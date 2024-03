Las claves de los contratos negociados por Piqué y Rubiales para la Supercopa de Arabia Saudí

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pactó con Kosmos, la empresa presidida por Gerard Piqué, una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La negociación se llevó a cabo entre el propio Luis Rubiales y el central blaugrana, y el contrato con Sela (la compañía pública saudí) garantizaba a la RFEF 40 millones por edición y a Kosmos cuatro por cada uno de los seis temporadas firmadas (24 en total).

La negociación de 'Geri' y 'Rubi'

En las conversaciones entre Rubiales y Piqué, desveladas por El Confidencial, el central explica al presidente de la Federación la maniobra para convencer al Real Madrid y repartirse las comisiones: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos [el Real Madrid] por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... Son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... Le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...".

Antes de que la Supercopa acabara en Arabia, Piqué y Rubiales barajan la opción de que el torneo se juegue en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou: "Geri, mira. Yo voy a hablar esto con el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid me va a decir que no. Como el Real Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro. Decimos que (el Camp Nou) es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga (el FC Barcelona), que es el campeón de Copa o finalista de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos".

El 15 de septiembre de 2019, Rubiales felicita a Piqué por el acuerdo: "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites". La primera Supercopa española en Arabia se jugó en enero de 2020, con el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia como participantes, ganando el Real Madrid la final en los penaltis a los colchoneros.

El propio Rubiales admitía públicamente la intermediación de la empresa de Piqué en los contratos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí: "Piqué, no, pero Kosmos, una empresa en la que está él en su accionariado, nos presentan a la gente de Arabia Saudí. Ellos son una agencia que, de vez en cuando, nos presentan proyectos. No es nada fuera de lo normal. Ellos están intentando traer clientes suyos. (...) Estamos muy contentos de haber podido negociar directamente con Arabia Saudí y repito que desde la federación no hemos pagado ninguna comisión".