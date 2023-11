A Josan González, entrenador del Córdoba Futsal, le quedó un gusto muy amargo tras el partido ante el Servigroup Peñíscola (6-2), en el que "mostramos lo mejor y lo peor", dijo, tras una primera parte "en la que supimos contrarrestarles y estar ahí" hasta que llegaron unos últimos minutos en los que encajaron goles "que no se pueden recibir". "Seguiré buscando la manera de transmitir que no podemos encajar este tipo de goles, el segundo en una inferioridad numérica muy mal defendida y el tercero en un error no forzado", explicó

"Son errores de mucho bulto si queremos estar en la categoría sin pasar apuros. Si seguimos encajando este tipo de goles, el objetivo obviamente volverá a ser el que siempre debió ser: meter a dos por debajo de nosotros. Se va a apretar muchísimo la clasificación en este tramo final", indicó el técnico. Del posible empate a la debacle Para el pontanés, una de las claves estuvo en la acción en la que Lucas Perin no acertó ante el meta local para empatar a tres goles y, acto seguido, los locales hicieron el cuarto en una contra. "Nos metieron ese gol y ya cambió todo", reconoció. "Ellos, con todo su trabajo y su afición, y nosotros con nuestra frustración, pues hubo un final feo", dijo. "Es la tercera vez esta temporada que perdemos 6-2 y con el portero jugador regalamos goles que, en mi opinión, no honran el escudo que llevamos, Tenemos que ser más responsables en todo", sentenció.