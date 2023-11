Muy pocas personas en el paddock de la F1 hubieran imaginado que Aston Martin construiría un monoplaza capaz de permitir a Fernando Alonso luchar por podios cuando se anunció el fichaje del bicampeón por la escudería de Silverstone aquel 1 de agosto de 2022. Ahora, solo unos días después subir al cajón por octava ocasión esta temporada en Brasil, igualando los 106 podios de Alain Prost en el ranking histórico, el asturiano hace balance de su primer año con el equipo de Lawrence Stroll. La edición británica de GQ publica una interesante entrevista con el asturiano, que tranquiliza a sus fans y asegura que no piensa en la retirada.

"Me encantaría conseguir mi victoria 33. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, 33 es un número que veo en todas partes, y me encantaría tenerlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse", afirma, contundente, Fernando Alonso.

Sobre la primera temporada en Aston Martin y el rendimiento del AMR23, especialmente en la primera mitad de curso, Alonso reconoce que "ha sido una grata sorpresa, no podemos mentir. Teníamos algunas esperanzas con la incorporación de gente nueva al equipo. Parecían saber lo que hacían, pero esta era una visión a largo plazo. Pensábamos que en 2023 estaríamos luchando con regularidad entre los diez primeros, y tal vez un podio o dos serían posibles", dice

"La idea era que en 2024 seríamos un aspirante regular al podio. Pero este año en la primera mitad de la temporada hemos estado luchando regularmente por las primeras posiciones y eso ha sido una sorpresa, así que estoy contento", señala.

Alonso ve su futuro con Aston Martin a largo plazo. Está feliz y su reacción a los rumores infundados sobre un cambio a Red Bull lo refleja. "Son solo rumores, rumores normales del paddock, de gente que solo está tratando de burlarse de ello y ganar algunos seguidores en las redes sociales. No me gusta ese juego. Creo que no es gracioso”, insiste.

También se refiere a su salida de Alpine: "Tengo mucho respeto por Alpine. Renault me dio mis dos campeonatos del mundo, así que siempre estará en mi corazón, nunca les desearé nada malo. Es cierto que cada vez que cambias de equipo siempre hay algo dentro... Miras tus tiempos de vuelta y tu posición e inmediatamente miras a los de tu ex equipo. Si están detrás de ti, siempre hay un poco de alivio porque de dices, 'tomé la decisión correcta'. Lo ideal sería que Aston Martin ganara y Alpine fuera segundo. Luchar por los podios sería lo mejor", apunta.

Con el Mundial ya decidido a favor de Verstappen desde hace semanas, Alonso ha sido uno de los únicos que hecho interesante la recta final del campeonato, subrayan en GQ, recordando que Aston Martin es actualmente quinto con McLaren 21 puntos por delante. “El éxito llegó demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto, pero fue un poco inesperado. Hay mucho tiempo para que Lance (Stroll) consiga buenos resultados y para que seamos campeones en el futuro. Creo que el ritmo y los puntos no dicen del todo la verdad, para ser honesto. Hubo un par de ocasiones en las que Lance perdió muchos puntos. Podríamos haber quedado terceros en la clasificación sin un poco de mala suerte. Mirando hacia el futuro, ese es el objetivo; tener dos pilotos sumando tantos puntos como sea posible”, advierte.

Hamilton, una inspiración

Tratándose de una publicación británica, Alonso es cuestionado por el heptacampeón Lewis Hamilton, con el que protagonizó un turbulento 2007 en McLaren. Con el paso de los años, la relación se ha suavizado y ambos se respetan y admiran: "Tenemos personalidades y motivaciones diferentes. Hamilton siempre lo hizo muy bien para mantenerse centrado y competitivo en los periodos de su vida en los que no tenía un coche competitivo. No fueron muchos periodos, pero siempre rindió a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull domina, pero sigue luchando siempre. Persigue a Sergio Pérez en el subcampeonato y nunca se rinde. Nos motiva a todos ver cómo Lewis mantiene la motivación después de ganar tantos títulos", reflexiona Fernando.