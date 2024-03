De la Fuente: "Brahim está donde quiere estar"

Luis de la Fuente compareció en rueda de prensa tras anunciar la lista de los partidos amistosos que España afrontará ante Colombia, en Wembley, y Brasil, en el Bernabéu, la próxima semana. El seleccionador comenzó hablando de Brahim, asunto que ocupó una parte importante de la comparecencia: "La decision la toma Brahim antes de que yo haga la prelista. Lo tenía claro. Si el jugador quiere estar puede estar, pero si no, con todo el cariño elige él. El jugador está donde quiere estar. Soy el seleccionador que más le ha convocado". "Brahim no ha exigido nada, porque además no he hablado con él, Yo hablo de exgencias a nivel general. Él tenía claro que quería jugar con Marruecos. Tiene que venir y nada más", apuntó.

De la Fuente insistió en que "quien venga a la selección debe venir con las mismas condiciones que los demás. Y el seleccionador, que está en su derecho, le debe querer seleccionar". Y confirmó que ha mantenido el protocolo que tiene con los jugadores: "No llamo a ningún jugador. Solo hablo con jugadores lesionados. Brahim era igual que los otros jugadores que podían venir. Y le estoy muy agradecido por lo que nos ha dado". Terminó apuntando que "Brahim tomó una decisión y ya somos mayorcitos para tomar decisiones. Me alegra verle feliz y le deseo todos los éxitos, además de agradecerle lo que nos ha dado".

Sobre Pedri, confirmó que "he hablado con él. A Pedri hay que esperarle siempre. Está totalmente identificado con nosotros y ahora es cuando hay que apoyarle porque las lesiones son la parte fea del fútbol. Espero poder tener la posibilidad de contar con él, pero iremos viendo. Le hice debutar en la Sub-21, lo lleve a unos Juegos Olímpicos y me gustaría volver a encontrarme con él en la absoluta".

La llamada de Cubarsí

Sobre la llamada de Pau Cubarsí, el joven central del Barcelona apuntó que "todos hemos visto jugar a Pau y su rendimiento. A nosotros no nos está sorprendiendo porque le conocemos. No miramos el carnet, solo el rendimiento. El único interés que nos mueve para convocar a un jugador es el deportivo. Creemos que vienen los mejores. Está en un gran momento y es un valor de presente y de futuro".

El seleccionador reflexionó sobre la aparición de jugadores muy jóvenes en la absoluta: "Feliz de poder disfrutar de estos futbolistas tan jóvenes. El futuro del fútbol español está garantizado y estos son la punta del iceberg. En un corto periodo de tiempo estarán compietiendo en Pirmera. Yo lo hice con 19 años y sé que a nadie le regalan nada. Son chicos que están preparados. Cada día es más habitual ver a gente de 20 o 21 años, los de 16 o 17 es menos habitual. Aposteamos por ellos con confianza y, sobre todo, con convicción". Sobre la apuesta por dos centrales nuevos como Cubarsí y Vivian, el de Haro puntualizó que "tratamos de hilar lo más fino porque puede haber lesiones. Debemos tener cubiertos muchos escenarios y en todas las posicinoes disponer del mayor número de jugadores posibles. Es el momento adecuado para aportar este conocomiento porque no hemos convivido con ellos y queremos ver cómo se desenvuelven".