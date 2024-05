«Tengo setenta mil ideas pero me falta el dinero para poder hacerlas»

Enlazar cinco años y garantizar un sexto curso en la élite de un deporte no es tarea sencilla. En Córdoba, de hecho, puede considerarse como un suceso extraordinario. «Es dificilísimo, nadie sabe lo que esto lleva detrás», afirma el mandatario y fundador de un club cuyo principal logro es haber echado raíces en Primera División imprimiendo un sello de austeridad y riesgo controlado. ¿Qué hará a partir de ahora? García Román sigue marcando el camino.

¿Qué balance hace?¿Qué sensaciones le quedan?

Creo que el balance es muy positivo. El hecho de que por quinta temporada consecutiva hayamos logrado la permanencia en Primera División creo que, tal y como está el deporte cordobés, es algo bastante relevante. Si al final se ha conseguido con holgura, porque a finales de marzo ya estábamos virtualmente salvados, pues más motivo para estar satisfechos. ¿La sensación? Lo que se te queda es que podíamos haber hecho más. Aunque a principios de Liga nadie daba un duro por nosotros se ha demostrado que había un gran equipo. Y a eso a pesar de la plaga de lesiones, que nos han mermado de manera considerable. Sin esas lesiones estoy seguro de que podíamos haber llegado a cotas mayores.

El año del décimo aniversario ha estado plagado de obstáculos. Lo de las lesiones ha sido una verdadera tragedia.

Todo empezó cuando a uno le observaron lo que parecía una picadura y cuando el cirujano lo vio le tuvieron que abrir un boquete. Otro con apendicitis, a otro le rompen la cara por cuatro sitios, otro con un metatarsiano, otro con un cruzado... Hemos tenido de todo. Tuvimos que fichar, estando ya cerrado el mercado, a un cierre como Josema... y también se lesionó. Parece que nos había mirado un tuerto esta temporada. Y con todas estas vicisitudes hemos estado salvados en marzo, a falta de seis jornadas.

Los momentos más difíciles

¿Han sentido temor en algún momento?

Siempre. Hasta que tienes la salvación matemática o casi... Tuvimos momentos difíciles, con varias derrotas hasta que llegó nuestra victoria en la cancha del Betis, que nos dio bastante vida. También nos pudimos complicar en una fase en la que logramos ganar en Jaén, lo que nos dio un buen impulso. Es una categoría difícil y durísima. Si uno se mete en los puestos de abajo entras en una dinámica en la que no tienes nunca claro el poder salvarte. Con esa presión hay que jugar.

Al principio nadie daba un duro por nosotros, pero hemos demostrado que había un equipo"

undefined

Y por la zona baja ha sido una batalla permanente, con muchos implicados en pocos puntos.

Esto es la Primera División. En cualquier deporte, si uno está en la máxima categoría, compitiendo con los mejores, no hay tiempo para relajarse y los errores se pagan caros. Curiosamente, en las últimas jornadas se dieron resultados que nos hicieron marcharnos diez puntos por encima del descenso. Eso es una barbaridad.

Ciclo terminado. Y ahora, ¿qué? ¿Habrá ‘culebrón’ con Josan González?

No sé si lo habrá o no. Lo lógico es que se supiera a final de temporada si va a continuar o no, pero... Esto es lo que tiene ser un club modesto, que no paga grandes cantidades. Evidentemente, si le llega una oferta no solo de España sino del extranjero, que es donde más se paga, pues veo lógico que una persona que aspira a más y que es joven pueda tenerla en cuenta. En dos o tres años en el extranjero puede cambiar uno su situación en todos los aspectos. Nuestra relación es cordial al máximo y por eso le estoy dejando su tiempo hasta tome una decisión que, evidentemente, tiene que ser cercana. En este mes de mayo sabremos si continúa un año más o no.

José García Román, presidente del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. / Óscar Barrionuevo

undefined

¿Esa situación condiciona todo el plan deportivo del futuro?

El hecho de que no tengamos asegurado el entrenador no significa que estemos parados. En fútbol sala se cierran muchos fichajes en la Copa de España. Nosotros hemos ido trabajando en la confección de la plantilla y podría decir que a día de hoy está cerrada. Faltarían tres por estampar la firma, pero los tenemos apalabrados. Eso, independientemente de quién sea el entrenador. Creo que daremos un salto de calidad. Es cierto que se van jugadores importantes, pero los que vienen van a ilusionar a nuestra parroquia. Son jugadores que nos ayudarán para mejorar.

Este mes de mayo sabremos si Josan sigue o no; le entenderé si tiene ofertas de fuera. En el extranjero se paga más y es normal; nuestra relación es cordial y tendrá su tiempo"

undefined

El hecho de perder referentes en la plantilla siempre lanza un mensaje difícil de encajar. Es como una esperanza forzada.

A mí si me dieran a elegir preferiría que se quedaran, pero eso no es posible. Si alguien me da 200 o 300 mil euros... De todos modos, yo insistiría en un mensaje en positivo. Hay que ver la cantidad de jugadores que han salido de aquí a clubs importantes. Para quienes tengan ganas de crecer y progresar, Córdoba puede ser una plaza importante. Este año saldrán tres jugadores para equipos potentes. Ya sabemos que Lucas Perin se va al Anderlecht para jugar la Champions. Y también se marchan Muhammad y Zequi. ¿Que nos hace daño que se vayan? Pues sí. Pero es nuestra realidad económica. Esto está ya todo hablado. Mira los siete u ocho de arriba y verás que son los que tienen detrás una institución privada o pública que pone bastante dinero y es lo que les permite tener los mejores equipos. Los demás estamos en unos presupuestos más prudentes y luchamos como podemos por estar ahí. Ojalá algún año podamos meternos deportivamente entre esos ocho primeros. Yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir.

