Más de veinte medallas lograron los atletas de la provincia en el Campeonato de Andalucía de campo a través, un evento de atletismo celebrado en Jerez de la Frontera. Los clubs Trotasierra (13), Atletismo Cordobés (3) y Surco Lucena (2) destacaron por su número de podios.

Un nutrido grupo de cordobeses subieron al podio en la categoría absoluta. Mohamed Lansi (Cueva de Nerja) y Juan Ignacio Grondona (Atletismo Cordobés) fueron plata y bronce, respectivamente en la prueba masculina individual. María del Mar Marqués (Cueva de Nerja) terminó tercera en la carrera femenina. Por equipos, el Surco Lucena terminó segundo.

El Trotasierra destacó en las categorías inferiores con oros para Darío López (sub 14 y sub 16) y los relevos sub 14 femenino y sub 16 masculino en esta importante competición de atletismo. Más medallas individuales ganaron Nahikari Blanco, Cristina Capitán, Lucía Fernández y Alejandro Perálvarez (Trotasierra) y Ariadna Carrasco (Atletismo Cordobés).