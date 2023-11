La undécima jornada del campeonato de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación traerá consigo una estampa atípica: los cinco equipos cordobeses concurrentes en la categoría se citarán de forma casi simultánea en sus respectivos encuentros, sin ningún cruce vecinal de por medio, aunque sí coincidiendo en tiempo y forma a lo largo de los cinco grandes choques que prepara este fin de semana para los combinados provinciales. El Córdoba CF B abrirá la hoja de ruta recibiendo al La Palma en la Ciudad Deportiva (12.00 horas), paralelamente con el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Luis Rodríguez Salvador, entre el CD Pozoblanco y el Cartaya, a la misma hora. Poco después, siguiendo la matinal, comparecerá el Salerm Puente Genil en su visita al Cabecense (12.30 horas), mientras que el Ciudad de Lucena también rendirá cuentas a domicilio algo más tarde, en el pulso fijado frente al Sevilla FC “C” en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros (13.15 horas). Tan solo quedará el Atlético Espeleño para completar la agenda, ya más orientado a la sesión vespertina del domingo, con su duelo casero ante el necesitado Coria en el Municipal de Espiel (17.00 horas).

Córdoba CF B - La Palma CF (domingo, 12.00 horas)

Los de Diego Caro buscarán engancharse de una vez a la fase de ascenso ante un rival poco propicio, aunque igualmente accesible. El bloque cordobesista, ciertamente, no arrastra su mejor rendimiento durante estos segundos compases del arranque de campaña, entre los que todavía no ha conseguido dar con la tecla ni receta para dar continuidad a su mejor versión exhibida en momentos puntuales. Tocará hacerlo, de una forma u otra, ante el rocoso combinado palmerino, al que el filial blanquiverde recibe desde una acomodada séptima posición, con 14 puntos en el casillero y a otros dos de distancia de la quinta plaza, que marca la entrada a los puestos de play off. La idea de ingresar en los mismos pasará por convertir la segunda victoria en los últimos cinco duelos disputados, a la par que manteniendo la buena línea casera de los últimos compromisos, con el regusto del triunfo ante el Bollullos como antecedente más reciente.

Por contraparte actuará un La Palma que todavía anda en busca de afianzar su condición de equipo revelación hasta la fecha en el Grupo 10. Los sevillanos, tras una puesta en escena algo titubeante, consiguieron hilar una racha que valió para catapultarse desde la parte baja de la tabla a un puesto aseado en los aledaños de la zona noble, aunque su rendimiento dispar de las últimas semanas ha emborronado la reacción. Con un punto de los últimos seis llega como balance uno de los tres conjuntos recién ascendidos desde la División de Honor esta temporada, después de empatar en Gerena y el pasado fin de semana irse de vacío de su choque ante el Espeleño (1-2). Es octavo, con 13 puntos, a tan solo uno de distancia de los guarismos cordobesistas.

AD Cartaya - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

Entre dinámicas dispares se ubicará el cruce en el Estadio Luis Rodríguez Salvador, donde el cuadro dirigido por Antonio Jesús Cobos buscará reafirmar su reacción después del contundente triunfo ante el Cabecense en el Municipal (3-0) del pasado fin de semana. Los tres puntos ante los de Cabezas de San Juan, precisamente, fueron aval suficiente para cerrar una dinámica de tres encuentros consecutivos sin victoria, con tan solo un punto extraído de los nueve disputados previamente. No es extraño, por tanto, que la agrupación blanquilla dejase diluir su persecución de los puestos cabeceros en ese lapso, aunque ahora la retoma desde márgenes también manejables: en la décima plaza, con 13 puntos, en igualdad con el noveno y octavo y a tan solo tres puntos del quinto puesto. Esa distancia se volverá menos densa de llevarse algo positivo en tierras onubenses, donde el bloque vallesano apunta a por su segundo triunfo a domicilio del curso.

Más necesitada será la ponencia del Cartaya, al que le urge incluso más sumar de tres para aplacar su mal inicio de temporada. El conjunto rojinegro llega como penúltimo clasificado en el Grupo 10 de Tercera Federación, con solo nueve puntos y cuatro extraídos de los últimos 18 disponibles. Dos semanas consecutivas acumula el plantel adiestrado por Manuel Juan Limón, sin llevarse botín al zurrón, después de ceder ante el Conil y el Utrera. Tampoco está consiguiendo dar con la tecla en casa, donde tan solo ha conseguido asegurarse una victoria, aunque también, del mismo, únicamente ceder otra -arrastra tres empates en lo demás-, en su última comparecencia en casa ante los conileños (0-1).