Se van jugadores importantes para nosotros pero seguro que los que vienen van a ilusionar"

undefined

Cinco años en la élite. Van a por el sexto. Esto en el deporte cordobés es un suceso paranormal.

Nadie sabe el trabajo que esto tiene. Mira el caso del Betis, un equipo con un presupuesto muy superior al nuestro y con una marca potentísima. Llevar el escudo del Betis en el pecho te garantiza una masa de seguidores en toda España. Y están abajo. Eso sería para analizarlo. Nosotros bastante tenemos con nuestro proyecto. Llevar seis años en la máxima categoría de un deporte es dificilísimo, desde el bádminton hasta el fútbol sala. Los que estamos dentro sabemos lo que esto cuesta semana a semana.

El Córdoba es ya un club respetado en el fútbol sala español. Ascendió un día... y lo aprovechó. En fútbol no pasó lo mismo.

Ascendimos por casualidad, que a nadie se le olvide. Igual que en el fútbol. Quedamos séptimos, ascendimos en un play off en el que nadie daba un duro por nosotros y en nuestro caso aún menos, porque estaba el Betis y era el gran favorito. El tema no es llegar, sino consolidarse. Mira el espejo del Córdoba. Ascendió a Primera División y unos años después estaba en la cuarta categoría. Nosotros ascendimos y hemos logrado consolidarnos. Eso tiene mucho mérito.

Más de la mitad de la vida del club entre los mejores. Una anomalía formidable.

Es difícil. Subimos con un bloque de jugadores cordobeses, a los que nunca me cansaré de agradecerles lo que hicieron. Fue una generación que surgió de manera espontánea, no había crecido con un club consolidado en Primera. Ahora te das cuenta de lo mucho que cuesta que un jugador que sale de la base esté en condiciones de competir en una liga de élite. Este año lo hemos vivido subiendo a tres jóvenes del filial. Hemos conseguido que uno se consolide. Ojalá todos los años tuviéramos a alguien como Víctor, que es un gran portero de Primera. Joaqui no tenía minutos y decidió irse a Croacia, donde no le están yendo bien las cosas, y Rafalillo se rompió el cruzado. Es complejo dar minutos a los jóvenes. Nosotros confiamos en que vienen por detrás gente como Hugo o otros jugadores del filial, está haciendo una segunda parte de la liga bárbara y si dura un poco más se meten en el play off de ascenso. Eso nos ayuda a pensar que hay una hornada de jugadores cordobeses. A mí eso no se me olvida, pero ojo, ellos tienen que entender, y el míster se lo dice, que es muy complicado jugar en Primera. Ahora lo vemos más cerca y hay jugadores que han salido en quince partidos y ya se creen que son de Primera División. Y eso no es así. El míster les dice que se fijen en los cordobeses que han llegado a consolidarse en Primera y ninguno lo ha hecho antes de los 25 años. Hay que chuparse mucho filial, entrenar con la primera plantilla, ir convocado y a lo mejor no jugar... Hay que ir creciendo al lado de los mejores y esperar que les llegue su momento. Nosotros creemos en la cantera pero ellos también tienen que creer en el proyecto.

Aficionados en Vista Alegre durante un partido del Córdoba Futsal. / Manuel Murillo

undefined

¿Volverá alguno de los que fueron cedidos?

Cuando se termine la temporada se verá. Tendremos que analizar lo que ha hecho cada uno y sus circunstancias personales para ver si alguno puede volver.

undefined

¿Y qué ocurre con la masa social? Hay estancamiento.

Yo ahí ya no sé qué hacer para conseguir más. Seguramente le demos otra vuelta al tema de los abonos, pero es muy difícil. El fútbol es el deporte rey y tienes que ver que los únicos sitios donde el fútbol sala está fuerte es donde el fútbol es débil, como Jaén o Valdepeñas. El fútbol se lo come todo. Es curioso que gente a la que no le gusta el fútbol sala te salude por la calle y te felicite. La gente está al tanto de su equipo por los medios, siguen al equipo, pero luego llega el fin de semana... Muchos me dicen que son socios del Córdoba CF y su mujer ya no les deja ir a más. Normalmente, a quienes les gusta el fútbol les gusta también el fútbol sala y acudir a los dos es complicado. Es uno de los talones de Aquiles. Creo que los aforos de este año han sido muy buenos y creo que menos el día en que coincidió con la Batalla de las Flores siempre ha estado por encima de los dos mil espectadores. Hay que ir creando una afición, solo llevamos diez años. ¿Quién puede decir que va al fútbol sala porque lo llevaba su padre o su abuelo? El otro día nos sentimos orgullosos porque el chaval infantil al que hicimos un homenaje es hijo de Raulito, que fue jugador nuestro el primer año del club. Eso es un detalle que hace que vayas creando poso.

¿Qué plan personal tiene en el cargo?

Creo sinceramente que uno no se puede eternizar en los puestos. Yo digo que tengo setenta mil ideas y lo que me falta es dinero para hacerlas. Si viene alguien a ponerlo... Cuando entra gente nueva trae ideas nuevas. Yo siempre lo digo y lo repito: si viene alguien con dinero, el club lo tiene a su disposición y yo me quedo para el puesto que quiera, desde pasar la mopa a ayudarle directamente. Te das cuenta de que estamos a un escaloncito nada más de pegar una subida. Cuando en verano me preguntéis por el objetivo, pues volveré a decir que es la permanencia. Porque además es que es la realidad. Lo primero es que haya dos más malos que nosotros, porque esto es la Primera División. Es muy difícil decir otra cosa. Podría decir jugar la Copa de España o entrar en los play off por el título. Ojalá alguien nos pusiera 200 mil euros más para poder dar ese salto en el proyecto y poder optar a más.