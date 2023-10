Llega la octava jornada de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación y con ella una nueva remesa de choques provinciales. Parrilla de cruces de alta intensidad la que vivirán los cinco equipos cordobeses concurrentes en la categoría, que este fin de semana tendrán como duelo estrella el derbi entre el Salerm Puente Genil y el Córdoba CF B en el Manuel Polinario (domingo, 16.45 horas). Todas las pugnas de la agenda se enmarcarán a lo largo de la sesión del domingo, comenzando por la visita del Atlético Espeleño al Bollullos, que desde las 12.00 horas tendrá lugar en el Eloy Ávila Cano. En lo demás, el CD Pozoblanco hará de anfitrión al enrachado Xerez CD en el Municipal (17.00 horas), mientras que el Ciudad de Lucena también se citará en la matinal para visitar al La Palma en el Polideportivo Municipal Nuevo de la localidad sevillana (12.00 horas).

Salerm Puente Genil - Córdoba CF B (16.45 horas)

El plato estrella de la jornada será el pulso entre rojillos y blanquiverdes, con el Manuel Polinario -que acomete cambios en su césped estos días- como sede. Someterán a examen su buen momento los de Juanmi Puentenueva, que llegan a la octava jornada de Liga como uno de los únicos cuatro equipos que todavía no conocen la derrota. Son cuartos con 13 puntos, a cuatro del liderato que marca el Ciudad de Lucena y estimulados por su reciente triunfo ante el Atlético Espeleño en otro derbi de la ocasión, en el que el combinado pontano tiró de artillería y pegada para llevarse el duelo en Espiel con holgura.

Otra de las buenas nuevas en Puente Genil, además, ha sido la reciente noticia de la exitosa operación del futbolista rojillo Joaquín, que durante las últimas fechas fue intervenido del menisco de su rodilla y ya pone en marcha la cuenta atrás para su regreso al verde, que queda pendiente de evolución -aunque se dilatará en el tiempo.

Con algo más de reválida implícita, por su lado, llegará el envite para el Córdoba CF B, que todavía anda en busca de dar con la tecla en este primer tramo de temporada. No han encontrado el camino de la regularidad los de Diego Caro, que arrastran un registro irregular marcado por actuaciones solventes y ponencias poco fiables para llegar al cruce como novenos clasificados, a otros cuatro puntos de la zona con derecho a la fase de ascenso a final de curso -quinto puesto-, que la ostenta actualmente el Bollullos (13). Su pasada jornada también estuvo teñida por la tensión de un derbi vecinal, entonces emplazado al Municipal, pero de Pozoblanco, donde el conjunto blanquiverde firmó la paz 1-1 con el combinado blanquillo tras un enfrentamiento de poder a poder.

Bollullos CF - Atlético Espeleño (12.00 horas)

En la matinal tendrá lugar la visita del Atlético Espeleño a un viejo conocido como el Bollullos, con el que emprendió el salto a la Tercera Federación desde División de Honor hace dos temporadas y junto al que ahora plantea disputarse el cartel de equipo asentado en la categoría. Ciertamente, los de Juan Carlos Quero no han conseguido tampoco encontrar el camino de la constancia a lo largo de las siete fechas ligueras disputadas, en las que han conseguido dejar destellos de su mejor beniel, con un arranque en el que incluso se ocupó el liderato, para poco a poco diluirse entre la falta de pegada y la escasa fortuna. La última jornada fue un reflejo de dicha dinámica, con la contundente derrota frente al Salerm Puente Genil en casa, a la que también precedió otro revés fratricida ante el CD Pozoblanco (2-1), para ahora ocupar la decimotercera plaza con siete puntos y solo dos por encima de las cifras que marcan la zona de descenso.

Mucho más colorida está siendo la puesta en escena del Bollullos esta temporada, en la que ha conseguido alzarse como uno de los conjuntos revelación en su primer tramo. Los onubenses se encuentran dentro del selecto grupo de equipos que todavía no han cedido ninguna derrota en lo que va de curso, aval suficiente para alzarse hasta un noble quinto puesto, con 13 puntos en el casillero, merced, a su vez, de su reciente triunfo -de postín- frente al CD Gerena en el Leonardo Ramos Nuevo (1-2).

La Palma CF - Ciudad de Lucena (12.00 horas)

También tendrá que rendir cuentas a domicilio el Ciudad de Lucena, líder de la sección conformada por sevillanos, onubenses, cordobeses y gaditanos en estos tempranos compases de campaña 2023-2024. Los de Rafael Carrillo “Falete” aprovecharon el traspié de la pasada jornada del Xerez CD para recuperar la primera plaza de la tabla, en la que igualan a puntos a los jerezanos con 17 en el zurrón. Su pasado compromiso también fue ante otro de los rivales de la localidad gaditana, el recién descendido Xerez DFC, frente al que el bloque celeste dejó toda una lección de oficio, derroche y sacrificio aún con inferioridad numérica desde los primeros minutos. Un gol de Manu Molina (1-0) encarriló el trámite, que por la mínima supuso la quinta victoria lucentina de esta temporada.

Desde el otro lado llega un La Palma que ha conseguido reaccionar durante las últimas semanas. Dos triunfos consecutivos encadenan los sevillanos, merced de los duelos ante el Coria (3-2) y el Ayamonte (0-3), que marcan la línea de mejoría seguida por la entidad del Polideportivo Municipal Nuevo tras su ascenso. Su registro en casa también es favorable, o al menos por el momento, con tres duelos saldados y dos victorias de balance, mientras que los lucentinos se han destapado como uno de los mejores visitantes de la categoría, concretamente el tercero, con siete de nueve puntos conseguidos. De vuelta a los palmerinos, eso sí, la idea de mantener la dinámica cobra fuerza, bien para meter tierra de por medio con el descenso o bien para afianzarse en la tabla, en la que ocupan un sosegado décimo puesto con nueve puntos.

CD Pozoblanco - Xerez CD (17.00 horas)

Los de Antonio Jesús Cobos, por su parte, igualmente procurarán mantener su racha al alza con una victoria de postín ante el colíder del Grupo 10. El CD Pozoblanco arrastra tres jornadas sin derrota de forma consecutiva, con un balance de siete de los últimos nueve puntos en liza ya alojados en su casillero. No pudo llevarse el triunfo por poco de su último pulso frente al Córdoba CF B en la Ciudad Deportiva (1-1), durante un encuentro marcado indudablemente por el recuerdo de Álvaro Prieto -ambos clubes realizaron un pequeño homenaje al inicio del encuentro-. De vuelta a Pozoblanco, no obstante, la agrupación pedrocheña busca recuperar la senda de los tres puntos para colocarse a tiro de piedra de la zona noble, a la que persiguen desde la octava plaza con diez puntos.

Lo de enfrente no será baladí. Lo que llega a tierras vallesanas es un Xerez CD que ha puesto toda la carne en el asador esta temporada. El histórico club de Chapín busca poco a poco ir recuperando su sitio cerca del fútbol profesional, por lo que la puesta en escena de este curso no se ha desmarcado de dicha idea. Con 17 puntos, el bloque jerezano es segundo en la tabla, siendo otro de los pocos equipos que todavía no conocen la victoria y guardando un dato significativo tras casi una decena de jornadas disputadas: todavía no han encajado ni un solo gol. Ciertamente, los azulinos tampoco ostentan cifras goleadoras demasiado elevadas -llevan seis tantos-, aunque su cerrojo atrás está siendo el gran artífice de su arranque y buen momento en Liga, al que esperan dar continuidad con el enfrentamiento de alto voltaje que se augura en el Municipal.