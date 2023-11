El Córdoba Futsal, ante el Betis y un noviembre trepidante en Primera

No hay mejor estímulo que el comprobar, con hechos y datos, que los planes salen bien. Y si el logro se produce haciendo frente a imprevistos -algunos con catalogación más dura- y contratiempos, la sensación de poder se multiplica. Al Córdoba Futsal le viene ocurriendo algo así. Después de nueve jornadas, el grupo ni siquiera ha rozado los puestos de descenso -objetivo primero y principal-, se ha codeado con los equipos de play off, ha logrado triunfos de prestigio y ha igualado, al sumar 12 puntos, su mejor balance histórico en Primera División a estas alturas del campeonato.

Ahora le toca medirse en un clásico de la categoría: visitará al Real Betis Futsal (sábado, 16.00, FEF TV) en un duelo que se avecina tenso. Un buen examen para los de Josan, que han demostrado tener el pellejo duro. El plantel prepara con esmero un encuentro que se presenta como una gigantesca oportunidad para retomar la senda de la victoria, tras cuatro citas en las que solo obtuvo dos empates caseros (Ribera y Manzanares) y un par de derrotas tan honrosas como dolorosas (Mallorca y Santa Coloma).

Un escenario envenenado

Al Betis le coge el Córdoba en mal momento. No resulta sorprendente, ya que la vida de los béticos en la élite está resultando -contra pronóstico- un verdadero tormento. Otra vez con Bruno García -ex técnico del Adecor en la época gloriosa de este club cordobés- al frente, el Betis no termina de arrancar y marcha en el puesto décimo cuarto, solo uno por encima del descenso, del que le separan dos puntos. Lleva tres derrotas seguidas y cada presencia en su pabellón -esta vez será el Centro Deportivo Amate, según informa el club de Heliópolis en sus canales oficiales- se convierte en un episodio de alto voltaje.

"El equipo recuperó su identidad, especialmente en la primera parte, y dio un paso al frente, como habíamos pedido antes del partido", recalcó Josan después del empate ante el Manzanares (4-4) en Vista Alegre, que supuso la prolongación de la racha de imbatibilidad ante su público esta temporada. El desafío marcado ahora es puntuar lejos del hogar, tras dos últimas salidas resueltas con goleadas excesivas en contra (5-1 en Mallorca y 6-2 en Santa Coloma). Los cordobesistas, que marchan en el puesto noveno, a dos puntos del 'play off', podrían dar un salto de calidad antes de recibir en Vista Alegre al histórico Movistar Inter, que es precisamente el conjunto que marca ahora la línea que conduce a las eliminatorias por el título.

El desplazamiento de seguidores del Córdoba Futsal a Sevilla, como viene siendo habitual, dará al choque un toque de emotividad que se prolonga en el tiempo. Ambos clubs mantienen una bellísima pugna desde hace un lustro y que viene desde sus batallas en la Segunda División. A día de hoy, el cordobesista es el club andaluz mejor posicionado en Primera División, por delante de sus -muchísimo más costeados- vecinos: el Jaén Futsal y el Real Betis.

Y lo que viene...

El partido en Sevilla abrirá un periodo frenético en Primera División, con jornadas intersemanales y el arranque de la Copa del Rey. Al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad le aguardan nada menos que cinco encuentros en un periodo de 14 días.

Tras el del sábado ante el Betis apenas tendrá tiempo el Córdoba para reponerse. La Liga le trae uno de los partidos del año: el martes 14, a las 20.00 horas, ante el Movistar Inter. El maratón seguirá el sábado 18 en la cancha de uno de los mejores, el Jimbee Cartagena, para retomar de nuevo el martes 21 en El Ejido, donde jugará la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El sábado 25, para cerrar, tiene en la agenda otro partido intimidante: la visita al sorprendente Peñíscola, un recién ascendido que se ha encaramado a la zona alta.