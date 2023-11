El Barça jugó con fuego y a punto estuvo de quemarse. Evitó irse al parón con una crisis mayúscula después de remontar el tanto inicial del Alavés con un doblete de Lewandowski, que actuó de bombero cuando más cuestionado estaba por su sequía y poca participación en el juego. El triunfo, eso sí, no consigue alejar las dudas sobre el equipo porque Samu perdonó a los azulgrana en un primer tiempo preocupante y para olvidar.

Xavi cambió el diagnóstico en la previa. Del problema "mental" justo después de perder ante el Shakhtar, reconoció que también existía el "futbolístico" antes de recibir al Alavés. Y, en un gesto valiente, aseguró que era su "momento", que le tocaba mover algunas piezas para volver a ordenar a un equipo que se había vuelto desordenado. Lo hizo con el once. Volvió a cerrar con tres atrás, sacrificó a Balde y puso a Cancelo en la izquierda con Araujo más desplazado a la derecha. En el centro del campo Pedri se situó junto a Gündogan y Lamine Yamal abrió el campo por la derecha.

Pero esta pequeña revolución se fue al traste a los 20 segundos. En un incomprensible saque inicial, Iñigo Martínez mandó un pelotazo hacia arriba, el rechace del Alavés llegó a los pies de Gündogan, que perdió el balón ante la presión de Guridi, no le quiso hacer falta, y este abrió hacia Javi López para que centrara y Samu se anticipara a Iñigo para silenciar Montjuïc.

Samu perdona al Barça

Jarro de agua fría cuando no se llevaba ni un minuto de partido el día que el Barça no podía fallar y quería reencontrarse. Pero la pesadilla no había terminado aquí. El gol hizo muchísimo daño a los azulgrana, que quedaron noqueados durante muchos minutos.

El Alavés, por contra, tenía las ideas mucho más claras. Robaba con facilidad y salía rápido para mandar balones a Samu, que superaba una y otra vez a los centrales, especialmente a Koundé, que no le ganaba ni una en el cuerpo a cuerpo. Perdonó el delantero hasta tres ocasiones claras para firmar el 0-2. Una acabó en el lateral de la red, un mano a mano mandó la pelota fuera y en la última, su disparo rozó el larguero.

Xavi ordenó mandar a Koundé a la banda y que fuera Araujo quien estuviera más pendiente del jugador del Alavés. En ataque, al Barça le faltó de nuevo fluidez e inspiración. Lamine Yamal, bien marcado por dos jugadores, no podía irse con facilidad mientras que Lewandowski estaba más pendiente de pelearse con los defensas y el árbitro que de jugar.

Pese a todo, tuvo una muy clara que la sacó Sivera. Junto a un disparo lejano de Joao Félix fue lo poco que creó el Barça el equipo azulgrana. Lo demás, balones colgados al área sin demasiado sentido.

Lewandowski rompe su mala racha

No quedaba otra que reaccionar en la segunda mitad y cambiar radicalmente el guión del partido. Lamine Yamal intentó engañar al árbitro dejándose caer dentro del área, lo que enfureció a los defensas del Alavés.

Más instalado en campo rival, el Barça logró el empate con un golazo de Lewandowski. Soberbio en su remate de cabeza a centro de Koundé desde la derecha para romper una sequía de seis partidos consecutivos sin ver puerta.

Fueron a por el partido los azulgrana y Xavi metió más pólvora con Raphinha y Ferran Torres y volviendo a situar Cancelo en la derecha con la entrada de Balde. El Alavés pagó el esfuerzo físico del primer tiempo y sin poder salir, se dedicó a intentar defenderse.

Pero la insistencia tuvo su premio y Abqar cometió un penalti clarísimo sobre Ferran Torres que Lewandowski transformó con una sangre fría impresionante. En los minutos finales, el Alavés buscó el empate y tuvo alguna pero los azulgrana consiguieron sumar un triunfo vital, pero el juego sigue siendo preocupante.