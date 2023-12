Si cuando viaja mira dónde está el estadio de la ciudad que visita, usted es, como poco, un 'groundspotter'. Si además busca la manera de ir a un partido de los equipos locales y convierte esto en la motivación del destino, usted practica el 'groundhopping'. No es otro término anglosajón vacío -literalmente es "ir saltando de campo en campo"-, es una corriente que cuenta cada vez con más adeptos y que alimenta la consideración del fútbol como gran manifestación humana y cultural. Como cualquier otra forma de turismo, hay desplazamientos de múltiples categorías. Pero todos tienen en común el deseo de conocer un lugar a través de sus equipos y canchas, emblemas que generan identidad.

"Si viajas al extranjero, elige una ciudad con más de un club. De esa manera puedes reservar vuelos baratos con mucha antelación sabiendo que al menos uno de ellos jugará en casa el fin de semana que te desplaces. Los anuncios tardíos de los partidos -algo de lo que adolece LaLiga, según los 'groundhoppers'- pueden dificultar tu planificación, pero incluso si se cambia un duelo por motivos de TV tendrás más oportunidades de ver más de un partido un fin de semana. Real Madrid un sábado, Rayo, un domingo. Añade una visita a El Rastro el domingo por la mañana, algunas tapas y cañas por la ciudad y tendrás la escapada de fin de semana perfecta".

"Groundhopper del barro, la lata y el carajillo"

¿Cómo le suena el plan que ofrece Danny Last? Él será uno de los tres guías en este reportaje de El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica. Se define en su cuenta de Instagram, donde tiene 31.200 seguidores (16.300 en 'X'), como fotógrafo y viajero para el medio 'Copa 90' y el Brighton, el equipo del que es aficionado y por el que empezó a viajar. "Todas las fotos son mías y están sacadas con el iPhone", completa su descripción. Detrás del 'groundhopping' figura siempre la voluntad de documentar los viajes para contar la experiencia y que sirva de guía para sus seguidores.

Natxo Torné gestiona la cuenta 'Groundhopperbarcelona'. Se define como 'Social Media & Fan Culture Producer' y sus contenidos se han publicado en 'Copa 90' o 'Panenka'. "Empecé a practicar el 'groundhopping' sin saber que existía una palabra. En la universidad, un alemán me preguntó sobre mis 'hobbies'. Le dije que me gustaba viajar y me encantaba ir a ver estadios. Me dijo que yo era 'groundhopper'. Nada más llegar a casa me puse a investigar sobre el término. Por aquel entonces, era de un modo más amateur y mi objetivo no era que coincidiera con partidos", comenta este creador digital, que consiguió hacer de una afición su profesión.

Pirri Palacios, que creó 'Busco Estadio', se define como "groundhopper' del barro, la lata y el carajillo". "Lo recalco mucho, sobre todo porque mi equipo es de regional", explica uno de socios fundadores de la Unión Popular Palencia, equipo de la 1ª División Regional de Aficionados creado en 2018. Pertenece al movimiento del 'fútbol popular', donde los aficionados son los gestores de sus clubes, construidos horizontalmente. "Hay auténticos tesoros escondidos en el fútbol modesto. Como el Municipal de Arlanza, campo del Racing Lermeño, a los pies del Palacio Ducal de Lerma (Burgos). O vas al Campo de San Juan de Garray (Soria), que tiene una granda entera de madera", reivindica.

Porque el 'groundhopping' es para todos los públicos y gustos. "Cada uno tiene sus prioridades. Los hay que querrán ir a Anfield una vez en la vida o hacer el esfuerzo por ver un encuentro en Londres, presenciar un duelo de la Juve, un Barça-Madrid... Hace tiempo que renuncié a estos grandes partidos por la dificultad de encontrar entradas. La experiencia en este tipo de encuentros está más desnaturalizada. La barrera de poner precios altos aparta a los hinchas de verdad o convierte las vivencias en algo más 'light'. Se prostituye el ambiente", explica Torné, quien como todos los entrevistados considera el fútbol como un gran constructor de amistades.

