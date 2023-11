Después de dos abandonos consecutivos en Austin y México, circuló un rumor que situaba a Fernando Alonso en Red Bull en 2024, ocupando la plaza de Sergio Pérez, que a su vez recalaría en Aston Martin. Un rumor que la mayoría nos tomamos a broma, calificamos de 'locura' e incluso de ciencia ficción. Pero dada la dimensión del personaje y su influencia en las redes, muchos medios españoles e incluso internacionales se hicieron eco del sueño 'viral' de los seguidores del piloto asturiano. Y hoy, a su llegada al circuito de Interlagos, escenario este fin de semana del Gran Premio de Sao Paulo, Alonso ha dejado claro su disgusto por el asunto.

Nada más llegar al circuito brasileño este jueves para participar en la rueda de prensa de la FIA previa al gran premio, Fernando ha sido cuestionado al respecto. "No tengo nada que decir, solo son rumores, que es algo normal de la gente que trata de ser graciosa o ganar algunos seguidores, pero no estoy en ese juego", ha espetado, contrariado por el alcance que han tenido esta semana las especulaciones sobre su cambio de aires para formar tandem con Max Verstappen.

Le han preguntado si estaba disfrutando con esos rumores en una temporada en la que el bicampeón español tiene un papel mucho más activo en redes sociales: "No lo estoy disfrutando, por todo lo que pasa aquí en el paddock con todos vosotros, los periodistas profesionales que habéis estado durante muchos años, que os habéis ganado un respeto, es como debería ser. Todos esos rumores vienen de la gente que no está aquí, de los graciosos, pero no es gracioso cuando juegan con algo", ha zanjado.

Buenos recuerdos

Sobre sus expectativas para el trazado paulista, Alonso ha indicado que "de Brasil siempre tengo muy buenos recuerdos, cada vez que vengo me vienen a la mente los títulos del mundo, algunas batallas del pasado. Me gusta el circuito con esa combinación de curvas, el tiempo siempre es impredecible, y es uno de los mejores fines de semana en todo el calendario".

Con todo, Fernando asume que el bajón de rendimiento de Aston Martin limita sus aspiraciones en esta recta final de campeonato. “No somos tan competitivos como nos gustaría y lo que buscamos es volver a nuestro mejor nivel. Un buen fin de semana aquí sería el 'top 5' y lo veo posible. En Qatar, hace tres carreras y con los mismos coches, clasificamos cuartos y terminamos sextos. Y eso que tuve problemas. Necesitamos hacer una buena clasificación, empezar en la primera parte del grupo y ejecutar una buena carrera", valora.

"Este equipo tenía 250 personas hace dos años y ahora estamos en la transición hacia el futuro, con 800 personas y nuevas instalaciones, una fábrica moderna, gente muy implicada en el proyecto... Como ya he dicho, esta temporada increíble, con siete podios y 200 puntos más que el año pasado ni la imaginábamos. No estamos contentos con nuestro nivel, pero tampoco debemos ser muy dramáticos cuando hemos tenido una supertemporada en 2023″, opina el asturiano.