La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena y el CD Pozoblanco se juegan el segundo puesto

El último paso de la agenda regular. Los cinco equipos cordobeses concurren con los deberes hechos en la parada final del calendario regular dentro del Grupo 10 de Tercera Federación, todos con sus objetivos atados -o prácticamente- y tan solo con un reducido elenco de alicientes para despedir sus respectivas ponencias esta temporada. Lograron la salvación matemática sobre la bocina, aunque de forma paralela, el Córdoba CF B y el Atlético Espeleño en la última jornada, mientras que en ésta deberán medirse a pruebas de nivel como el Sevilla FC C, en caso blanquiverde, y el líder y ascendido Xerez CD en clave rojilla, ambos a domicilio (12.00 horas).

A la misma hora, siguiendo con la jornada unificada, también pasará revista un Salerm Puente Genil que cumplió aunque se quedó a las puertas de engancharse a la zona de promoción, mientras que tanto el Ciudad de Lucena como el CD Pozoblanco, sin opción alguna al ascenso directo, llegan con la idea de hacerse con el segundo puesto. Los pontanos, en esa línea, visitarán al Bollullos, los aracelitanos reciben al Cabecense -descendido- y el club pedrocheño tendrá una bonita reválida frente al Xerez DFC, que también oposita a la segunda plaza este domingo.

Ciudad de Lucena - CD Cabecense (domingo, 12.00 horas)

Pugnó como nadie, aunque no le dio el crédito. En la orilla del ascenso directo se quedó el cuadro celeste otra temporada más en la quinta categoría del fútbol nacional, a la que tendrá que decir adiós, o al menos planea, a través del quinto playoff certificado en cinco campañas. A ritmo de fase de promoción marcha la entidad lucentina, que bajo la tutela de Rafael Carrillo “Falete”, con todo, ha rallado un nivel sobresaliente este curso. Ponerle el broche, echar el cerrojo a la segunda plaza -ventajosa en emparejamientos, vuelta en casa y válida en empate global tras cada ronda- será el gran propósito en mente, al igual que afianzar sensaciones de cara a los cruces en lo que se aproxima fuera del calendario regular.

Con un punto de margen sobre el tercero, en esas, andará el Ciudad de Lucena, que tiene entre ceja y ceja resarcirse ante un cuadro cabecense descendido. Como colista y sin mucho margen más allá que maquillar su clasificación, cambiando la última por la penúltima plaza, llega el conjunto sevillano, que cierra el curso como el menos productivo a lo largo de las 33 fechas saldadas del campeonato. También queda como el menos fiable a domicilio, condición en la que únicamente ha conseguido hacerse con nueve de los 48 puntos totales disputados.

Xerez DFC - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

En márgenes más que similares, aunque sin depender de sí mismos, también queda ubicado el gran pulso de la jornada, con tercero frente a cuarto y un escenario tan icónico como complejo, el Municipal de Chapín, para alojar a ambos protagonistas. Los de Antonio Jesús Cobos, precisamente, se reservan la opción de todavía hacerse con la segunda plaza de sección andaluza oriental, aunque no dependen de sí mismos. La ecuación es sencilla, aunque a la vez compleja: el CD Pozoblanco debe ganar al Xerez DFC y el Ciudad de Lucena debe caer ante el Cabecense. Cumpliendo dicho supuesto, los blanquillos se alzarían como cabezas de serie en la fase de ascenso a Segunda Federación, rematando una segunda vuelta de campeonato sobresaliente, además de reforzando convicciones ante un rival directo -si todo queda así sería el cruce de la primera eliminatoria- en la pelea por dar el salto de categoría.

Con intenciones prácticamente calcadas también arranca la escuadra jerezana, que quiere mantener su buen momento -ha ganado nueve encuentros de sus últimos 12 disputados- y, de paso, opositar al segundo puesto de producirse un pinchazo lucentino en Las Cabezas de San Juan. Los azulinos son cuartos, con 61 puntos y estimulados tras tumbar a un rival de la zona alta como el Utrera a domicilio (1-3) durante la pasada jornada. En su feudo, además, destacan por ser un casero solvente -el segundo mejor, tan solo por detrás de los pozoalbenses, aunque con un partido menos-, habiéndose embolsado 36 de los 48 puntos que han pasado por Chapín, donde todavía no han perdido en todo lo que va de campeonato.