Cómo llega uno a ser 'groundhopper'

Para Danny Last, el fútbol ha sido una constante en su vida. "Mi padre me llevó a mi primer partido en el antiguo estadio Goldstone Ground de Brighton & Hove Albion a finales de los 70. Cogió una caja de leche para que yo pudiera subirme y ver el partido. Desde entonces estoy completamente enganchado tanto al deporte como a ese club. Considero que el fútbol es una forma perfecta de escapismo y un modo increíble de conocer gente maravillosa", relata.

A principios de los 90, el Brighton languidecía en la cuarta división del fútbol inglés. Ahora juega Europa League, lo que abre para Danny Last un gran abanico de opciones, pero este 'groundhopper' ya tiene mucho kilometraje encima. "No imaginaba ver a mi equipo jugando copas europeas. Era imposible, por lo que compré una guía sobre el fútbol europeo que explicaba cómo llegar a lugares que solo en sueños podía visitar. También existía un programa de televisión llamado 'Football Italia', lo que despertó aún más mi interés por el fútbol en el extranjero. Encontré excitante el hecho de explorar otras ciudades y culturas", recuerda Last.

"A los seis años mi padre me llevó a la vieja Balastera a ver al Palencia contra la Gimnástica Torrelavega. Era un estadio de los que me gusta poner en mi perfil. De esos en los que sabes si el último chupito que se ha tomado el linier es de 'patxarán' o de orujo. Solo con gradas de hormigón, muy cerca del césped", relata Pirri Palacios. Los 'groundhoppers' construyen su experiencia a través de los recuerdos, tanto individuales como colectivos. "Con el paso de los años he empezado a viajar solo tras desarrollar ciertas costumbres y manías. Es mucho más enriquecedor viajar solo, el 80% de los viajes los he hecho así", expresa Natxo Torné.

¿Qué presupuesto se necesita para el 'groundhopping'?

Aunque iniciar la travesía de modo independiente siempre lleva a sumirse en las masas heterogéneas de las aficiones. "Seguramente vas a conocer a gente con ideas afines y que comparten tus mismos intereses. Te ayudarán a la hora de conseguir una entrada o te recomendarán un buen restaurante. El fútbol no tiene por qué ser la única razón por la que viajas a un lugar nuevo, pero es el gran punto focal. Una excusa para hacer las maletas y descubrir horizontes", razona Danny Last.

Cuando se pregunta a los 'groundhoppers' por el presupuesto que se necesita para estos viajes, las respuestas van en la misma dirección: todo dependerá de lo que tengas en la cabeza. "Dejé de beber alcohol hace cuatro años. Por aquel entonces te habría dado una respuesta muy diferente, porque gran parte del presupuesto del fin de semana se iba en beber cerveza antes y después de los partidos", bromea Last.

"Las entradas para los partidos en Inglaterra y España son muy caras en las ligas de élite, por lo que debes mirar hacia Europa del Este para encontrar grandes ofertas. Si estás preparado para ir a las 'curvas' de Italia, tendrás grandes experiencias a un precio relativamente bajo y Alemania tiene entradas económicas que incluyen el viaje para el día de partido. Esto puede reducir costes. Si quieres venir a Inglaterra prueba un fin de semana en la FA Cup, cuando los precios son más baratos y las entradas no se agotan tan rápido", recomienda el 'groundhopper' inglés.

En Reino Unido existe el 'tour' por excelencia, denominado 'The 92 club', que consiste en asistir a un partido de fútbol de los 92 equipos que forman parte de las cuatro primeras divisiones de su sistema de ligas. Si no tiene el tiempo necesario o no puede visitar cada estadio como le gustaría, existe una modalidad llamada 'groundspotting' "en la que simplemente puedes visitar por fuera un campo. No requiere presenciar un partido". Es lo que hace muchas veces Pirri Palacios en 'Busco Estadio'. "Voy a canchas que a veces están vacíos y algunas en las que no puedo entrar. Aunque lo realmente bonito es ver un campo con su afición, comprobar cómo responde", explica el palentino.

¿Cuáles son los mejores países para el 'groundhopping'?