CD Cabecense - Salerm Puente Genil (domingo, 12.30 horas)

También tendrá que rendir cuentas a domicilio el conjunto pontano, todavía estimulado por su pasado triunfo ante un rival directo como el Ceuta B en el Manuel Polinario (1-0), que supuso un bálsamo idóneo para paliar los efectos de la primera derrota del curso, producida con contundencia en la jornada anterior ante el Xerez CD (4-0). De nuevo lejos de casa, eso sí, tocará revalidar el cambio de talante en la visita a un Cabecense en horas bajas, al que el grupo tutelado por Juanmi Puentenueva quiere sorprender para afianzarse en la parte alta de la tabla y, de paso, recortar algo de distancia con el liderato, que aún queda en márgenes meridianamente maniobrables. Y es que el Salerm Puente Genil es cuarto, con 17 puntos, uno sobre el sexto clasificado, así como seis por debajo del primero, precisamente el histórico combinado jerezano.

Enfrente estará un Cabecense con el agua al cuello. La escuadra sevillana llega como antepenúltima y todavía en busca de acertar a la hora de hilar su reacción esta temporada, en la que lo único que ha conseguido, más allá de su mal arranque, ha sido intercalar triunfos y derrotas para coger algo de oxígeno en la zona baja. Entre esas victorias aisladas, no obstante, se marcan serios avisos, tras haberse impuesto con relativa solvencia al Utrera y el Cartaya en las últimas semanas, aunque caído con claridad en su reciente visita al CD Pozoblanco en el Municipal vallesano (3-0). Todo apunta a que el Carlos Marchena no será del todo una plaza accesible para los rojillos, en la que el cuadro local arrastra dos triunfos de forma consecutiva para avivar la previa.

Sevilla FC “C” - Ciudad de Lucena (domingo, 13.15 horas)

Con la idea de seguir recortando terreno al líder emprenderá su camino en esta undécima jornada de Liga en cuadro lucentino, que tras el empate en Ayamonte (0-0) y la respectiva derrota del Xerez CD en su visita al Bollullos -por 3-2, en la que encajó sus tres primeros goles del campeonato, así como su primer revés-, ahora se perfila a tan solo dos puntos de recuperar su puesto a la vanguardia del Grupo 10. Los de Rafael Carrillo “Falete” parten como segundos con 21 puntos de balance, ahora ante su segunda salida lejos de casa de forma consecutiva, aunque manteniendo el objetivo de seguir nutriendo su casillero para tensar la cuerda en la lucha por el primer puesto de la clasificación. También tocará agitar la racha a domicilio para cumplir dichas aspiraciones, todavía con el Ciudad de Lucena colocado como el segundo mejor visitante de la sección -ocho de 18 puntos-, aunque ya con hasta tres salidas sin el premio de los tres puntos entre sus últimas actuaciones.

El anfitrión será un Sevilla C en tierra de nadie durante estos compases del calendario, en los que se maneja a distancias no muy elevadas de los dos extremos de la tabla. El tercer conjunto dependiente sevillista llega como decimotercer clasificado, con 12 puntos y a dos de la zona de descenso, que marca con 10 el Cabecense. También queda a un espacio considerable de la parte alta, fijada en 16 puntos por el Utrera, con un respaldo de dos derrotas y dos empates en sus últimos cuatro compromisos para arrastrar ciertas sensaciones encontradas antes de la cita con los aracelitanos.

Atlético Espeleño - Coria CF (domingo, 17.00 horas)

Para completar la ecuación, la entidad de Espiel recibirá la visita de un Coria ahogado por las necesidades en este ecuador del arranque de temporada. Los pupilos de Juan Carlos Quero regresan al calor del Municipal tras reafirmar su cambio de dinámica en las dos pasadas jornadas, en las que dos triunfos de postín, ante el La Palma (1-2) y el Xerez DFC (1-0), surgieron como respuesta a una racha negativa de hasta tres semanas consecutivas sin llevar un solo punto a su casillero. En esa reacción se cimenta su actual noveno puesto, con 13 puntos, algo más lejos del área de peligro (10) y a tan solo una victoria de distancia de colocarse en guarismos de zona de play off. Alcanzar dicha meta, no obstante, implicará mejorar la versión en casa, donde los rojillos nivelan la balanza con tres duelos ganados y otros dos perdidos por el momento.

Algo distinta es la situación del Coria, al que cualquier resultado diferente a llevarse los tres puntos significaría una losa más sobre su tendencia negativa. Con tan solo cinco en el casillero, como colista, la agrupación sevillana registra el peor inicio de campaña en el grueso del Grupo 10 de Tercera Federación, en el que solo ha podido celebrar una victoria a lo largo de las diez primeras jornadas del campeonato: hace más de un mes en su choque casero ante el Xerez DFC en el Guadalquivir Estadio (3-2). Lejos de casa su rendimiento ofrece estadísticas preocupantes, después de haberse embolsado cuatro derrotas y un empate -con el Sevilla C- a lo largo de la media decena de salidas que registra.