Atlético Espeleño - Xerez CD (domingo, 12.00 horas)

Ante otro rival de la localidad jerezana, nada menos que el proclamado campeón del Grupo 10 -ya ascendido-, le tocará al conjunto espeleño exhibir permanencia en el Municipal de Espiel, donde el próximo año se vivirán los encuentros de Liga de Tercera Federación por tercer año consecutivo. Los de Juan Carlos Quero ataron la permanencia matemática tras un derbi vibrante ante el Córdoba CF B en El Arcángel durante la pasada semana, tan solo resuelto en el descuento (3-3), por lo que la despedida a la temporada regular tendrá un regusto dulce. Hacerlo con el pie derecho, y con victoria, es el gran objetivo rojillo en estas fechas, en esa línea, fortificando un feudo espeleño que se ha hecho fuerte en el último arreón del ejercicio, con cuatro victorias entre las cinco citas más recientes.

Todavía con el eco del alirón concurrirá el Xerez CD, histórico, líder matemático de la categoría y equipo que durante la próxima campaña saldrá a competir en Segunda Federación. El pinchazo lucentino en tierras norteafricanas bastó para que el combinado azulino se alzase con el primer puesto de forma definitiva a falta de una jornada de Liga. Con tres puntos de margen sobre la segunda plaza, más el golaverage particular empatador, si bien mejor diferencia goleadora, todos los deberes de los de José Checa parten hechos y dispuestos a falta de dirimir cómo y en qué forma despiden el circuito doméstico en Espiel. Su racha reciente, eso sí, tampoco es la más prolífica, con solo 5 puntos de los últimos 12 posibles en el casillero.

Sevilla FC C - Córdoba CF B (domingo, 12.00 horas)

Con la sensación de haber cumplido, aunque no de la forma adecuada ni acorde al objetivo propuesto, se encontrará el filial blanquiverde en su respectivo broche de temporada. Certificó la permanencia en el último suspiro, e incluso con algo de incertidumbre, el bloque cordobés, que también eligió los compases más postreros del curso para dejar una racha negativa sin precedentes, todavía abierta. Un total de 13 jornadas consecutivas sin conocer la victoria arrastra el Córdoba CF B, que por el camino también ha visto el cambio de cromos en su banquillo, con la destitución de Diego Caro tras tres campañas y la llegada de Gaspar Gálvez, hasta entonces segundo en la sala de mandos. Mejoró en cierta medida la permuta -se acabó zanjando seis derrotas encadenadas-, aunque la gran obsesión califa antes de decir adiós a la 2023-2024 es retomar la senda del triunfo, máxime en un duelo de indudable rivalidad entre filiales.

Otro cuadro dependiente, concretamente el segundo de la estructura sevillista, será el adversario de la ocasión. Se la juega en la última fecha del calendario el Sevilla C, que parte en posiciones de descenso, como decimosexto clasificado, a dos puntos de la permanencia, y que no depende de sí mismo para mantenerse en la división. Le tocará cumplir y esperar al joven combinado hispalense, que se fue de vacío de su pasada visita al Salerm Puente Genil (2-1) y buscará obrar el milagro ayudado por una potencial derrota del Conil en Coria, primer equipo salvado.

Bollullos CF - Salerm Puente Genil (domingo, 12.00 horas)

El colofón, aunque a la misma hora, lo pondrá la escuadra pontana, que se quedó a la orilla de la fase de ascenso pese al derroche. Ganó, se gustó y convenció, más allá de lo ajustado del resultado, en su pleito previo frente al conjunto sevillista, aunque la carambola de resultados externos no acabó favoreciendo la empresa rojilla. El resultado fue significativo para los de Juanmi Puentenueva, que aterrizan en la despedida -ya la tuvo el Manuel Polinario- del itinerario liguero desde una sexta plaza que no se moverá, a solo tres puntos del quinto clasificado, el Ceuta B, aunque sin el golaverage particular de su lado. Cerrar con buenas sensaciones, al igual que afianzar de alguna forma la línea, será la tarea en cuestión. El Salerm ha conseguido reinventarse durante esta fase del calendario, acumulando cuatro victorias entre sus últimas seis ponencias. Media docena de citas también lleva sin perder, mientras que como visitante, donde triunfó en su última actuación -ante el Utrera-, buscará mantener el ritmo.

Tampoco se juega nada el Bollullos en el Eloy Ávila Cano, al que llega acumulando dos derrotas sucesivas, la última con goleada a domicilio frente al CD Pozoblanco (4-1). Como decimosegundo, el cuadro onubense se mantiene fuera del alcance del farolillo rojo, aventajando en solo cinco puntos, aunque suficientes, al decimosexto clasificado. Bajo la misma premisa de acabar en tiempo y forma apropiados se espera a los bollulleros, que no conocen la victoria en casa desde el mes de enero.