Fátima Gálvez consigue su segundo título de campeona de Europa con España e iguala el récord continental

La tiradora baenense Fátima Gálvez conquistó la medalla de oro en el Europeo de foso olímpico, que se disputa en Lonato (Italia), su segundo título continental, tras imponerse en una apretada final. La campeona olímpica en dobles mixtos igualó además el récord de Europa de foso olímpico individual. Mientras, la catalana Mar Molné garantizó su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 a través del ranking olímpico, por lo que acompañará a la cordobesa en la cita francesa.

Concretamente, 13 años después del Europeo conquistado en Belgrado en 2011, la de Baena, actual campeona olímpica de foso mixto junto a Alberto Fernández, arrasó en una final en la que la primera en caer fue su compatriota Beatriz Martínez, que se despidió de sus opciones olímpicas con su sexto puesto.

La finlandesa Mopsi Veromaa, la italiana y campeona olímpica Jessica Rossi y la turca Pelin Kaya -medalla de bronce- también quedaron apeadas de una lucha que finalmente libraron la española y la alemana Kathrin Murche. Gálvez brilló para poner fin a la competición con 46 aciertos en 50 intentos, un registro que le permitió igualar el récord de Europa en esta prueba. A dos platos quedó Murche (44) en su lucha por derrotar a la cordobesa.

Una trayectoria repleta de éxitos

El oro de Gálvez se unió a la otra presea dorada conseguida en 2011, además de a la plata y el bronce continentales de 2016 y 2019, así como al título mundial de 2015, la plata mundialista de 2022 y los bronces de 2014 y 2019.

Fátima Gálvez fue de menos a más a lo largo de la jornada. En las eliminatorias ocupó la quinta plaza con 116 platos rotos sobre 125, a tres de la alemana Murche (119), igualada con la finlandesa Veromaa, la británica Hall, la polaca Bernal y la francesa Cormenier.

El segundo lugar en el desempate por un puesto en la final le permitió entrar en la lucha por las medallas. Ya en la final fueron cayendo sus rivales hasta quedarse sola con la alemana Murche, a la que venció por 46-44.

Fátima Gálvez: "Lo más difícil fue pasar el desempate"

La cordobesa declaró tras la conquista de la medalla que “me he sentido muy bien disparando. Todos los entrenamientos que he hecho aquí en Italia, más la competición, han ido bien, salvo en la primera serie de este sábado, en la que me he encontrado un poco peor por el retardo de los platos del campo”.

“Al final he acabado muy contenta porque me he sentido cómoda, estaba rompiendo muy bien y es un campo que me gusta. Lo más difícil fue pasar el desempate, pues éramos cinco para pasar dos a la final. Una vez que entré en la final ya era divertirme lo que me quedaba, pues estaba disparando bien y solo tenía que dejarme llevar. Estoy muy contenta porque no ganaba el Europeo desde el 2011”, señaló la tiradora cordobesa.

Mar Molné logra una plaza en París

El día, además, dejó la clasificación por ranking de Mar Molné para París, por lo que España tendrá dos deportistas en esta prueba, para la que ya había sacado su billete Gálvez en septiembre del 2022. La tarraconense, de 22 años, estará por primera vez en unos Juegos gracias al sexto puesto de Beatriz Martínez este sábado en la final del Europeo.

Noelia Pontes celebra una victoria. / CÓRDOBA

Noelia Pontes, bronce en la categoría júnior

La provincia consiguió dos medallas, ya que la viseña Noelia Pontes obtuvo el bronce también en foso olímpico, pero en la categoría júnior. La cordobesa de 18 años accedió a la final al terminar tercera en las eliminatorias con 109 platos, solo por detrás de las italianas Navelli (114) y Lenticchia (110). En la lucha por las medallas terminó la cordobesa en la tercera posición de la final, únicamente superada por la checa Martina Matejkova y la italiana Elena Navelli.

Oro de Alberto Fernández

España sumó una medalla absoluta más con el toledano Alberto Fernández, pues ganó el oro y obtuvo la clasificación para los Juegos de París 2024. Alberto Fernández, que logró su segundo título continental individual tras el firmado en 2010 en Kazán (Rusia), se impuso en la final con un total de 46 platos acertados. Ésta era su última oportunidad para estar en París 2024, que serán sus quintos Juegos, y lo hizo con el oro continental. La plata fue para el turco Yavuz Ilnam, segundo con 44, y el bronce, para el esloveno Bostjan Macek, tercero con 34.

La clasificación del toledano, de 40 años, aumentó a cuatro la lista de representantes españoles en foso olímpico en París 2024. Ya tenían el billete Andrés García, Mar Molné y Fátima Gálvez, con la que en Tokio logró el oro en la prueba mixta por equipos.