Como si de un efecto mariposa se tratara, la grave lesión que sufrió Gavi hace un par de meses con la selección española está sirviendo para maquillar las exiguas cifras del mercado de fichajes de LaLiga. Veamos. Aquella desgracia sufrida por el joven centrocampista frente a Georgia provocó, sin que lo deseara, que el Barça liberara masa salarial que le permitió anticipar a este mes la llegada, ya concretada en verano, del brasileño Vitor Roque. 30 millones de euros (más otro tanto en variables) que provocan que el gasto total, superado el ecuador de la ventana de contrataciones se eleve hasta los cerca de 40 millones en el total de Primera División.

Dicho de otro modo, de no haber sido por esa circunstancia sobrevenida, hoy LaLiga presentaría un desembolso de apenas 10 millones de euros durante las dos primeras semanas del mercado. Un montante que cubren entre cuatro futbolistas: el Betis ha pagado unos seis por Johnny Cardoso, el Granada cerca de tres por Martin Hongla, el Alavés ha pagado los 600.000 euros de la cláusula de rescisión de Carlos Vicente y el Getafe ha incorporado a Yellu Santiago por una cantidad casi simbólica no revelada.

Solo 11 jugadores inscritos

En total, en definitiva, solo ha habido cuatro traspasos con dinero de por medio y uno de ellos ya estaba cerrado desde hace meses. La cifra aumentará en estas dos próximas semanas, claro está, pero tampoco tiene pinta de que lo haga de manera masiva. Un año más, resulta sintomático el escaso movimiento de futbolistas traspasados. E incluso sorprende la escasez de operaciones de cedidos o jugadores libres, porque en la web de LaLiga solo aparecen 11 jugadores inscritos en lo que va de mes, sin contar a promocionados desde el filial.

Ilaix Moriba (Getafe), Piatkowski y Batalla (Granada) como cedidos; y Jailson (Celta), Bruno Méndez (Granada) y Bailly (Villarreal) como agentes libres completan la lista de jugadores inscritos hasta ahora. Agoumé y Hannibal, también a préstamo, se sumarán pronto, tras ser anunciados como refuerzos por un Sevilla que necesita soltar lastre para reforzarse al nivel que marcan sus urgencias clasificatorias.

Y es que ese es uno de los males que acechan a los clubes de Primera: apurados en la mayoría de casos por los límites salariales, no pueden acometer refuerzos hasta que logren colocar a los futbolistas que les sobran. Sin circunstancias extraordinarias les es difícil afrontar operaciones. El Granada, por ejemplo, está muy activo en el mercado porque ya tiene contabilizados los 15 millones de euros que ingresará por la marcha de Bryan Zaragoza al Bayern el próximo verano.

¿Qué fichajes quedan por concretarse?

¿Qué cabe esperar de lo que resta de mercado? Es fútbol y por tanto es todo imprevisible, pero no se esperan grandes movimientos. El Real Madrid ya ha decidido que no fichar a nadie para paliar las bajas de Alaba y Militao en el centro de la defensa y tampoco para reforzar otras demarcaciones. El Barça, salvo nuevo ardid en forma de palanca, no tiene capacidad para aumentar su plantilla. Y en el Atlético todo depende de lo que pudiera ocurrir con jugadores como Soyuncu o Correa, pero en todo caso se apostaría por el perfil bajo.

El Sevilla y el Villarreal están deseando incorporar nuevos futbolistas que enderecen su decepcionante temporada, pero de nuevo los apuros económicos suponen un freno difícilmente salvable. La Real Sociedad, por su parte, apunta a sumar a su plantilla en los próximos días a Sheraldo Becker, un extremo para suplir el traspaso de Mohamed-Ali Cho por el que pagará alrededor de seis millones de euros, en la que puede ser una de las operaciones más importantes de este mercado.