir este éxito con los miles de aficionados que no pudieron vernos en el campo. Finalmente regresamos después al estadio con nuestras familias”, ha añadido Quini, al que no paran de llegarle mensajes de sus amigos de toda la vida del pueblo y de tanta gente querida que ha conocido en su larga trayectoria como futbolista.

