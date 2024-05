"Tenemos un porcentaje de cuatro a uno de niñas con respecto a niños"

Jaime Tendero es el presidente del Academia Voleibol Córdoba. Tanto él como el resto de la junta directiva y los equipos del club están consiguiendo colocar al voleibol cordobés en un puesto privilegiado. En estos últimos campeonatos los equipos de las diferentes categorías del club han tenido resultados envidiables: tercer puesto en infantiles masculinos, cuarto puesto en infantiles femeninos, octavo puesto en cadete femenino, cuarto puesto en cadete masculino, octavo puesto en juvenil masculino y tercer puesto en juvenil femenino.

¿Cómo valora estos éxitos que está acumulando ahora mismo el club en todos los campeonatos andaluces?

La verdad es que estamos muy contentos porque se están viendo los resultados. Porque el trabajo no siempre da su fruto inmediatamente, sino que hay que seguir insistiendo e insistiendo. A veces te llevas algún palo que otro que no esperabas, pero lo que está claro es que, a base de trabajar, trabajar e intentar trabajar de la mejor manera posible se consiguen los resultados. No vale con hacer lo mismo una y otra vez, hay que intentar implementar alguna mejora a los entrenamientos y al final los resultados salen y es lo que nosotros queríamos. Ya habíamos tenido resultados importantes anteriormente a nivel regional, pero me parece que este año se han consolidado ya en todas las categorías y es un éxito la verdad.

Jaime Tendero, presidente del Academia Córdoba de voleibol en El Naranjo. / Manuel Murillo

Es bastante joven, ¿cuánto lleva el cargo?

En el cargo de presidente llevo un año nada más, este es el primer año. Lo que sí llevo son tres años en la junta directiva.

Entonces tiene un buen bagaje.

Bueno, la verdad es que la cuestión es echar una mano entre todos los que podamos, y si toca ser presidente hacerlo de la mejor manera posible. Intentar reestructurar, ya que el club tiene muy pocos años, intentar crear una estructura tanto deportiva como administrativa y de junta para tener gente competente.

Hablando de toda la gente que está ahí y que forma parte del club, le quería preguntar por Rafa Vargas, que es un compañero de la dirección deportiva. ¿Cuál es la labor que él lleva a cabo?

Rafa sinceramente es el alma del club y lo ha sido desde su origen haya por el 2016. Él formaba parte de ese grupo de gente entusiasta que formó el club, es la persona que tiró del carro y que empujó, que englobó a una serie de amigos y conocidos para formar el club. Él ya llevaba en aquel entonces muchos años involucrado en el voleibol cordobés, ya había entrenado incluso en Superliga al Cajasur Voleibol, a otros colegios o clubes, y la verdad es que es un hombre que lleva el voleibol en vena. Yo siempre lo digo, él no solamente es responsable de que la Academia se fundara, sino que además cumple con grandes responsabilidades para que siga funcionando. Las horas que le echa y la pasión que no solamente pone él en su trabajo en la Academia, sino que transmite a los que estamos alrededor... Sin eso sería imposible. Concretamente él trata de centrarse como director deportivo en cuestiones técnicas. Este año se ha incorporado a Begoña Sáez como dirección técnica y ya él como director deportivo y trata de centrarse en el área deportiva, que al final es lo más importante en un club.

Rafa Vargas es un hombre que lleva el voleibol en vena. Yo siempre lo digo, él no solamente es responsable de que la Academia se fundara, sino que además cumple con grandes responsabilidades para que siga funcionando"

Ha mencionado a Begoña. ¿Qué le está aportando al club ahora mismo?

Muchísimo y por decirlo de alguna forma menos de lo que esperamos. Está respondiendo con creces, pero hay que tener paciencia porque es su primer año. Empezó en septiembre y no conocía evidentemente a ninguna niña ni a ningún niño del club y poco a poco va mejorando. Lleva la dirección como técnico de un par de equipos, pero también lleva la dirección técnica global, que es en lo que queremos que cada vez se afiance más. Queremos establecer unas líneas deportivas que sean comunes en todos los equipos y en todos los técnicos que tenemos en el club, que haya una supervisión y un acompañamiento. Que todas las cualidades que tiene esta persona que ha estado más de veintitantos años en el organigrama técnico de la Federación Española de Voleibol, esos conocimientos, esa experiencia, trate de transmitírnoslos a nosotros, a los técnicos y a las chicas y chicos que están con nosotros.

Componentes del Academia de Voleibol Córdoba infantil femenino. / CÓRDOBA

Ahora mismo, desde su situación, ¿cómo ve el voleibol cordobés?

Bueno, precisamente es un tema que se va aprendiendo poco a poco. Por suerte hay personas en Córdoba que llevan muchísimos años y que han trabajado durante muchísimos años por el voleibol, para darle esa oportunidad a los chicos y chicas de practicar este deporte. El voleibol es un deporte entre comillas minoritario si lo comparamos con baloncesto o lo comparamos con fútbol, pero sí es cierto que yo veo un auge del voleibol en Córdoba en los últimos años impresionante. Hoy día raro es el colegio que no tenga una sección de voleibol o un equipo de voleibol en liga federada o liga municipal. En global se está viendo un resurgir del voleibol y lo que nos falta ahora es un par de equipos como los hubo en su día en Superliga, pero en lo que respecta a la base y las categorías formativas se está trabajando muy bien en muchos equipos y a la larga tiene que dar sus frutos.

