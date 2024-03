Así desmontó la acusación popular la versión de la mano derecha de Rubiales sobre el contrato a Piqué: "Está firmado por la RFEF"

El abogado Miguel Ángel Ferrero, que representa al denunciante del caso Supercopa, Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España, realizó un interrogatorio al ex secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Andreu Camps, en calidad de testigo, que logró agrietar su versión exculpatoria del contrato de intermediación del exjugador del Barcelona Gerard Piqué.

"Cuando usted ocupaba el cargo de secretario general, el Ministerio Fiscal le requirió a la Federación Española de Fútbol los contratos que había habido con Arabia y con Qatar; y ustedes se lo remitieron, en este caso fue usted el que firmó la carta remiténdoselo", dijo el letrado, que fue interrupido por Camps, que puntualizó: "Bueno, yo recabé la información dentro de la Federación, pero el que lo remitió fui yo, sí".

"Y en esa carta", prosiguió el abogado Ferrero, "usted dijo, a respuesta del Ministerio Fiscal, que no existía ningún contrato con Kosmos [la empresa de Piqué,. Sin embargo, este contrato que usted conocerá, está firmado por [la empresa saudí] Sela, por la Real Federación Española de Fútbol y por Kosmos, el día 11 de septiembre de 2019. Establece una serie de condiciones. Entre otras cosas se conviene que el agente mencionado sea Kosmos. ¿Para usted esto no es un contrato?", interpeló de nuevo el letrado, ante lo que Camps se revolvió: "No con la Federación".

"¿A pesar de que lo firme la Federación?", replicó entonces Ferrero, que cedió la palabra al que fuera mano derecha de Rubiales, que dijo: "La Federación lo que reconoce es que esa empresa ha participado en nombre de Sela [la empresa pública saudí]. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, aceptó a trámite la querella que interpuso Miguel Galán contra Luis Rubiales y Piqué por el contrato que firmaron con Arabia Saudí para que se celebrara durante seis años en este país la Supercopa, a cambio de 40 millones de euros cada temporada. La Federación Española no tiene un contrato con Kosmos", trató de zanjar Camps.

Sin embargo, el letrado prosiguió su interrogatorio preguntando a Camps por qué la Federación no había identificado en un primer contrato al agente externo [la empresa Kosmos, de Piqué] y, sin embargo, esto se hizo en un documento "secreto": "Yo no intervine en esa negociación", se defendió el ex secretario general de la RFEF, ante lo que el letrado Ferrero contestó: "Usted, que ha dicho que participó de alguna manera en los contratos, ¿no le parece que la estipulación que dice que en el caso de que Sela incumpla el acuerdo, esta tendrá que pagar a Kosmos todo, y además tiene que cumplir con Kosmos, no le parece que esto estaba fuera de lugar? porque a la RFEF ¿qué más le da que Sela le pagara o le dejara de pagar a Kosmos?".Ante esta pregunta, Camps únicamente reitero su versión: "No participé en esa negociación".

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la semana pasada la vivienda del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales en relación a los contratos de mejora del estadio de La Cartuja (Sevilla).

La Fiscalía considera que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pactó con Kosmos, la empresa presidida por Gerard Piqué, una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Tras la negociación entre el propio Luis Rubiales y el central blaugrana, el contrato con Sela (la compañía pública saudí) garantizaba a la RFEF los mencionados 40 millones por edición y a Kosmos cuatro por cada uno de los seis ejercicios (24 en total).