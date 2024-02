El Mallorca y la Real Sociedad aplazaron su pase a la final de la Copa del Rey después de empatar sin goles este martes en la ida de semifinales celebrada en el Estadi Mallorca Son Moix tras un choque muy igualado, con dos partes muy diferentes y donde el dominio y las mejores ocasiones fueron para los de Imanol Alguacil.

El equipo balear sobrevivió y logró salir indemne de este primer capítulo para jugárselo todo en el Reale Arena el próximo 27 de febrero. Los locales le cedieron la iniciativa a los 'txuri-urdines' y aunque tuvieron un par de buenas ocasiones, no fueron tan claras seguramente como las de los visitantes, personificadas principalmente en dos de Umar Sadiq delante de la portería que de haber entrado podrían haber cambiado el guión de este cruce.

Los primeros 45 minutos fueron muy propios de una eliminatoria a doble vuelta. Ninguno quiso dar excesivas concesiones a su rival y las oportunidades, salvo en el tramo final, fueron con cuentagotas, con la Real intentando llevar el peso del duelo desde el pitido inicial y con el Mallorca más replegado y en busca de sorprender en alguna transición.

A los de Alguacil, con Take Kubo de regreso al once tras su vuelta de la Copa Asia, les costó generar pese a su buen inicio, con un disparo de Mikel Merino y un posible penalti sobre un activo Ander Barrenetxea, pero con el paso de los minutos fue chocando con el planteamiento de los locales, que no dudaron en tirar de faltas para incomodar mucho a su rival.

Sin embargo, los bermellones también dieron dos avisos serios a Remiro, con un disparo de Abdón Prats a centro de Dani Rodríguez que se fue cerca del palo y un disparo de este último llegando de segunda línea que se topó con la cabeza de Robin Le Normand cuando podía haber generado más. La Real respondió antes del descanso con un cabezazo de Sadiq que se fue arriba tras otra acción de 'Barrene'.

Se abre el partido y Sadiq perdona

Pero todo cambió tras el paso por los vestuarios, que trajo un duelo más abierto y del salió airoso el equipo de Javier Aguirre, pese a que fue el que tuvo la primera gran ocasión, de nuevo con Abdón Prats de protagonista, pero que no supo empalar adecuadamente cuando estaba en buena posición ante Remiro. Sin tiempo para lamentos, los 'txuri urdin' replicaron con una internada de Barrenetxea, cuyo centro no acertó a empujarlo Sadiq con todo a favor.

A partir de ahí, la Real Sociedad perdonó a su rival, que sufrió con las acometidas de los de Alguacil, a los que les faltó que su delantero nigeriano tuviese más acierto. El africano envió fuera con todo a favor una de las pocas buenas acciones de Take Kubo y a renglón seguido Greif metió un buen pie en el palo corto a un disparo de Barrenetxea.

Viendo el cariz que tomaba el encuentro, Aguirre, que ya había metido a Muriqi por Prats para buscar soluciones arriba y dar más ritmo al kosovar, metió un triple cambio más 'conservador' (Morlanes, Antonio Sánchez y Radonjic por Darder, Dani Rodríguez y Larin) para dar energía a los suyos para un tramo final donde su rival perdió algo de fuelle y ya no pudo meter ningún susto ni encontrar el gol que le dé ventaja para la vuelta en el Reale Arena.