Eso es a la larga, pero a corto y medio plazo, ¿cuáles son los objetivos que tiene el club?

A corto plazo y a medio plazo nuestro objetivo primordial es poder ofrecer una enseñanza a una promoción del voleibol base con unos buenos valores deportivos. Deportivamente hablando otro de nuestro objetivo era asentarnos en lo más alto del voleibol regional en categoría base y eso lo hemos conseguido y se está viendo este año. Ya nos podemos codear con equipos que tienen mucha presencia desde hace ya muchos años en Andalucía, como puede ser Palestra o como puede ser Cártama. Nosotros estamos teniendo los mismos resultados a nivel regional, lo cual nos llena de orgullo. El tercer objetivo que nos marcamos y que, sin duda, aunque siga pareciendo duro lo seguimos teniendo ahí, es tener un equipo senior en Superliga. Es difícil y no sale de la noche a la mañana, se tienen que dar muchas circunstancias porque no solamente es querer, pero yo creo que se está trabajando bien.

¿Cuál es la cantidad de jugadores y jugadoras que se manejan en un club como el vuestro?

Nosotros tenemos actualmente 300. Tenemos niños y no tan niños jugando, porque nosotros tenemos equipos desde los prebenjamines, benjamines, promesas que tienen 8 añitos hasta senior que tienen ya 30 y tantos. Tenemos en todas las categorías alevines, infantiles, cadetes, juveniles, junior, senior y son muchos niños.

¿Y cuál es la cantidad de niños y cuál de niñas? ¿Hay mucha diferencia?

No sé si decir por suerte o por desgracia, desde luego por suerte no, pero la realidad es que los niños evidentemente miran más para el fútbol y hay menos afición de momento en cuanto al voleibol. Nosotros podemos tener a lo mejor un porcentaje de cuatro a uno de niñas con respecto a niños. Sin embargo, la sección masculina es de la que más orgullosos nos sentimos. Porque ese uno haberlo digamos “robado al fútbol” y haberles permitido a esos niños que no les gustaba el fútbol, o que no se les daba bien, la posibilidad de poder jugar un deporte nuevo y competir es maravilloso. Lamentablemente no existe en Córdoba una buena estructura para competir, que es lo que les falta a estos chicos, tener una estructura provincial con más equipos para que pudieran jugar sus ligas más competitivas, pero estamos trabajando en eso y hacemos lo que podemos.

Jaime Tendero, presidente del Academia Córdoba de voleibol en El Naranjo. / Manuel Murillo

¿Hay algún jugador o jugadora del club que destaquen un poco más que el resto?

Tenemos a Germán Quintero del infantil masculino y a Marta de Dios del infantil femenino. Los dos han sido invitados a unas jornadas de tecnificación, o sea unos entrenamientos con la selección española. Germán ya ha ido y Marta irá pronto. Para nosotros es un honor que convoquen a jugadores de un club de Córdoba y que encima sea nuestro club es increíble y te da una idea del nivel técnico que estamos alcanzando. Para que te hagas una idea, de la convocatoria a los entrenamientos con la selección a la que va a ir Marta solo van cinco andaluzas, es un verdadero logro.

Nosotros tenemos el respaldo de Rafa Pascual, que es la mayor leyenda de voleibol de España con diferencia y uno de los mejores jugadores de voleibol del mundo en su día"

También tenéis un campus. ¿Cómo comenzó?

Empezó en su día cuando se fundó el club. Evidentemente un club nuevo no tenía niños y niñas y lo que se hizo es un campus de voleibol para poder captar esas promesas para que luego formaran parte de los equipos de la temporada. Se hizo en verano y a día de hoy y con el paso de los años se ha ido convirtiendo en un campus cada vez más técnico, cada vez con más valor y sin exagerarte es uno de los campus de voleibol más importantes y con mejor reputación a nivel nacional. Este año estamos teniendo solicitudes de Asturias, Valencia, Cataluña, en fin, de todas partes de España y esto se debe a que hablan de nosotros hasta los propios campus que hace la federación española.

¿Y cómo habéis conseguido que vuestro campus sea un ejemplo y usado como referencia respecto a los demás?

Nosotros tenemos el respaldo de Rafa Pascual. Tú eres joven, pero Rafa Pascual es la mayor leyenda de voleibol de España con diferencia y uno de los mejores jugadores de voleibol del mundo en su día, aparte de ser el segundo deportista español con más internacionalidades. Es una leyenda del deporte español y dio la casualidad que desde el primer campus nos conoció e hicimos amistad. Está encantado con nosotros y sus hijos también con nuestros jugadores. El hombre ha llegado hasta incluso a mudarse aquí a Córdoba de lo enamorado que está del club. Cosas como estas lo que hacen es que te abren muchas puertas. Por aquí ha pasado el actual seleccionador nacional, José Luis Moltó, y han pasado jugadores internacionales de la selección española, además de seleccionadores de otros países como Puerto Rico y Corea. Una serie de gente que sería totalmente imposible de traer si no fuera por ese apoyo y apadrinamiento de Rafa.