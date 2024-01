El piloto ibicenco Toni Vingut ha sufrido un grave accidente a bordo de su quad durante la quinta etapa del Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudita. Según han explicado a Diario de Ibiza desde el Motoclub de Formentera i Eivissa, Vingut ha tenido que ser trasladado al hospital de Riad después de precipitarse con su vehículo desde la cresta de una duna en el desierto saudita.

Según las primeras informaciones, el piloto de Sant Antoni sufriría fracturas en el cúbito y el radio del brazo, además de fracturas en el sacro y en seis costillas. El grave percance también le habría provocado heridas abiertas, aunque se mantenía consciente mientras era evacuado en helicóptero.

El ibicenco ha sido trasladado al hospital para ser intervenido y sometido a pruebas médicas.

Toni Vingut marchaba en la sexta posición tras las cuatro primeras etapas en la categoría de quads del Rally Dakar y esta era su quinta participación en la prestigiosa cita del motor.

Iván Solvas, que fue su mecánica y también participa en el Dakar, ha podido estar con el ibicenco antes de ser evacuado a la capital saudita.

"He podido estar con él, le han dado un buen chute de medicinas y estaba medio zombi. Podía hablar bien, pero le duele todo. Había una duna de siete u ocho metros cortada y no pensaba que estuviera cortada. Iba rápido y se la ha comido entera, ha hecho un 'plano' y ha volado, literalmente. Toni se encontraba mal pero está vivo y ya estaba con sus tonterías de que otra vez se ha caído, lo he arruinado, y tal", ha relatado Solvas en un audio al que ha tenido acceso este diario.