Los álbumes de los tres 'groundhoppers' están repletos de momentos, por lo que pedir una recomendación de destinos concretos se hace difícil. "A mí me sorprendió mucho Montevideo. La gente que me sigue sabe que para mí es muy especial Marsella, al igual que Newcastle. También me agradó Dublín, que está menospreciado con respecto a la Premier. Pero un derbi o un partido del Shamrock Rovers tiene mucha más esencia que uno del Tottenham. Igualmente, me llamó la atención el ambiente de los New York Red Bulls. El ambiente es bastante latino y la puesta en escena muy 'americanizada', aunque es su 'show' y es genuino", enumera Natxo Torne.

En su caso, hay un lugar 'hors catégorie' como es Rosario (Argentina). "En 2017 me fui a vivir allí al salir de la universidad. Era lo que siempre había soñado, para empaparme de verdad. Siempre he sido hincha de Newell's Old Boys. Me llamaron para trabajar con ellos -como 'community manager'- y pasaron muchas cosas bonitas. Sigo colaborando actualmente con el club. No se puede entender mi experiencia laboral sin el hecho de haberme ido a vivir un año a Argentina, donde surgió Messi y la gente está loca por el fútbol", rememora.

El país del vigente campeón del Mundo es un fetiche de los 'groundhoppers', tal y como confirma Danny Last: "En 2018 cumplí la ambición de mi vida: viajar a Buenos Aires para pasar un mes viendo fútbol: Boca Juniors, Racing Club, Independiente, San Lorenzo... Fue, sin duda, lo mejor que he hecho en cuanto a viajes futbolísticos. Me llevó más de un año encontrar algo igual de interesante que lo allí vivido. Creo que últimamente Italia se ha convertido en mi país favorito en Europa para hacer 'groundhopping', porque siempre puedes ver más de un partido".

'Pirri' Palacios guarda con cariño viajes recientes como el que hizo a Copenhague este verano, donde presenció un partido de Copa Danesa del Boldklubben Frem (ahora en Tercera). Un club, al igual que el del que hace parte, es de accionariado popular. "Nos trataron genial. Nos invitaron a la zona VIP y el alojamiento donde nos quedamos era de un directivo del club. También me gustó vivir la experiencia de ver al St. Pauli", desgrana, aunque el viaje que nunca olvidará será el que hizo a Fiorenzuola d'Arda, municipio italiano de 15.000 habitantes.

"Tenía 22 años. Nos fuimos un grupo porque teníamos amistad con gente de allí. Nos recibieron en el ayuntamiento. Había carteles por el pueblo con mensajes como 'Bienvenuti, palentinos!'. No pagamos ni una cerveza. Incluso el partido al que fuimos, los aficionados del equipo rival nos insultaron: '¡Paletinos, pezzo di merda!'. Fue inolvidable, el estadio del Fiorenzuola tenía hasta un velódromo donde se había celebrado campeonatos de ciclismo al aire libre", cuenta el 'groundhopper de barro' sobre una experiencia única.

Consejo 'groundhopper': "Todos los estadios tienen su interés"

Al final, el 'groundhopping' es la dignificación del fútbol más allá del consumo de masas. "Todos los campos tienen su aquel. Lo que demuestra que lo verdaderamente importante son las personas en los estadios. Hay modernizaciones como la de Anoeta que han sido muy positivas. Es un estadio increíble con un ambiente que antes no existía", concluye Pirri Palacios.

Este deporte es una gran fuente cultural e histórica que es un vivo reflejo de las sociedades y las ciudades en las que habitan. "El fútbol sirve para entender episodios históricos como las guerras de los Balcanes, detonadas por la patada de Boban en el Maksimir. Las diferencias entre el Celtic y el Rangers sirven para comprender el conflicto de Irlanda del Norte entre católicos y protestantes. O en Argentina aprendes mucho de su pasado a través de los nombres de los clubes y de sus escudos", añade Natxo Torne.

Por si estas razones no fueran suficientes para sumarse al 'groundhopping', Danny Last propone un experimento definitivo: "Haz una simple pregunta en cualquier parte del mundo: '¿A qué club apoyas?'. Nueve de cada diez veces tendrás un amigo instantáneo con un vínculo común". Y algunas de estas amistades, como evidencian los tres 'groundhoppers', son para siempre. Al igual que los recuerdos y los afectos hacia los clubes y campos visitados.