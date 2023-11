El Córdoba Futsal pone corazón y talento en un choque brutal ante el Inter

Si ya no es uno de ellos, se parece mucho. Indudablemente, está en el camino. El Córdoba Futsal despachó un partido más que notable ante el Movistar Inter. Perdió en el marcador, pero ganó en otros muchos aspectos. Quizá esto no sea consuelo para los más ambiciosos, pero sí reporta una dosis de íntima satisfacción por el trabajo bien hecho. Los de Josan, en su quinto año en la Primera División, están logrando atornillar su continuidad con actuaciones rentables en la clasificación y también en lo emocional. Las gradas de Vista Alegre, más pobladas que nunca -cerca de los tres mil en un martes noche laborable-, fueron el mejor medidor del estado pujante que vive este conjunto.

Contra uno de los grandes

Un simple vistazo al roster del Movistar Inter provoca un ramalazo de inquietud al espíritu más bragado. Internacionales de todas las esquinas del mundo, un historial sin igual, un rango de equipo icónico de este deporte... El equipo de Torrejón -cuyo dueño es el periodista José María García- tiene, por su propia naturaleza, la obligación de ganar todo lo que juega. Esa es su misión y para eso ficha lo que ficha. Pero la cuestión es que apareció en el Palacio de Deportes Vista Alegre en una situación de lo más incómodo: con los mismos puntos que el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, rivalizando por una posición entre los ocho primeroa que le dé el billete para la Copa de España. Los azules ya han ganado esta competición; los cordobeses ni siquiera han podido participar. Pero el deporte profesional concede a veces este tipo de oportunidades, creando escenarios desiguales que ofrecen las siempre estimulantes batallas entre el humilde y el poderoso. No hace falta insistir en quién es quién.

Al Inter solo se le puede combatir desde la concentración y la agresividad. Cualquier mensaje de miedo lo interpretan como una invitación a golpear duro. El Córdoba se plantó con el arrojo tradicional, incentivado con ese estímulo extra de medirse a uno de los grandes. Las subidas de los porteros llegaron desde el principio, con un trallazo de Víctor que asustó a su homólogo. También lo intento un motivadísimo Lucas Perin, que regresaba tras el partido de sanción para ponerse su uniforme más guerrero. El ala brasileño estuvo a punto de marcar a los tres minutos y arengó con gestos a una grada con ganas de asistir a una noche trepidante.

Un alto nivel sostenido

Sin Zequi, una pieza clave -el gaditano cumplía sanción por su expulsión ante el Betis-, Josan dosificó a sus hombres de referencia en las rotaciones. Había que resolver una ecuación difícil: sostener un altísimo nivel de eficiencia con un grupo lastrado por los contratiempos. Sin embargo, el carácter indómito del Córdoba volvio a salir a relucir ante un Inter que tiró de todo su repertorio ofensivo -el internacional montoreño Cecilio, el checo Drahovsky, el poderoso pívot Fits...- sin conseguir amedrentar a los blanquiverdes.

Perin, en su mejor formato, levantó al público con acciones de gran belleza. El paulista lanzó un zurdazo que obligó a Jesús Herrero a mostrar sus galones de titular de España. El Inter empezó a replicar ya en serio. Drahovsky mandó un tiro el larguero y Fits cruzó demasiado en buena situación. El Córdoba no se escondía nunca. Víctor, en un tiro bombeado muy lejano, estuvo a punto de sorprender a Herrero y la pelota tocó en la base del poste. Y Víctor sembraba el pánico en cada subida desde la portería, finalizando siempre con tiros durísimos entre los tres palos. Guilherme también tuvo la suya. Los anfitriones acumulaban méritos.

A uno del intermedio, con el Inter contemporizando y magreando mucho la pelota, Lucas Perin decidió que había que hacer algo. La tomó, dribló a su marcador, se escoró y batió de tiro cruzado a Jesús Herrero para hacer estallar Vista Alegre. Los blanquiverdes se fueron a la caseta con ventaja en el marcador tras un trabajo impecable.

Cara a cara

El retorno a la pista fue efervescente. El Inter, arengado por su técnico Alberto Riquer, buscó el gol con un estilo más vertical ante un Córdoba bien posicionado y solidario, exigido de una concentración brutal. Cualquier desliz se podía pagar. Y ocurrió. Una pelota pedida en mediocampo llegó a Drahovsky, un habitual demonio para el Córdoba -ya lo fue con el Industrias Santa Coloma- que firmó el 1-1 a los tres minutos. Josema, en un potentísimo tiro de falta, pudo marcar de nuevo, igual que el meta Víctor en otra andanada apenas segundos después. Los cordobesistas tiraban de casta. Pulinho y Antoniazzi no estuvieron finos para rematar una buena contra. Cecilio asustó a Fabio, Drahovsky tiró al palo. El partido estaba abierto.

El Movistar Inter, empujado por la necesidad, dio un paso al frente en ataque. Cecilio, Drahovsky, Humberto, Raya... La portería cordobesa tuvo más trabajo. Rubi rozó el gol y Raúl Gómez lo hizo en el 32', en la fase más inspirada de los de Torrejón. Los locales, con algunos jugadores ya muy desgastados, trataban de sacar fuerzas para sostener el pulso a un Inter crecido.

El Córdoba tiró del portero-jugador en los últimos minutos, en un intento por remendar un pleito que se les había torcido. Lucas Perin estrelló un balón en la cruceta a falta de 1:20, con el Inter parapetado. Antoniazzi la colocó casi dentro y Muhammad no acertó a remachar. A 8 segundos hubo un tiempo muerto para apurar la última bala con la pizarra. No hubo nada más. "No ha podido ser...", decía el presidente, García Román, en la boca del túnel de vestuarios al final. Sonriente. No era para menos.